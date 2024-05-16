رئيس الاتحاد التنفيذي يمهد لـ"موسم كارثي" جديد .. معلومات صادمة

نادي الاتحاد في خطر كبير..

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بشكل مفاجئ.. مهد البرتغالي دومينيجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، لـ"موسم كارثي" جديد، للفريق الأول لكرة القدم في 2024-2025.

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الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال سواريز في تصريحات لوسائل الإعلام، بعد تعادل العميد مع الخليج: "سنحتاج إلى جلب اللاعبين المناسبين في هذا النادي، للموسم المقبل.. يجب أن نعد ونحضر بالطريقة الصحيحة".

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وكشف الرئيس التنفيذي، عن أن المشكلة التي تواجه نادي الاتحاد حاليًا؛ هي أن المعلومات التي لديهم من لجنة الاستقطابات، بخصوص التعاقدات القادمة، ليست إيجابية على الإطلاق.

وحذر دومينيجوس سواريز، من أنه إذا لم يتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب؛ فإن الاتحاد لن يستطيع التحضير للموسم الجديد، بشكل يرضي الجماهير ويليق بهذا الكيان الكبير.

جدير بالذكر أن الاتحاد تعادل (1-1) مع الخليج، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ليخسر فرصة المشاركة في بطولة "النخبة الآسيوية" رسميًا.

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