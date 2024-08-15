"سيقتل مسيرتك" .. عراف نيجيري يُحذر فيكتور أوسيمين من الانضمام إلى هذا الفريق

الجدل حول مستقبل المهاجم النيجيري مازال مستمرًا

مازال المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، يُثير الجدل في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث لم يُحسم مستقبله بعد رغم بقاء أيام قليلة على انطلاق الدوريات الأوروبية.

اللاعب المرتبط مع نابولي بعقد يمتد حتى صيف 2026 مرتبط بعدد من الأندية أبرزها تشيلسي وباريس سان جيرمان والأهلي السعودي، لكن الأول بات الأقرب له مؤخرًا لاستعداده تلبية طلبات النادي الإيطالي المالية وكذلك لامتلاكه بطاقة المهاجم المطلوب لدى أنتونيو كونتي، المدير الفني لأبطال إيطاليا موسم 2022-2023، وهو روميلو لوكاكو التي انتهت إعارته إلى روما بنهاية الموسم الماضي.

الصحافة تتحدث عن إمكانية حسم الصفقة لصالح البلوز مقابل تخليهم عن لوكاكو بجانب بعض المال وربما لاعبين آخرين، لكن المصادر تتحدث في نفس الوقت عن عدم ترحيب أوسيمين الكامل بتلك الخطوة وتفضيله الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العراف النيجيري، إيليا أوديل، منح ربما أوسيمين سببًا آخر لإلغاء فكرة الانتقال إلى لندن، حيث حذره من الانضمام إلى تشيلسي، ومؤكدًا له أن مسيرته الكروية ستُقتل هناك.

إذ قال في مقطع فيديو متداول "أريد توجيه نصيحة سريعة إلى أوسيمين، لا تذهب إلى تشيلسي. إن ذهبت إليه فلن تتألق بل ستقتل مسيرتك الكروية هناك. وأقول كذلك للاتحاد النيجيري لكرة القدم لا تستدعوا أوسيمين إن انتقل إلى تشيلسي".