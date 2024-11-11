"قرار صعب ولكن!" .. رابطة دوري روشن تكشف أخيرًا سبب نقل مباراتي الأهلي والاتحاد من الجوهرة المشعة

القرار أحدث جدلًا واسعًأ

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي أخيرًا عن سبب القرار الجدلي بنقل مباراتي الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي من ملعب الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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الرابطة كانت قد أعلنت نقل مباراتي الاتحاد أمام الفتح والأهلي أمام الوحدة في الجولتين الـ11 والـ12 على الترتيب من ملعب الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وهو القرار الذي قابله استياء وغضب كبير من الناديين على جميع الأصعدة خاصة لعدم وضوح أسبابه.

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عمر بترجي مدير الاتصال برابطة الدوري وصف القرار في حديثه لبرنامج "أكشن مع وليد" بالصعب، مشيرًا إلى أنه لا يهدف سوى لمصلحة الناديين وملعب الجوهرة المشعة.

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وأضاف "أكثر ما تتمناه الرابطة وجميع الجهات المسؤولة هي إقامة جميع المباريات في أفضل وأكثر الملاعب جاهزية، وقد حرصنا على إقامة أكبر عدد من المباريات في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) لكننا نضطر أحيانًا، ولأجل الاستدامة، اتخاذ بعض القرارات".

تابع "ملعب الجوهرة المشعة أحد أكثر الملاعب في السعودية استضافة للمباريات ولذا لا يحصل على فترات جيدة للتأهيل بين المباريات، نحن نتحدث عن مباريات الأهلي والاتحاد أسبوعيًا والمنتخب وخلال التوقف الشتوي هناك بطولة السوبر الإسباني، نحن لا نتحدث عن صيانة بل تأهيل بين المباريات، ولذا كان الخيار بين مواصلة اللعب عليه مع استمرار تدني حالة الملعب أو إخضاعه لفترة تأهيل لضمان لعب أكبر عدد من المباريات عليه في النصف الثاني من الموسم، وقد تم اتخاذ القرار الثاني بالتواصل والتنسيق مع جميع الجهات المختصة، كان قرارًا صعبًا لكنه لصالح الجميع".

يُشار إلى أن مباراتي المنتخب السعودي الأخيرتين، أمام اليابان والبحرين، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 أقيمتا على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.