"يقاتل لإنقاذ مستقبله بعد خيانة زوجته" .. الأهلي يستهدف ضم نجم جديد من الدوري الإنجليزي

الراقي نجح في ضم أكثر من لاعب من البريميرليج ويتأهب لإضافة المزيد..

يبدو أن مانشستر سيتي طفح به الكيل من مشكلات أحد نجومه خارج الملعب والتي انعكست عليه داخل المستطيل الأخضر، لذا قرر التخلص منه في الصيف المقبل.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الحديث هنا عن الظهير الأيمن وقائد كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا "كايل ووكر"، الذي ينتهي عقده مع السيتي بنهاية الموسم المقبل 2025-2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بحسب صحيفة "ديلي ستار" فإن النادي الإنجليزي على استعداد لبيع قائده بـ"سعر اقتصادي"، في ظل قتال اللاعب لإنقاذ مستقبله بعدما حاوطته الخلافات العائلية في الأشهر الأخيرة.

GOAL

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأهلي السعودي وضع ووكر هدفًا له في الميركاتو الصيفي المقبل مقابل تقاضيه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ما يقارب ضعف راتبه الحالي مع السيتي.

وأشارت "ديلي ستار" أن تلك الخطوة تناسب مسؤولي النادي أيضًا في ظل عدم رغبتهم في التجديد له، ومحددين 15 مليون جنيه إسترليني سعرًا للانفتاح على بيعه.

الأهلي نجح في فترات الانتقال الأخيرة في التعاقد مع أكثر من لاعب من الدوري الإنجليزي على رأسهم الثنائي رياض محرز وإدوارد ميندي.

يذكر أن ووكر كان قد انضم للسيتزينز في صيف 2017 قادمًا من توتنهام مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، لحصد معه لقب الدوري الإنجليزي ست مرات، ولقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب كأس الرابطة، بجانب دوري أبطال أوروبا عام 2023.

لكن على خلفية خيانته لزوجته آني كيلنر مع عشيقته لورين جودمان، دخل اللاعب في "دوامة الطلاق"، وهي التي تعصف به حاليًا ، خاصةً وأن الأولى تريد الاستحواذ على نصف ثورته بحكم قضائي تسعى للحصول عليه.