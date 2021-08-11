جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.

فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.

نجح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 24 هدفًا، وجاء في المركز الثاني إيميليو زيلايا لاعب ضمك برصيد 19 هدفًا، أما المركز الثالث فجاء فيه كريستيان جوانكا لاعب الشباب برصيد 17 هدفًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-2022...

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-22

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22: باناجيوتيس يفتتح التسجيل

نجح باناجيوتيس لاعب الفيحاء في تسجيل أولى أهداف الدوري في شباك الاتحاد بالجولة الاولى.