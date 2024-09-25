بضحكة ساخرة .. المدير التنفيذي للأهلي يرد على تصريح خالد العيسى بشأن صفقات شتاء 2025!

هل يتعاقد الأهلي مع صفقة قوية في الشتوية؟

رد رون جورلي المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، على التصريحات التي أدلى بها خالد العيسى رئيس النادي "المؤسسة غير الربحية"، بشأن الصفقات التي سيُجريها الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكان خالد العيسى قد أكد خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا" على أن ناديه سيُجري صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لجورلي مع مشجعين للأهلي، وهم يسألونه عن الصفقات في الشتوية ليرد قائلًا: "نحن نحاول بكل مجهودنا، اللاعبون محدودون في الشتوية واحتياجاتنا معروفة".

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وبعد سؤاله عن تصريحات رئيس الأهلي بشأن التعاقد مع لاعب مهم جدًا سيتم التعاقد معه في الشتوية، رد المدير التنفيذي بضحكة ساخرة قائلًا: "لا تعليق".

ويمر الأهلي حاليًا بحالة من عدم الاستقرار، بسبب خروج الفريق من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل مفاجئ بعد الخسارة من الجندل.