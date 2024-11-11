"الأمر يخص الأندية وهناك شرط واضح!" .. رابطة الدوري السعودي تتبرأ من "ذنب" ارتفاع أسعار تذاكر المباريات

الجمهور اشتكى كثيرًا من ارتفاع الأسعار

برأ عمر بترجي، مدير الاتصال برابطة دوري المحترفين السعودي، الرابطة من اتهام الجمهور لها بالوقوف خلف ارتفاع أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، خاصة تلك الخاصة بالهلال والنصر.

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الجمهور السعودي اشتكى كثيرًا من ارتفاع أسعار التذاكر، وقد تحدث الإعلام عن أن ذلك هو السبب المباشر في قلة الحضور الجماهيري في عديد المباريات وهو الأمر المؤثر سلبًا على صورة البطولة عالميًا، خاصة بعد نقل المباريات على عدة قنوات أجنبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بترجي قال خلال تواجده مع برنامج "أكشن مع وليد" "، أسعار تذاكر المباريات متروك للأندية، والحد الأقصى لسعر التذكرة يُحدده النادي وليس الرابطة، كل نادٍ له توجهاته وأموره التجارية والإعلانية، لكن في نفس الوقت فإن لائحة وزارة الرياضة تنص على أن 30% من سعة أي ملعب على الأقل يجب ألا يزيد سعر التذكرة فيها عن الـ30 ريال سعودي، لضمان الحضور".

GOAL

المسؤول البارز حذر من أن تراجع الحضور الجماهيري في المباريات سيُجبرهم على الجلوس مع الأندية والمسؤولين حول طاولة واحدة لدراسة الأمر وعلاجه، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.

وأتم بترجي حديثه بالتأكيد على أن الرابطة ليست المسؤولة عن منصة التذاكر الموحدة، مشددًا على أن الأندية هي المسؤولة عن التذاكر سواء من حيث الأسعار أو كافة التفاصيل الأخرى.