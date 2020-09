PSG 0-1 Marseille: Neymar tố đối thủ phân biệt chủng tộc, bị đuổi khỏi sân vì dùng bạo lực

Neymar là một trong ba cầu thủ của phải nhận thẻ đỏ, trong ngày trở lại đối đầu với .

Nguyên nhân xuất phát từ việc cựu sao bị VAR phát hiện dùng tay đánh vào gáy của Alvaro Gonzalez, trong bối cảnh cầu thủ 2 bên xảy ra ẩu đả dữ dội ở cuối trận.

Trong khi rời sân, ngôi sao người đã tố cáo trung vệ bên phía đội khách có hành vi phân biệt chủng tộc.

Camera bên đường biên ghi lại những lời khẳng định liên tiếp của anh về hành vi của Gonzalez với trọng tài thứ tư.

🔴 Amavi

🔴 Kurzawa

🔴 Paredes

🔴 Benedetto

🔴 Neymar



Just the five red cards 😳 pic.twitter.com/Sy4hq2j2de