أخبار الاتحاد اليوم | حسين عبد الغني يُحبط لوران بلان!، ورحيل "متوقع" لنجم كبير بخلاف لويز فيليبي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 نوفمبر 2024.
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ليس لويز فيليبي .. خالد الشنيف يفاجئ جماهير الاتحاد برحيل "متوقع" لنجمه الأجنبي في يناير
ماذا يحدث في الاتحاد؟
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"الأمر يخص الأندية وهناك شرط واضح!" .. رابطة الدوري السعودي تتبرأ من "ذنب" ارتفاع أسعار تذاكر المباريات
الجمهور اشتكى كثيرًا من ارتفاع الأسعار
"قرار صعب ولكن!" .. رابطة دوري روشن تكشف أخيرًا سبب نقل مباراتي الأهلي والاتحاد من الجوهرة المشعة
القرار أحدث جدلًا واسعًا
أفضل انطلاقة في تاريخ العميد لا تكفي .. حسين عبد الغني يحبط لوران بلان رغم انتصارات الاتحاد!
الاتحاد في وصافة دوري روشن بـ27 نقطة..
مستشهدًا بواقعة سلمان الفرج .. الشنيف يشكك في عدالة المنافسة بدوري روشن: ماذا لو حدث هذا لأندية الصندوق؟!
حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....