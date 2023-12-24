لم تكن المشكلة في نونو سانتو! .. تصريحات صادمة من جاياردو عن عبدالرحمن العبود

يبدو أن رحيل العبود عن الاتحاد اقترب أكثر من أي وقت مضى!

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"ظهر الحق ولو بعد حين" فبينما كان يلوم الجميع على البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني السابق للاتحاد السعودي، لاستبعاد اللاعب عبد الرحمن العبود، جاءت تصريحات الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني الحالي للعميد، لكشف المشكلة الحقيقية.

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الكثير من إعلاميين وجماهير وضعت البرتغالي تحت المقصلة لاستبعاد الجناح السعودي من المشاركة تحت قيادته وتحويله للتدريبات الانفرادية منذ بداية الموسم، حتى كان أحد أسباب إقالته، لكن كان أول قرار عقب رحيل سانتو هو عودة العبود للتدريبات الجماعية للفريق.

لكن المدرب الجديد جاياردو كذلك قرر استبعاد العبود، فقد غاب عن مواجهة الرائد أمس السبت، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ليكون اسمه من المواضيع المهمة المطروحة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

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وكانت المفاجأة في تصريحات جاياردو، الذي قال: "استبعاد العبود قرار داخلي يخص النادي وتم بالتنسيق مع الإدارة، النادي كمؤسسة هو من يتولى الإعلان عن هذا القرار".

وزادت حدة تصريحاته مضيفًا: "احترامًا لعقد العبود مع الاتحاد واحترامًا للاحترافية يتدرب معي حتى الآن لحين تحديد مصيره، ومن الآن وحتى الميركاتو الشتوي أنا كمدرب سأتعامل مع اللاعبين الذين لديهم الرغبة والتحمل في التدريب وتحمل الضغوط والعمل الشاق".

يذكر أن العبود شارك في أربع مباريات فقط تحت قيادة جاياردو في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، قبل أن يقرر المدرب استبعاده.

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