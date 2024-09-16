رسالة نارية بعد الفوز بالـ7 .. "الهلال متوتر وخائف من الاتحاد، كل انتصاراته الموسم الماضي كانت غير صحيحة"

الجميع يترقب الكلاسيكو في الجولة القادمة

منح الفوز الساحق على الوحدة بنتيجة 7-1 مساء أمس مشجعي الاتحاد جرعة هائلة من الثقة قبل المواجهة المرتقبة في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي أمام الهلال، وهو ما جعل الناقد الرياضي عبد الله فلاتة يصف الهلاليين بالمتوترين والخائفين من العميد.

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الصحفي الاتحادي أشار إلى أن انتصارات الموسم الماضي للهلال على الاتحاد لا تعني شيئًا، واصفًا إياها بغير الصحيحة ونتيجة لأخطاء تحكيمية واضحة وقاتلة، مشيرًا إلى أن اللقاء القادم سيكون مختلفًا تمامًا خاصة بعد دعم العميد بالعديد من الصفقات الناجحة هذا الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "الهلاليون مستاؤون ومتوترون، لأن الاتحاد يُخوف"، وهنا رد عليه المقدم وليد الفراج قائلًا "ما شاهدناه الموسم الماضي يقول غير ذلك، لقد ضربك عند الباب، وفي المطبخ، وفي الحديقة، وفي كل مكان".

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فلاتة انفعل بشدة ورد قائلًا "لا يوجد أي فوز منهم صحيح، كلهم بأخطاء تحكيمية، هيا نجلس ونُفصل كل القرارات والمباريات ومعنا حكام للتقييم، الهلاليون أنفسهم لم يُعجبهم انتصارات الهلال لأنه لا يوجد أي فوز صريح وصحيح لهم على الفريق، هذا بجانب ما حدث في قصة الدعم والتي لا يمكن أن نغض الطرف عنها".

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد والاتفاق يتصدرون جدول ترتيب دوري روشن بإحراز العلامة الكاملة من الجولات الثلاثة، إذ يمتلك كل منهم 9 نقاط.