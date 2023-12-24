هروب كريم بنزيما؟ .. الاتحاد يرد رسميًا ويورط المهاجم الفرنسي!

الاتهامات تحاصر كريم بنزيما في الاتحاد ما بين تراجع فني وهروب من الوضع المزري!

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منذ انتهاء مواجهة الاتحاد والرائد أمس السبت، والوسط الرياضي السعودي يتحدث عن هروب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من المواجهة وتهربه في ظل الحالة المزرية التي ظهر بها النمور في الملعب.

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العميد خسر المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، في موقعة زادت من الغضب تجاه الفرنسي، الذي ارتفع حدته منذ وداع الفريق لكأس العالم للأندية السعودية 2023 من الدور الثاني بالهزيمة أمام الأهلي المصري.

لكن المشكلة في لقاء الأمس أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد، قرر إخراج بنزيما من الملعب في الدقيقة 75 بينما كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه 2-1، ليبدأ البعض في زعم أن اللاعب هو من طلب الخروج من الملعب وسط اتهامات بالهروب.

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لكن جاياردو حسم الجدل حول هذا الأمر سريعًا، ورغم أنه برأه من تهمة الهروب إلا أنه ورطه كذلك، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "استبدال بنزيما قرار مني شخصيًا، لأسباب فنية".

الحديث عن استبدال كريم لأسباب فنية والاعتراف بذلك من قبل المدرب يورط المهاجم أمام الجماهير، التي بالفعل ترى أنه غير مؤثر في الفريق، ويتماشى تمامًا مع وجهة نظرها، فبدلًا من الثقة به في الربع ساعة الأخيرة لإدراك التعادل، تم الدفع بالجناح صالح العمري بدلًا منه.

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 22 نقطة، أما الرائد فارتفع رصيده للنقطة 16 في المركز الـ15.

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