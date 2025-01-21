أخبار الأهلي اليوم | جيرارد يسير على خطوات يايسله، ومانشستر يونايتد يسعى خلف مهاجم الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 يناير 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

مفاجأة مدوية من النجم المصري السابق

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتفاق سقط أمام الأهلي في دوري روشن السعودي

موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الحارس السنغالي "المتواضع"..

الراقي حسم صعوده بالفعل لدور الـ16 الآسيوي..

GOAL

هل من مجيب؟!..

جمهور الأهلي منع "إقالة" يايسله..

ثنائية في شباك الاتفاق تعيد الأهلي للانتصارات..

الأهلي يعود إلى سكة الانتصارات بقيادة كيسييه "المدافع"..

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

اللاعب قد يرحل إلى الدوري الإنجليزي قريبًا..