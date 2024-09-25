"اللاعبون الكبار لا يتدربون وفوضى عارمة" .. رئيس الأهلي السابق يفجر مفاجآت عن الراقي!

هجوم قوي على إدارة الأهلي

فتح عبد الله بترجي رئيس الأهلي السابق، النار على الإدارة الحالية برئاسة خالد العيسى، بسبب الأوضاع التي يمر بها الفريق خلال الوقت الحالي، خاصة بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وودع الراقي كأس الملك من دور الـ32 على يد الجندل، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، في مفاجأة مدوية بالبطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بترجي خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ": "ما يحدث في الأهلي فوضى عارمة وهذه المرة أعلى من موسم الهبوط إلى دوري يلو".

GOAL

وأضاف: "المؤسسة الرياضية كذبت رئيس النادي، وأزمة ملعب الجوهرة وعبد الله الفيصل تفسر معنى الفوضى، وإصابة أليكساندر أيضًا، والتفريط في آلان سان ماكسيمين دون التأكيد على أن هناك بديل".

واختتم بترجي تصريحاته قائلًا: "المعلومات الشخصية التي لدي تؤكد أن اللاعبين الكبار لا يتدربون مثل باقي اللاعبين وبنفس الحدة، وهذا الأمر يظهر على أجسامهم ولياقتهم، والجماهير لا تتقبل الخروج من كأس الملك على يد الجندل".