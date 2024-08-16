قرعة دوري أبطال آسيا النخبة | فرصة أمام النصر والهلال للانتقام من العين .. والأهلي أمام مهمة ثقيلة

مباريات نارية في انتظارنا بدوري أبطال آسيا النخبة

أجريت قرعة دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا النخبة مساء اليوم الجمعة، حيث أسفرت عن مواجهات عربية قوية وتحديات خاصة للأندية السعودية.

وتم الكشف عن أن الفريق المتوج ببطولة دوري أبطال آسيا النخبة سيحصل على جائزة قدرها 12 مليون دولار.

وتشهد منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة مشاركة 24 فريقًا، بواقع 12 فريقًا في منطقة الغرب، ومثلهم في أندية الشرق.

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أندية الغرب: الهلال، النصر، الأهلي (السعودية)، العين، الوصل (الإمارات)، السد، الريان، الغرافة (قطر)، الشرطة (العراق)، بيرسيبوليس، الاستقلال (إيران)، باختاكور (أوزبكستان).

أندية الشرق: فيسيل كوبي، كاوازاكي فرونتال، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، أولسان هيونداي، بوهانج ستيلرز، جوانزجو (كوريا الجنوبية)، شنجهاي بورت، شنجهاي شينهوا، شاندونج تايشان (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا).

وجاءت مستويات أندية الغرب كالآتي

المستوى الأول: العين (الإمارات)، الهلال (السعودية)، السد (قطر)، بيرسيبوليس (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، الشرطة (العراق).

المستوى الثاني: النصر (السعودية)، الريان (قطر)، الاستقلال (إيران)، الوصل (الإمارات)، الأهلي (السعودية)، الغرافة (قطر).

مستويات أندية الشرق

المستوى الأول: فيسيل كوبي (اليابان)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، شنجهاي بورت (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا).

المستوى الثاني: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، شنجهاي شينهوا (الصين)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، جوانزجو (كوريا الجنوبية)، شاندونج تايشان (الصين).

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي

الهلال سيلعب ضد "بيرسبوليس في السعودية، الشرطة العراقي بالسعودية، السد القطري في قطر، العين الإماراتي بالإمارات، الاستقلال الإيراني في السعودية، الغرافة القطري في قطر، الريان القطري والوصل الإماراتي في السعودية".

النصر سيلعب ضد "السد القطري والعين الإماراتي في السعودية، ثم بيرسبوليس في إيران والشرطة في العراق، ثم الريان القطري والوصل الإماراتي في السعودية، والاستقلال في إيران والغرافة في قطر".

الأهلي سيلعب ضد "بيرسبوليس في السعودية، الشرطة العراقي بالسعودية، السد القطري في قطر، العين الإماراتي بالإمارات، الاستقلال الإيراني في السعودية، الغرافة القطري في قطر، الريان القطري والوصل الإماراتي في السعودية".

نتيجة قرعة منطقة الشرق