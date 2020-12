Mới đây, trong lễ trao giải Globe Soccer Award được tổ chức tại Dubai ( ), Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất năm 2020.

Trong đó, CR7 có 42% số phiếu bầu, cao hơn hai cái tên là Robert Lewandowski (38%) và Lionel Messi (20%).

Tuy nhiên, chân sút người đã có cử chỉ rất đẹp khi nhường lại vinh dự cho đồng nghiệp và khẳng định bản thân không xứng đáng với giải thưởng này. Chia sẻ trong buổi lễ, Ronaldo cho biết anh được xướng tên chỉ vì nổi tiếng hơn.

Trong khi đó, anh tin rằng Lewandowski mới là người nên được trao giải do đã có những màn trình diễn quá xuất sắc trong năm nay.

🇵🇱 Robert Lewandowski is named the Player of the Year for the first time at the #GlobeSoccer Awards 👏 pic.twitter.com/umcqXvpFhY