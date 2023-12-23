"حلاق يؤخر الفريق وادعاء الإصابة" .. تسريبات لفضائح نجوم الاتحاد!

كوارث تحدث داخل كواليس نادي الاتحاد!

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يُسيطر الغضب خلال الوقت الحالي على جماهير نادي الاتحاد، بعد خسارة الفريق أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد خروج العميد المخيب للآمال من بطولة كأس العالم للأندية.

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وكشف الإعلامي هتان النجار عن فضائح لنجوم الاتحاد خلال تصريحات عبر قناة "SSC": "ليس من المنطقي أن ينتظر اللاعبين في الحافلة نصف ساعة، بسبب انتظار أحد اللاعبين الذي يُريد جلب الحلاق الخاص به!".

وأضاف: "عبد الرحمن العبود ادعى الإصابة في مباراة ضمك، وبعد المباراة عرض عليه مدربه مارسيلو جاياردو مراجعة الطبيب، والذي أكد أنه لا يعاني من أي إصابة".

وواصل: "وهذه هي عقلية عبد الرحمن العبود، ومشكلته مع نونو سانتو بدأت الموسم الماضي، وأصبح اللاعب في طي النسيان لأن الفريق كانت نتائجه جيدة، وهذا الموسم عندما أصبحت النتائج سيئة تحدثت الجماهير عنه".

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واختتم النجار تصريحاته قائلًا: "لاعبو الاتحاد يشتكون من مسؤول التغذية، ولماذا لا يتم التعاقد مع مسؤول أغذية أجنبي، بعد رحيل الأول إلى اللجنة الأولمبية".

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