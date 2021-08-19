جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-22
بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.
فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.
هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي القادسية والوحدة والعين بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما تأهل الثلاثي الطائي والحزم والفيحاء.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي 2021-2022...
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ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر منصة شاهد مجانًا بتقنية HD حتى يوم 5 سبتمبر كما يمكن متابعة الاشتراك في شاهد VIP والتمتع بمتابعة المباريات.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
ترتيب الدوري السعودي 2020-21: الفيصلي يخطف الصدارة
تصدر نادي الفيصلي جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على النصر بهدفين لهدف في ثاني أيام مباريات الجولة الثانية من المسابقة.
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الفيصلي
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|2
|النصر
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+1
|3
|3
|الاتحاد
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|الاتفاق
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|أبها
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|الهلال
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|الفيحاء
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|الرائد
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|9
|الحزم
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|2
|10
|الأهلي
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|11
|التعاون
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|12
|الشباب
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|الباطن
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|الفتح
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|الطائي
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|ضمك
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 2
|
المباراة
|
الموعد
|القنوات الناقلة
|النتيجة
|الملعب
|
الاتحاد - الرائد
|الإثنين 16 أغسطس 2021،
8 محرم 1443،
20:50 السعودية، 19:50 مصر
|شاهد VIP
|0-3
|مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)
|الحزم - الأهلي
|الخميس 19 أغسطس 2021،
11 محرم 1443،
19:10 السعودية، 18:10 مصر
|شاهد VIP
|2-2
|ملعب نادي الحزم
|الفيصلي - النصر
|الخميس 19 أغسطس 2021،
11 محرم 1443،
20:20 السعودية، 19:20 مصر
|شاهد VIP
|1-2
|مدينة المجمعة الرياضية
|الباطن - أبها
|الجمعة 20 أغسطس 2021،
12 محرم 1443،
19:05 السعودية، 18:05 مصر
|شاهد VIP
|ملعب نادي الباطن
|
ضمك - الطائي
|الجمعة 20 أغسطس 2021،
12 محرم 1443،
19:10 السعودية، 18:10 مصر
|شاهد VIP
|استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|التعاون - الهلال
|الجمعة 20 أغسطس 2021،
12 محرم 1443،
20:50 السعودية، 19:50 مصر
|شاهد VIP
|استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
|الفتح - الفيحاء
|السبت 21 أغسطس 2021،
13 محرم 1443،
18:50 السعودية، 17:50 مصر
|شاهد VIP
|ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
|الشباب - الاتفاق
|السبت 21 أغسطس 2021،
13 محرم 1443،
20:50 السعودية، 19:50 مصر
|شاهد VIP
|استاد الملك فهد الدولي