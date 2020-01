Xác định 4 đội tuyển vào bán kết U23 châu Á 2020

Sau khi lượt trận tứ kết thứ nhì diễn ra vào tối 19/1 khép lại, danh tính 4 đội tuyển giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2020 đã được xác định. Bao gồm , , Uzbekistan và .

Tại lượt trận đầu tiên, U23 Saudi Arabia đá bại U23 với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận đấu tại Thammasat vào chiều qua (18/1). Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Abdullah Al-Hamdan ở phút 78.

Chân sút 21 tuổi mở tỷ số trên chấm phạt đền sau tình huống thổi phạt gây tranh cãi từ trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf ( XEM THÊM ).

Ở trận đấu kế tiếp, U23 Australia phải mất đến 120 phút giao đấu mới phân định thắng thua thành công trước U23 Syria.

Trận này, Olyroos kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công và tạo dựng cơ hội rõ nét nhiều hơn. Thế nhưng họ lại thiếu vắng một chân sút có khả năng kết thúc tình huống và phải chờ đến hiệp phụ đầu mới đá bại được đối thủ.

103' GOAL! 1-0 🇦🇺 Australia



O'Neill picks out Toure with a lovely ball and the latter makes no mistake with the finish!#AFCU23 pic.twitter.com/svm2YjMClP