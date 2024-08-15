"دعم محارب السرطان وصرخة للوزير السعودي" .. مواقف رياض محرز البطولية قبل أزمة إيمان خليف

رياض محرز "فخر العرب" داخل وخارج الملعب..

"فخر العرب".. لقب يتنافس عليه الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، مع الفرعون المصري الكبير محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول، منذ سنواتٍ عديدة.

المنافسة على هذا اللقب بين محرز وصلاح؛ اشتعلت بعد أن كتب الثنائي اسميهما بأحرف من ذهب، في الملاعب الأوروبية والعالمية؛ حيث يُصنفا على أنهما الأفضل في تاريخ العرب - على الإطلاق -.

لكن الحقيقة.. الثنائي العربي الكبير لم يخطف القلوب، بسبب النجاحات التي حققاها داخل أرضية الملعب فقط؛ بل لأن لديهما مواقف إنسانية ووطنية رائعة، تجعلهما يستحقان معًا لقب "فخر العرب".

محرز تحديدًا لديه العديد من المواقف الرائعة؛ في دعم ومساندة الأصدقاء والنجوم العرب واللاعبين صغار السن، بالإضافة إلى المشاريع الوطنية والقومية الكبرى.

آخر هذه المواقف؛ هي قيام رياض محرز، بحملة لـ"دعم" الملاكمة والبطلة الجزائرية إيمان خليف، التي تعرضت لهجوم شرس بـ"التشكيك" في أهليتها الجنسية، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي حققت فيها "المدالية الذهبية" وزن الوسط.

ووسط التشكيك العالمي.. نشر محرز عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة للبطلة الجزائرية؛ معلقًا عليها بالقول: "نحن جميعًا ندعمك يا إيمان"؛ حيث كان نجم الأهلي، من أوائل الشخصيات العامة الذي تفاعل مع هذه القضية.

وفي هذا السياق.. تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، بعض وليس كل مواقف رياض محرز التي لعب فيها دور البطولة، بـ"دعم ومساندة" الغير، خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية تحديدًا..