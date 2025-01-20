فيديو | لقطة اليوم .. إدوارد ميندي يصطحب طفل أهلاوي لتحقيق أمنيته

الحارس السنغالي "المتواضع"..

يمكن أن نعتبر تلك اللقطة هي لقطة اليوم في ليلة فوز الأهلي أمام الاتفاق، التي تألق بها الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ليواصل تألقه حتى خارج الملعب.

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أسد التيرانجا قاد الراقي للفوز اليوم الإثنين، أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف وحيد، متصديًا لأربع فرص محققة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وعقب المباراة، وأثناء خروجه من استاد الأمير محمد بن فهد، التقى ميندي بطفل أهلاوي طلب منه مقابلة البرازيلي روبرتو فيرمينو، لالتقاط صورة تذكارية معه.

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بكل لطف، اصطحب ميندي الطفل خارج الاستاد وصولًا لحافلة الأهلي، ثم طلب منه الانتظار قبل أن يستدعي بوبي من الحافلة، إذ استجاب ونزل لالتقاط صورة مع الطفل.

يذكر أن فوز الليلة رفع رصيد الراقي للنقطة 29 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما يحل النواخذة في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.