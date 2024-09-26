باستخدام بطاقة "النخبة الآسيوية" .. الأهلي يزيد الضغط على لاعبه من أجل الرحيل!

الأهلي بدأ رحلته الآسيوية بالفوز على برسبوليس..

قررت إدارة النادي الأهلي، استبعاد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك باستبعاده من القائمة النهائية للاعبين في البطولة.

واستهل الأهلي مشواره في دوري النخبة الآسيوية، بالفوز على برسبوليس الإيراني بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ووقع الإيفواري فرانك كيسييه على هدف اللقاء.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن مسؤولي الأهلي قرروا إبعاد الظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، من قائمة الفريق الآسيوي، بناءً على الاتفاق مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، الذي رأى عدم الحاجة لخدمات اللاعب في البطولة القارية.

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وجاء قرار يايسله، بناءً على نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يسمح بمشاركة 10 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن إدارة الأهلي قامت باستبعاد أليوسكي، من قائمة الأجانب في المسابقات المحلية، من أجل تسجيل الإسباني جابرييل فيجا، بدلًا منه منذ بداية الموسم الماضي.

ويجري أليوسكي تدريباته منفردًا دون المشاركة في الحصص التدريبية للفريق الأول، منذ بداية الموسم الجاري، فيما تبحث الإدارة الأهلاوية عن تسويق اللاعب خارجيًا في الفترة الأخيرة؛ سواءً بالإعارة خلال موسم الميركاتو الشتوي المُقبل، أو توقيع مخالصة نهائية معه.

وتعاقد الأهلي مع أليوسكي في يوليو 2021، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، وتمت إعارة اللاعب إلى فنربخشة التركي في أغسطس 2022، لمدة موسم واحد، فيما خاض اللاعب 34 مباراة رسمية بقميص الراقي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.