الدوري السعودي 2022: كل شيء عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تعرف على كل ما يخص الدوري السعودي 2021-2022 مواعيد المباريات، الجولات المختلفة، القنوات الناقلة، ونتائج الهلال والنصر..

اعتاد الدوري السعودي أن يقدم لنا الكثير من المتعة والإثارة والمنافسة المتواصلة حتى الرمق الأخير.

الموسم الماضي شهد صراعًا كبيرًا على اللقب حتى الأمتار الأخيرة بين الهلال والشباب والاتحاد لكن الزعيم تمكن من حسم اللقب.

ومع مرور الوقت تصبح المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أكثر حدة وشراسة ويجعل البطولة محط اهتمام وتركيز بين جميع المتابعين العرب.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص بطولة الدوري السعودي في موسم 2021-2022 من جدول الترتيب والجولات المختلفة ومباريات الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وباقي الكبار.

المحتوى

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الاتحاد 5 4 0 1 14 4 +10 12 2 الهلال 4 3 1 0 6 3 +3 10 3 الرائد 5 3 1 1 10 8 +2 10 4 الفتح 5 2 2 1 6 3 +3 8 5 ضمك 5 2 2 1 6 6 0 8 6 الفيحاء 4 2 1 1 6 4 +2 7 7 الفيصلي 5 2 1 2 6 7 -1 7 8 النصر 4 2 0 2 9 7 +2 6

للمزيد جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-22

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022؟

كانت مباريات الدوري السعودي في الموسمين السابقين تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن هناك مجموعة قنوات جديدة كليًا ستنقله هذا الموسم.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

يمكنك أيضًا متابعة الدوري السعودي مجانًا عبر الإنترنت عن طريق شاهد وذلك بتقنية SD، ولمتابعته بتقنية HD عليك الاشتراك في شاهد VIP .

للمزيد تردد قنوات SSC وباقات الدوري السعودي

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 - الجولة 6

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - الباطن الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

18:25 السعودية، 17:25 مصر - مرسول بارك الفيحاء - الأهلي الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

18:30 السعودية، 17:30 مصر -

ملعب مدينة المجمعة الرياضية الطائي - الاتفاق الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

18:45 السعودية، 17:45 مصر - استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد الشباب - الهلال الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر - استاد الملك فهد الدولي أبها - ضمك الجمعة 24 سبتمبر 2021،

17 صفر 1443،

18:40 السعودية، 17:40 مصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الاتحاد - التعاون الجمعة 24 سبتمبر 2021،

17 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر - مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة) الفتح - الحزم السبت 25 سبتمبر 2021،

18 صفر 1443،

18:15 السعودية، 17:15مصر - مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الرائد - الفيصلي السبت 25 سبتمبر 2021،

18 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر -

مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز

ويمكن متابعة جميع جولات الدوري السعودي عبر: جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

العودة للأعلى

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 5 الهلال - الاتفاق السبت 18 سبتمبر 2021،

11 صفر 1443،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 2-3 استاد الملك فهد الدولي 6 الشباب - الهلال الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر استاد الملك فهد الدولي 4 الفيحاء - الهلال الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21 صفر 1443،

18:25 السعودية، 17:25 مصر مدينة المجمعة الرياضية 7 الحزم - الهلال السبت 2 أكتوبر 2021،

25 صفر 1443،

20:20 السعودية، 19:20 مصر ملعب نادي الحزم 8 الهلال - النصر الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443،

20:10 السعودية، 19:10 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد

ويمكن متابعة المزيد عبر الآتي:

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة

العودة للأعلى

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-2022

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 ليندر تاوامبا - التعاون 6 2 أوديون إيجالو - الشباب 4 =3 عبد الرزاق حمد الله - النصر 3 =3 رومارينيو - الاتحاد 3 =3 روبين كوايسون - الاتفاق 3 =3 جوليو تافاريس - الفيصلي 3 =3 رائد الغامدي - الرائد 3 =3 كريم البركاوي - الرائد 3 =3 إيميليو زيلايا - ضمك 3 =3 إيفر بانيجا - الشباب 3

للمزيد:

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22

العودة للأعلى