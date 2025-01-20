"شيء تاريخي!" .. ماتياس يايسله يرد على دعم جمهور الأهلي ويصف علاقته مع لاعبيه بـ"كلمتين"

جمهور الأهلي منع "إقالة" يايسله..

تحدث ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الدور الكبير الذي قام به جمهور الفريق الأول لكرة القدم؛ لمنع "إقالته" من منصبه، خلال الأيام القليلة الماضية.

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إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بـ"إقالة" يايسله، قبل أن تنتفض جماهير الفريق التي دعمت المدرب الألماني وجهازه المعاون؛ ليتم التراجع عن القرار مع تجديد الثقة في المدير الفني من قِبل المسؤولين.

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وفي هذا السياق.. وصف يايسله في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، دعم الجمهور الأهلاوي بـ"الشيء التاريخي"؛ قائلًا: "ممتن جدًا لهذه الثقة.. أنا أرى أن جمهورنا وفيّ، ويقدر عملنا وجهدنا جميعًا".

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وشدد المدير الفني الألماني الشاب عن أنه وجميع أعضاء جهازه المعاون، يقدروا الجمهور الأهلاوي كثيرًا، ويعتزون بقيمتهم الإيجابية.

وعن علاقته بنجوم الأهلي؛ أكد ماتياس يايسله أن هناك "تناغم جميل" بينه وجميع اللاعبين، معربًا عن فخره بالمستوى الذي ظهروا به في مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الإثنين.

الأهي فاز (2-1) على مستضيفه الاتفاق، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.