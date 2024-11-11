أخبار الاتحاد اليوم | حسين عبد الغني يُحبط لوران بلان!، ورحيل "متوقع" لنجم كبير بخلاف لويز فيليبي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 نوفمبر 2024.

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GOAL

القرار أحدث جدلًا واسعًا

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حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..

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