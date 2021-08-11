جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22
بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.
فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.
نجح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 24 هدفًا، وجاء في المركز الثاني إيميليو زيلايا لاعب ضمك برصيد 19 هدفًا، أما المركز الثالث فجاء فيه كريستيان جوانكا لاعب الشباب برصيد 17 هدفًا.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-2022...
جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-22
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021-22: باناجيوتيس يفتتح التسجيل
نجح باناجيوتيس لاعب الفيحاء في تسجيل أولى أهداف الدوري في شباك الاتحاد بالجولة الاولى.
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|باناجيوتيس - الفيحاء
|1