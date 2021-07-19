جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نادي الاتحاد في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة، وذلك قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في أغسطس 2021

تنطلق النسخة الجديدة من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 الموافق 3 رجب 1443 هجريًا.

ستكون المباراة الافتتاحية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 هي مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، والتي ستقام في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

كان نادي الاتحاد منافسًا على لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وقدم أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، وحصل على المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي أنهى في المركز الثاني، ليعود من جديد لدوري أبطال آسيا بعد طول غياب.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2021-2022 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022

أول مباريات القمة للاتحاد ستكون ضد النصر في الجولة الخامسة، ثم سيواجه الأهلي في الجولة السابعة والشباب في الجولة التاسعة والهلال في الجولة 12.

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 الفيحاء - الاتحاد الأربعاء 11 أغسطس 2021،

3 محرم 1443،

19:15 السعودية، 18:15 مصر مدينة المجمعة الرياضية 2 الاتحاد - الرائد الإثنين 16 أغسطس 2021،

8 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 3 الفيصلي - الاتحاد الجمعة 27 أغسطس 2021،

19 محرم 1443،

19:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة المجمعة الرياضية 4 الاتحاد - الباطن السبت 11 سبتمبر 2021،

4 صفر 1443،

20:35 السعودية، 19:35 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 5 النصر - الاتحاد السبت 18 سبتمبر 2021،

11 صفر 1443،

20:30 السعودية، 19:30 مصر مرسول بارك 6 الاتحاد - التعاون الجمعة 24 سبتمبر 2021،

17 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 7 الاتحاد - الأهلي الجمعة 1 أكتوبر 2021،

24 صفر 1443،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 8 ضمك - الاتحاد الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443،

18:25 السعودية، 17:25 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 9 الاتحاد - الشباب الجمعة 22 أكتوبر 2021،

16 ربيع الأول 1443،

20:10 السعودية، 19:10 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 10 الحزم - الاتحاد الخميس 28 أكتوبر 2021،

22 ربيع الأول 1443،

18:05 السعودية، 17:05 مصر ملعب نادي الحزم 11 الاتحاد - الفتح الخميس 4 نوفمبر 2021،

29 ربيع الأول 1443،

19:45 السعودية، 18:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 12 الهلال - الاتحاد الأحد 21 نوفمبر 2021،

16 ربيع الآخر 1443،

19:40 السعودية، 18:40 مصر استاد الملك فهد الدولي 13 الاتحاد - الطائي السبت 27 نوفمبر 2021،

22 ربيع الآخر 1443،

19:40 السعودية، 18:40 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 14 الاتحاد - الاتفاق السبت 25 ديسمبر 2021،

21 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 15 الباطن - الاتحاد الخميس 30 ديسمبر 2021،

26 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر ملعب نادي الباطن

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الاتحاد والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2022