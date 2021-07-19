جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نادي الشباب في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة، وذلك قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في أغسطس 2021

ينطلق الدوري السعودي 2022 يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1443 هجريًا.

قدم نادي الشباب موسمًا للتاريخ الموسم الماضي، وكان المنافس الأول للهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وحصد المركز الثاني على حساب الاتحاد.

لكن على صعيد كأس الملك، خرج الليث الأبيض مبكرًا من الدور الأول، لكن هذا لم يؤثر على موسمه ونجح في العودة لدوري أبطال آسيا بعد طول غياب.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2021-2022 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 أبها - الشباب الخميس 12 أغسطس 2021،

4 محرم 1443،

19:15 السعودية، 18:15 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 2 الشباب - الاتفاق السبت 21 أغسطس 2021،

13 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر استاد الملك فهد الدولي 3 الفتح - الشباب الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

18:45 السعودية، 17:45 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 4 الشباب - الحزم الأحد 12 سبتمبر 2021،

5 صفر 1443،

20:35 السعودية، 19:35 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 5 ضمك - الشباب الجمعة 17 سبتمبر 2021،

10 صفر 1443،

18:45 السعودية، 17:45 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 6 الشباب - الهلال الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر استاد الملك فهد الدولي 7 الشباب - الفيحاء السبت 2 أكتوبر 2021،

25 صفر 1443،

20:20 السعودية، 19:20 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 8 الباطن - الشباب السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443،

18:00 السعودية، 17:00 مصر ملعب نادي الباطن 9 الاتحاد - الشباب الجمعة 22 أكتوبر 2021،

16 ربيع الأول 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 10 الشباب - الطائي الخميس 28 أكتوبر 2021،

22 ربيع الأول 1443،

19:50 السعودية، 18:50 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 11 الشباب - النصر الجمعة 5 نوفمبر 2021،

30 ربيع الأول 1443،

19:45 السعودية، 18:45 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 12 الفيصلي - الشباب السبت 20 نوفمبر 2021،

15 ربيع الآخر 1443،

17:45 السعودية، 16:45 مصر مدينة المجمعة الرياضية 13 الشباب - الرائد الخميس 25 نوفمبر 2021،

20 ربيع الآخر 1443،

19:40 السعودية، 18:40 مصر استاد الملك فهد الدولي 14 الشباب - التعاون السبت 25 ديسمبر 2021،

21 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر استاد الملك فهد الدولي 15 الأهلي - الشباب الخميس 30 ديسمبر 2021،

26 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الشباب والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

ترتيب الشباب في الدوري السعودي 2022