ردًا على استبعاده من المنتخب السعودي .. لاعب الأهلي السابق لروبرتو مانشيني: تظن أنني أجنبي؟!

ليس وحده المتعجب من استبعاده، هناك كُثر يوافقونه نفس الرأي..

سخر مراد خضري؛ مهاجم الوحدة السعودي، من تجاهل الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، له خلال معسكرات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

صاحب الـ21 عامًا فرط به الأهلي في الميركاتو الصيفي المنقضي، لينضم لفرسان مكة مجانًا، في خطوة سببت غليانًا في الشارع الأهلاوي، الذي كان يلقبه بـ"خليفة العقيد عمر السومة؛ المهاجم السوري السابق للراقي".

وقاد خضري الوحدة أمس السبت، لخطف نقطة التعادل أمام الرائد (2-2)، مسجلًا هدفه في الدقيقة 5+90 بعدما نزل بديلًا في آخر تسع دقائق، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده لثلاثة أهداف خلال ست مباريات بالمسابقة نفسها.

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وعقب اللقاء، قال المهاجم الشاب في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "لم نقصر، عملنا تواصل الأسبوع بجد، لكن تفاصيل صغيرة منحت الخصم الثقة للتعادل أمامنا".

وأضاف حول أهدافه في الأوقات الصعبة: "دائمًا أتدرب بعد كل تدريب منذ صغري، وسواء شاركت أنا أو إيجالو نحن نخدم الكيان الوحداوي، وتلك الأهداف تأتي بتوفيق الله، وعلى المهاجم أن يكون متكاملًا، لذا أحاول التسجيل بكل الطرق".

وبسؤاله عن غيابه عن الأخضر السعودي، علق خضري ضاحكًا: "لا أعرف، يمكن المدرب يظن أنني أجنبي، ربما في المستقبل انضم!".

يذكر أن مانشيني مهدد بالرحيل عن الأخضر خلال الأيام المقبلة، في ظل الهزيمة أمام اليابان (2-0) ثم تعادل (0-0) أمام البحرين، كلاهما في جدة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.