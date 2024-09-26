أخبار الأهلي اليوم | استبعاد المدافع الأجنبي من قائمة دوري أبطال آسيا النخبة، وموقف محرز من مواجهة القادسية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.
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بكى أمام ملايين الأهلي و"وعد إنساني" لمشجع صغير .. مواقف لا تنسى في رحلة فهد المولد الذي رفض هبوط الاتحاد!
مواقف إنسانية لا تنسى لفهد المولد..
"أحسن الله عزاءنا في الأهلي" .. عبدالله بترجي يتحسر على أبناء الهلال والاتحاد ويرعب الجماهير من موسم الهبوط!
رئيس الأهلي الأسبق يدافع عن ماتياس يايسله..
باستخدام بطاقة "النخبة الآسيوية" .. الأهلي يزيد الضغط على لاعبه من أجل الرحيل!
الأهلي بدأ رحلته الآسيوية بالفوز على برسبوليس..
"اللاعبون الكبار لا يتدربون وفوضى عارمة" .. رئيس الأهلي السابق يفجر مفاجآت عن الراقي!
هجوم قوي على إدارة الأهلي
فيديو | حذره لكنه لم يستجب له .. فرانك كيسييه يحبط مشجعًا طلب التقاط صورة معه!
لاعب وسط الأهلي يحبط المشجع بسبب تصرفه!
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
فيديو | الأهلي فتح لهم الطريق .. وعيد للهلال من دوري يلو
الهلال يتلقى الوعيد في كأس الملك!
بضحكة ساخرة .. المدير التنفيذي للأهلي يرد على تصريح خالد العيسى بشأن صفقات شتاء 2025!
هل يتعاقد الأهلي مع صفقة قوية في الشتوية؟
خاص | "تضر المحليين وتُعطل تطورهم" .. مدرب منتخب السعودية السابق يُهاجم سياسة دوري روشن!
مدرب الأخضر يكشف عن رأيه في إمكانية انضمام محمد صلاح إلى دوري روشن
مدرب الجندل يقلل من محرز بعد قهر الأهلي .. ومساعده: "هاتوا لنا النصر وليس الهلال"
الجندل كتب التاريخ في كأس الملك..
شكرًا "تشيفيرين الساذج" .. أطماع العدو الأكبر لدوري روشن تمنح السعودية انتصارًا ساحقًا بالمجان!
السعودية الملاذ الأخير لنجوم القارة العجوز
بعد وعكته الصحية .. حسم مصير رياض محرز من قمة الأهلي والقادسية
اللاعب يواجه انتقادات عنيفة بسبب سوء مستواه..
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار كافة مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي خلال منافسات موسم 2024-2025...
كواليس مثيرة .. انقلاب أجانب الأهلي على يايسله و"حوار ساخن" بين الرئيس التنفيذي والمدرب
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