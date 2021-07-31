ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟

كل ما تريد معرفته عن قناة SSC التي ستنقل الدوري السعودي 2022 ودوري أبطال آسيا بدايةً من الموسم الجديد، ما هو ترددها والبطولات التي ستنقلها وأكثر؟

ثارت موجة من الجدل في الأسابيع القليلة الماضية عن ماهية القنوات التي ستنقل الدوري السعودي في الموسم الجديد، واستمر حتى أزيل بالإعلان الرسمي عن انطلاق مجموعة قنوات جديدة مخصصة لهذا الغرض هي قنوات SSC.

كان الدوري السعودي للمحترفين مشفرًا منذ سنوات، عندما كان يُبث حصرًا على مجموعة قنوات MBC PRO، لكن مع حصول القنوات الرياضية السعودية على حقوقه، أصبح متاحًا للجميع داخل المملكة وخارجها.

تخوق عشاق الكرة السعودية من تشفير مسابقات المملكة في الموسم القادم، وكلما اقتربنا أكثر من موعد بدء الموسم الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي ستتبعه انطلاق جميع المسابقات السعودية، زاد التخوف بين العشاق أكثر وأكثر، لكن هذا التخوف انتهى مع ميلاد المجموعة الجديدة.

فما هي قنوات SSC وما هو ترددها؟ الإجابة تجدها هنا وأكثر.

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ما هي قنوات SSC؟

مجموعة قنوات SSC يمكن تعريفها الآن بأنها الناقل الحصري لبطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

سيكون ميلاد قناة SSC في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو تردد قنوات SSC؟

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي حتى الآن عن تردد قنوات SSC، ومن المنتظر الإعلان عنها مع بداية شهر أغسطس 2021.

المعلومات المتاحة حتى الآن، هو أن قناة SSC ستكون متاحة عبر القمر الصناعي عرب سات، ولم يتم تأكيد ما إذا كانت ستتواجد على القمر الصناعي نايل سات أم لا، لكن من المنتظر تواجدها عليه.

هل تتواجد قنوات SSC على جهاز GOBX فقط؟

جهاز GOBX هو أحد أجهزة شركة هيوماكس المتخصصة في أجهزة الإرسال والاستقبال، وهو جهاز يوفر لك مشاهدة عدد من القنوات بشكلٍ حصري مقابل اشتراك يتم تجديده كل 6 أشهر.

ستتواجد قنوات SSC على جهاز GOBX بشكلٍ حصري يمكن اعتباره بالجزئي، فمن خلاله يمكنك مشاهدة المجموعة بتقنية HD، أما إذا لم تمتلكه، فيمكنك مشاهدة القنوات الناقلة للدوري السعودي وبطولات المملكة الكبرى بتقنية SD.

شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصرياً على(شاهد VIP) وجهاز (GOBX) pic.twitter.com/3ACDq2ByyI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2021

كيف تشاهد قنوات SSC عبر الإنترنت؟

لا يوجد إلا طريقة واحدة فقط لمشاهدة قنوات SSC عبر الإنترنت، وهي منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC شريك مجموعة الرياضة السعودية.

يمكنك مشاهدة القنوات على المنصة مجانًا دون اشتراك للمسابقات السعودية فقط بتقنية SD، أما إذا كنت ترغب في مشاهدة البطولات الأخرى التي ستنقلها المجموعة الجديدة، أو المشاهدة بتقنية HD فعليك الاشتراك في إحدى الباقتين التي تم تخصيصهما لهذا الغرض.

ما هي باقات قنوات SSC؟

هناك باقتان تم الإعلان عنهما لمشاهدة قنوات SSC بتقنية HD، الأولى تتيح لك المشاهدة عبر الإنترنت فقط، فيما تُمكنك الثانية من المشاهدة عبر التلفاز بجانب الشبكة العنكبوتية.

الباقة السعر المميزات Sports on Shahid VIP 57.99 ريال سعودي باقة الرياضة "شاهد VIP" بتقنية HD Sports on Shahid VIP + GOBX 74.99 ريال سعودي باقة الرياضة "جهاز GOBX + شاهد VIP" بتقنية HD

سيتم تفعيل الاشتراكات على الباقتين بداية من 6 سبتمبر 2021، وقبل هذا التاريخ ستتاح الباقتين بشكلٍ مجاني، وإذا كنت أحد المشتركين الحاليين في شاهد VIP يمكنك ترقية باقتك إلى إحدى الباقتين.

ما هي البطولات المنقولة على قنوات SSC؟

بجانب نقل قنوات SSC للدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي بشكلٍ حصري، هناك بطولات أخرى لن تتمكن من متابعتها إلا عبر المجموعة الجديدة.

حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وهو ما يشير إلى أن قائمة البطولات المنقولة على SSC سيزيد عليها دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات، وذلك حتى 2023 الذي سينتهي فيه الاتفاق بين الاتحاد الآسيوي والشركة السعودية.

بطولات المملكة المحلية فقط هي ما سيتاح مشاهدتها مجانًا عبر التلفاز والإنترنت على قنوات SSD بتقنية SD، أما إذا كنت ترغب في المشاهدة بتقنية HD، أو مشاهدة البطولات القارية فيجب عليك الاشتراك لمتابعتها.

ليس هذا كل شيء، فهناك بعض التقارير التي أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أن مجموعة الرياضة السعودية حصلت أيضًا على حقوق بث الدوري الإيطالي والدوري الألماني عبر شاشتها، لكن لم تخرج أي تأكيدات حتى الآن.