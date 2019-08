Vừa rời MU, Lukaku đã lập ngay... poker cho Inter Milan

Chỉ vài ngày sau khi gia nhập Milan, "Quái thú" Romelu Lukaku đã lập tức thi đấu trận ra mắt cho Nerazzurri. Trước quân xanh kém rất nhiều về đẳng cấp là đội đang chơi ở giải hạng 4 Italia - Virtus Bergamo Ciserano, Inter nói chung và Lukaku nói riêng đã có một ngày "tập bắn" đúng nghĩa.

8-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Trong đó, một mình Lukaku đã ghi đến 4 bàn thắng.

📹 | HIGHLIGHTS#Lukaku nets four in his first appearance for the Nerazzurri ⚽⚽⚽⚽



Watch the highlights from our 8-0 win against Virtus Bergamo 💪#ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/qOelXKFfVK