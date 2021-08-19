جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-22

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022..

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.

فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.

هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي القادسية والوحدة والعين بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما تأهل الثلاثي الطائي والحزم والفيحاء.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي 2021-2022...

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يوم جديد من المنافسة الكروية في ثاني جولات دوري

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

في بث مباشر#ShahidVIP#الرياضة_على_شاهد_وGOBX @mbc_group https://t.co/FpYDsYtCK0 pic.twitter.com/kOOhRnTKTk — SHAHID (@ShahidVOD) August 19, 2021

ترتيب الدوري السعودي 2020-21: الفيصلي يخطف الصدارة

تصدر نادي الفيصلي جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على النصر بهدفين لهدف في ثاني أيام مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الفيصلي 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 النصر 2 1 0 1 5 3 +1 3 3 الاتحاد 2 1 0 1 3 1 +2 3 4 الاتفاق 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 أبها 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 الهلال 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 الفيحاء 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 الرائد 2 1 0 1 1 3 -2 3 9 الحزم 2 0 2 0 5 5 0 2 10 الأهلي 2 0 2 0 3 3 0 2 11 التعاون 1 0 1 0 3 3 0 1 12 الشباب 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 الباطن 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 الفتح 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 الطائي 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 ضمك 1 0 0 1 1 4 -3 0

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 2