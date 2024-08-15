"استقالة مسؤول كبير في الأهلي" .. ضربة جديدة بعد السقوط أمام الهلال في السوبر

الأزمات تتوالى على النادي الأهلي..

"ماذا يحدث في الأهلي السعودي؟!".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي وحتى الآن.

الأهلي الذي عاد بين الكبار مجددًا في صيف 2023، بعد أن لعب موسمًا واحدًا في "الدرجة الأولى"، أنهى العام الرياضي الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين؛ وسط توقعات بتدعيم أقوى للفريق الأول، خاصة مع المشاركة المرتقبة في مسابقة النخبة الآسيوية.

لكن ما حدث عكس ذلك تمامًا.. الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بل استغنى عن جناحه الفرنسي آلان سانت مكسيمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماكسيمين انتقل من الأهلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

ووسط كل هذا التخبط داخل قلعة الراقي؛ كشفت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الخميس، عن تقديم مسؤول كبير في النادي الأهلي، "استقالته" من منصبه.

الصحيفة أعلنت "استقالة" مهند البليهد، من منصبه في مجلس إدارة شركة الأهلي ورئاسة اللجنة التنفيذية في النادي؛ دون ذكر الأسباب أو المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أولى البطولات الرسمية، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بالسقوط أمام الهلال بـ"ركلات الجزاء"، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.