موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يحل ضمك ضيفًا على الاتحاد في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الخامس وفقد لقبه بشكل رسمي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 23 مايو 2024 على ملعب الامير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - ضمك الخميس 23 مايو 2024

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT الأمير عبدالله الفيصل

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