أخبار الاتحاد اليوم | رسالة بيرجفاين إلى كومان، واعتراف لوران بلان الخطير بشأن الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 سبتمبر 2024.

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الجميع يترقب الكلاسيكو في الجولة القادمة

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ماذا قال ستيفن بيرجفاين؟

بداية مرعبة لنجم الاتحاد

بعد تصريحه بالبحث عن مساعدة زملائه في الموسم الماضي

ماذا قال مدرب الاتحاد عن مواجهة الهلال المُقبلة؟

كريم بنزيما يمزق شباك الوحدة بهاتريك..

الاتحاد يكتسح الوحدة (7-1) في الجوهرة المشعة..

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

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