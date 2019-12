Ronaldo nhận danh hiệu 'Cầu thủ hay nhất năm' tại Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo vừa nhận giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất thế giới trong năm 2019 tại Globe Soccer Awards.

Giải thưởng Globe Soccer Awards ra đời vào năm 2010, được thành lập và tổ chức bởi Hiệp hội các đại diện cầu thủ châu Âu (EFAA) và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA). Trong buổi lễ trao giải vào qua tại Dubai, Cristiano Ronaldo đã chiến thắng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019".

Trong khi đó, thu về cú hat-trick danh hiệu khi Jurgen Klopp giành giải "HLV xuất sắc nhất năm", Alisson Becker được tôn vinh ở hạng mục "Thủ môn xuất sắc nhất năm" và tập thể này cũng trở thành "CLB xuất sắc nhất năm". Huyền thoại - Ryan Giggs và Miralem Pjanic " nhận giải thưởng tôn vinh sự nghiệp, còn Joao Felix là "Phát hiện của năm".

🏆🇧🇦 MIRALEM PJANIĆ was honoured with PLAYER CAREER AWARD by Khalid Al Doseri — Chairman of Kooora#pjanic #juventus #juve #globesoccer pic.twitter.com/HIVa5y5lyX — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019

Tới dự lễ trao giải, Ronaldo chia sẻ niềm vui mừng trên bục nhận thưởng: "Tôi muốn dành lời cảm ơn tới gia đình, bạn gái, Cristiano - chàng trai của tôi, 3 người con đang đợi tôi tại khách sạn, những đồng đội tại Juventus và ĐTQG, người đại diện của tôi cùng tất cả mọi người đang theo dõi buổi gala hôm nay."

🤗🏆 The Best Player of the Year with his family at the Globe Soccer Awards tonight#GlobeSoccer #GlobeSoccerAwards #Cristiano #CristianoRonaldo pic.twitter.com/lkIY0gKFdX — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019

"Tôi phải gửi lời cảm ơn tới mọi người tại Ả Rập vì đã luôn đối đãi tôi rất tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn mọi người tại Dubai, đây là một thành phố tuyệt vời. Tôi yêu nơi này và sẽ tới đây hàng năm."

"Cuối cùng, tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã bầu chọn cho tôi chiến thắng giải thưởng này. Được có mặt tại đây và nhận giải thưởng này là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Tất nhiên rồi, tôi mong rằng mình sẽ tiếp tục có mặt ở đây vào năm sau và nhận giải thưởng này. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mừng năm mới."

Congratulations to all winners tonight at the Globe Soccer Awards 🏆#globesoccer pic.twitter.com/jGeZayVtL2 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019

Hồi đầu năm nay, Ronaldo cũng đã trở thành chủ nhân của giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018" tại Globe Soccer Awards. Tổng cộng, anh đã có 6 lần chiến thắng trong 9 lần danh hiệu này được trao tại Globe Soccer Awards. Năm 2019 cũng là lần thứ 4 liên tiếp Ronaldo được vinh danh.

Ronaldo vừa trải qua một năm ấn tượng khi có chức vô địch cùng Juventus và cùng ĐT . về đích thứ ba trong cuộc đua tới danh hiệu "Quả bóng Vàng", xếp sau Lionel Messi và Virgil van Dijk.