Al Ahli v Persepolis: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | رسالة حادة من المهاجم السابق لمانشيني، وصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

دوري روشن السعوديكريستيانو رونالدوالأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 20 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 20 أكتوبر 2024.

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ردًا على استبعاده من المنتخب السعودي .. لاعب الأهلي السابق لمانشيني: تظن أنني أجنبي؟!

ليس وحده المتعجب من استبعاده، هناك كُثر يوافقونه نفس الرأي..

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"يقاتل لإنقاذ مستقبله بعد خيانة زوجته" .. الأهلي يستهدف ضم نجم جديد من الدوري الإنجليزي

الراقي نجح في ضم أكثر من لاعب من البريميرليج ويتأهب لإضافة المزيد..

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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

بعد غياب لمدة طويلة .. الأهلي يحسم موقف إدوارد ميندي من المشاركة ضد الريان آسيويًا

تعرف على موقف ميندي من لقاء الريان

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