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كريستيانو رونالدو يشعل كلاسيكو النصر والاتحاد مبكرًا بـ"رسالة حماسية"

أحمد فرهود
Cristiano Ronaldo Al-Nassr celebrate 2023-24Getty Images
كريستيانو رونالدوالنصرالإتحاددوري روشن السعودي

رسالة كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على الاتفاق

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أجواء كلاسيكو المملكة أمام الاتحاد، بشكل مبكر.

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النصر يواجه الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء القادم، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكتب رونالدو بعد فوز الفريق النصراوي على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة: "الانتصار الثالث على التوالي.. نحن جائعون لتحقيق المزيد".

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وحمس الأسطورة البرتغالية، زملاءه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العالمي، قبل موقعة الكلاسيكو؛ قائلًا: "هيا لنواصل".

جدير بالذكر أن النصر فاز على الاتفاق (3-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري؛ ليعزز مركزه في "الوصافة"، خلف الهلال "المتصدر".

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