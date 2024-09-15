فيديو | نجم الشباب يُهديه هدفه وجمهور الاتحاد يقتحم المشهد .. دعم فهد المولد يصل الملاعب

اللاعب كان قد تعرض لحادث مؤسف في دبي

انتقل دعم فهد المولد نجم الشباب والمنتخب السعودي من منصات التواصل الاجتماعي إلى الملاعب السعودية، وذلك بعد تعرضه لحادث مؤسف في الإمارات.

لاعب الاتحاد السابق كان قد سقط من شرفة منزله خلال قضاء إجازة قصيرة في دبي بعد فراغه من المهمة الدولية مع منتخب السعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقد أشارت شرطة دبي في بيان لها أن التحقيقات مازالت جارية بشأن الحادثة مع حديث الإعلام عن وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما مازال اللاعب يرقد في قسم العناية المركزة في المشفى بالإمارات.

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لاعبو الشباب والقادسية عبروا عن دعمهم للاعب السعودي قبل انطلاق مواجهتهم معًا في دوري روشن السعودي، إذ ارتدى نجوم الليوث قميص زميلهم الراقد في حالة حرجة بالمشفى، فيما ارتدى لاعبو القادسية قمصان تحمل رسالة دعم للاعب.

الشباب استطاع هزم القادسية بهدف ماجد كنبه، وقد احتفل اللاعب بإهداء الهدف للمولد وحمل قميصه، وقد ظهر اللاعب متأثرًا للغاية خلال إدلائه بتصريحات عقب المباراة وقد وصف ما فعله بالأمر البسيط وتمنى عودة المولد لأهله وأصدقائه.

جمهور الاتحاد الذي عاش عديد اللحظات الرائعة مع المولد أوصل رسالة دعمه بطريقته الخاصة، حيث انتظر الدقيقة الثامنة من مواجهة الوحدة، الجارية حاليًا، ورفع لافتة دعم للاعب كتب عليها "جماهير الاتحاد تتمنى الشفاء العاجل للفهد".