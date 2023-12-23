"مظلوم ولم يُدعم مثل الباقية" .. أسطورة الهلال يُدافع عن الاتحاد

أسطورة الهلال يتحدث عن تعرض الاتحاد للظلم

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دافع محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية عن نادي الاتحاد، وذلك بعد تراجع نتائج العميد خلال الفترة الأخيرة في جميع البطولات.

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وخسر الاتحاد مساء السبت أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف ببطولة دوري روشن، بعد أيام من توديعه لبطولة كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري.

وقال الدعيع خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "الاتحاد مظلوم وأقولها بالفم المليان، ولم يتم دعمه مثل باقي الأندية، وأتحمل ما أقوله".

واختتم أسطورة الهلال تصريحاته قائلًا: "كأس العالم للأندية كان يجب أن يتم دعمه بشكل جيد، كان يجب دعمه بـ6 أو 7 لاعبين على الأقل".

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وتعاقد الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 مع عدد من اللاعبين، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو، والإيطالي فيلبي لويز، والجناح البرتغالي جوتا.

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