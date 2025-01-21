أخبار الأهلي اليوم | جيرارد يسير على خطوات يايسله، ومانشستر يونايتد يسعى خلف مهاجم الراقي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 يناير 2025.
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موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
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الأهلي يعود إلى سكة الانتصارات بقيادة كيسييه "المدافع"..
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
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جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
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