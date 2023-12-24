أخبار الاتحاد اليوم | تسريبات صادمة وحقيقة هروب كريم بنزيما ومفاجأة مُحزنة عن العبود

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ24 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ24 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ليس عبدالرزاق حمدالله .. تحديد أول الراحلين عن الاتحاد ومكالمة من جاياردو مع نجم إنتر لخلافته

يقود الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، المفاوضات مع اللاعبين الذين يريد ضمهم في الشتاء المقبل بنفسه، أملًا في اختصار الوقت لإقناعهم بالقدوم في أوائل يناير. (طالع التفاصيل)

هروب كريم بنزيما؟ .. الاتحاد يرد رسميًا ويورط المهاجم الفرنسي!

منذ انتهاء مواجهة الاتحاد والرائد أمس السبت، والوسط الرياضي السعودي يتحدث عن هروب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من المواجهة وتهربه في ظل الحالة المزرية التي ظهر بها النمور في الملعب. (طالع التفاصيل)

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لم تكن المشكلة في نونو سانتو! .. تصريحات صادمة من جاياردو عن عبدالرحمن العبود

"ظهر الحق ولو بعد حين" فبينما كان يلوم الجميع على البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني السابق للاتحاد السعودي، لاستبعاد اللاعب عبد الرحمن العبود، جاءت تصريحات الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني الحالي للعميد، لكشف المشكلة الحقيقية. (طالع التفاصيل)

"مظلوم ولم يُدعم مثل الباقية" .. أسطورة الهلال يُدافع عن الاتحاد

دافع محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية عن نادي الاتحاد، وذلك بعد تراجع نتائج العميد خلال الفترة الأخيرة في جميع البطولات. (طالع التفاصيل)

"حلاق يؤخر الفريق وادعاء الإصابة" .. تسريبات لفضائح نجوم الاتحاد!

يُسيطر الغضب خلال الوقت الحالي على جماهير نادي الاتحاد، بعد خسارة الفريق أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد خروج العميد المخيب للآمال من بطولة كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

الإصابات ترفض ترك الاتحاد .. إصابة نجم جديد بالرباط الصليبي!

معاناة وظروف لا مثيل لها يمر بها نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، في ظل الإصابات التي يُعاني منها لاعبي الفريق، والتي تتزايد كل يوم! (طالع التفاصيل)

اللعنة لم تنته .. جاياردو مصدوم من النمر الهزيل والجميع خذله!

لا يوجد أي مشجع في العالم يتمنى أن يرى فريقه مثل وضعية نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بعد أن تحول حاله بنسبة 180 درجة، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين! (طالع التفاصيل)

"بنهزيمة" الذي لا يُفيد .. كريم بنزيما مثله مثل المتفرجين أمام الرائد!

لم ينجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تقديم أي إضافة تُذكر في مباراة فريقه الاتحاد أمام الرائد، بالجولة 18ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليخرج بعد 75 دقيقة خالي الوفاض! (طالع التفاصيل)

مطلب لتأجيل كلاسيكو الاتحاد والنصر

طالب الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال مسؤولي رابطة دوري المحترفين بتأجيل مواجهة الاتحاد والنصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الـ17.

وبرر الزلال مطلبه بالنقص العددي الكبير في صفوف العميد، إذ يغيب عنه 12 لاعبًا تقريبًا للإصابات، مضيفًا: "المصلحة العامة للدوري تتطلب تأجيل مباراة الاتحاد والنصر، خط دفاع كاملًا يتغيب، أرجوكم ادعموا وقفوا مع ممثل الوطن في بطولة عالمية بتأجيل المباراة حتى إشعار آخر!".

كريستيانو رونالدو يشعل كلاسيكو النصر والاتحاد مبكرًا بـ"رسالة حماسية"

أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أجواء كلاسيكو المملكة أمام الاتحاد، بشكل مبكر. (طالع التفاصيل)

عملاق أوروبي يُنافس أندية دوري روشن على توني كروس

لا يخفى على أحد أن النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، يعد أحد أهداف أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، ولكن هناك أحد عمالقة أوروبا يستهدف ضمه. (طالع التفاصيل)

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