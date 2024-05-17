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Manchester City celebrating Bernardo Silva goal vs Nottingham Forest 2022-23Getty Images
أحمد رفعت

على الدوري السعودي الاستعداد .. 4 نجوم بمانشستر سيتي في طريقهم للرحيل!

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هل نرى نجوم مانشستر سيتي في دوري روشن؟

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أصبح هناك 4 نجوم في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، على وشك الرحيل بشكل رسمي، وذلك عقب مباراة الفريق المفصلية ضد وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويبحث مانشستر سيتي عن الفوز على وست هام بأي نتيجة، من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه، في ظل سباقه مع آرسنال.

وكشف موقع "manchestereveningnews" عن أن الثنائي كايل واكر والبرتغالي برناردو سيلفا من بين الذين قد يرحلون خلال الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن سكوت كارسون الحارس الثالث سينتهي عقه بنهاية الشهر الحالي، وبالتالي أصبح ضمن قائمة اللاعبين الذين قد يرحلون عن مانشستر سيتي.

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كما سيبدأ الحارس ستيفان أورتيجا في التفكير بالرحيل خلال الصيف المقبل، بحثًا عن المشاركة بشكل أكبر، خاصة بعدما تألق في مباراة السيتي الأخيرة ضد توتنهام، كما أنه اقترب من استقبال طفله الثاني، ولذلك فإن قراره سيكون أيضًا لأسباب عائلية.

وفي نفس الوقت، تبحث أندية دوري روشن السعودي، عن تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال الصيف القادم، مما يجعل نجوم مانشستر سيتي تحت أعينهم من أجل التعاقد معهم.

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