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أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالاتحادالاتحاد v Damac FCDamac FC

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يحل ضمك ضيفًا على الاتحاد في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الخامس وفقد لقبه بشكل رسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 23 مايو 2024 على ملعب الامير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الاتحاد - ضمكالخميس 23 مايو 2024
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORTالأمير عبدالله الفيصل

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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