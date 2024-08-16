أخبار الأهلي اليوم | قرعة ثقيلة في النخبة الآسيوية .. واستقالة مسؤول كبير تربك حسابات العيسى!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

أجريت قرعة دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا النخبة مساء اليوم الجمعة، حيث أسفرت عن مواجهات عربية قوية وتحديات خاصة للأندية السعودية.

"ماذا يحدث في الأهلي السعودي؟!".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي وحتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بشكل غاضب للغاية.. كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن أسرار خطيرة في قضية "احتراف اللاعبين السعوديين"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مازال المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، يُثير الجدل في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث لم يُحسم مستقبله بعد رغم بقاء أيام قليلة على انطلاق الدوريات الأوروبية.

توعد أحد أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي، كل من "يسيء" إلى مدرج الراقي؛ وذلك بعد كلاسيكو الهلال الكبير، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.

"فخر العرب".. لقب يتنافس عليه الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، مع الفرعون المصري الكبير محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول، منذ سنواتٍ عديدة.