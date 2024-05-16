ديشان يكشف: مبابي اتخذ قراره.. ولهذا استدعيت كانتي ليورو 2024!

مدرب منتخب فرنسا يتحدث عن أكثر من لاعب

تحدث مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن القائمة التي استدعاها بشكل رسمي لخوض غمار منافسات يورو 2024 التي تقام الصيف الجاري في ألمانيا.

وتطرق إلى استدعاء نجولو كانتي قائلًا إنه "استعاد كامل لياقته وجاهزيته، أردت منه المشاركة وتعزيز دقائق اللعب والآن هو جاهز لمنحنا الكثير".

كما تناول استدعاء كيليان مبابي المنطقي، قائلًا إن "كل ما يتعلق بسوق الانتقالات لن يؤثر فيه" مشيرًا إلى أن مبابي "اتخذ قراره بالفعل".. في إشارة شبه مؤكدة إلى ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف عن أوريليان تشواميني الذي استدعاه رغم أنه يعاني إصابة: "طالما أنه تم استدعاؤه، إذًا فهناك احتمالية كبيرة لمشاركته والأمور تقترب من أن تسير على ما يرام بالنسبة له".

وتوجد فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من بولندا وهولندا والنمسا، وتطمح لاستعادة لقب غاب عن خزائن الديوك منذ عام 2000.