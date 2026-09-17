Süper Depor geri döndü! Deportivo La Coruna'nın yeniden doğuşu
Temmuz 2020'de Deportivo La Coruna dibe vurdu. İspanya Segunda'da 19. sırada yer aldıktan sonra, 40 yıl sonra ilk kez üçüncü lige düştüler; üstelik bu, ilk ve tek üst düzey lig şampiyonluklarının 20 yıl sonrasına denk geldi.
O dönemde büyük bir tartışma da vardı. Deportivo'nun son maçı, birkaç Fuenlabrada oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ertelendi ve Lugo ile Albacete'nin aldığı galibiyetler, onlar topa bile vuramadan kaderlerini belirledi. Deportivo yöneticileri, takımların eşit şartlarda oynayabilmesi için tüm haftanın maçlarının yeniden planlanması gerektiğini savundu, ancak sonunda La Liga'ya, RFEF'e ve Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptıkları itirazlar reddedildi.
Deportivo, 2011, 2014 ve 2018'de de La Liga'dan düşmüştü ve tüm bu süreçte ezici borç yüküyle mücadele ediyordu, ancak bu kez alınan darbe öylesine yıkıcıydı ki hızlı bir toparlanma imkânsızdı. Yine de kademeli ve iyi planlanmış bir yeniden yapılanma gerçekleşti; bu süreçte, kulübün yerel Galiçya topluluğundaki taraftarlarının sarsılmaz bağlılığını tanımlamak için kullanılan Deportivismo, takımı heyecan verici yeni bir döneme taşımaya yardımcı oldu.
Bugüne geldiğimizde ise Deportivo sadece La Liga'ya dönmekle kalmadı, ilk işaretler sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım için mücadele edebileceğini de gösteriyor. Yeniden doğan bir kulüp olarak lakabının hakkını veren Deportivo, unutulmaz 'Süper Depor' projesinin parçası olan efsanelerin izinden gitmek isteyen yeni yıldız grubuyla dikkat çekiyor.
90’lardaki yükseliş
1991 ile 2004 yılları arasında Deportivo, İspanya'nın en büyük kulüplerinden biriydi. 1951 ile 1957 arasında Riazor'da altı yıl futbolcu olarak forma giyen eski forvet Arsenio Iglesias yönetiminde Deportivo, 18 yıllık aranın ardından yeniden üst lige döndü ve 1994-95 sezonunu ikinci sırada tamamladı; averajla şampiyonluğu kıl payı kaçırırken ilk büyük kupasını da Kral Kupası'yla kazandı.
O takımın yıldızı, kulüp formasıyla toplam 131 maçta tam 86 gol atan Brezilyalı forvet Bebeto'ydu. Ayrıca teknik İspanyol orta saha Fran,bitmek bilmeyen enerjisiyle 6 numara Mauro Silva, kaya gibi sağlam Sırp stoper Miroslav Dukic ve güven veren kaleci Francisco Liano da kadrodaydı.
Iglesias, Deportivo'nun Kupa zaferinin ardından futboldan emekli oldu ve yerine John Toshack geldi. Galli teknik adam, Supercopa de Espana'yı kazandırdı ve Brezilya ikonu Rivaldo ile Faslı savunmacı Noureddine Naybet'in transferlerinde rol oynadı, ancak Şubat 1997'de kulüp içindeki gerilim nedeniyle istifa etti.
Deportivo, takımı toparlaması için Carlos Alberto Silva'ya yöneldi ve Silva ilk etapta bunu başardı; ekibi La Liga'da üçüncü sıraya taşıdı. Ancak o yaz Rivaldo Barcelona'ya gitti ve 1997-98 sezonunda büyük bir düşüş yaşandı; Depor ligde 12. sıraya gerileyince Silva sonunda görevden alındı.
Depor'u yeniden rayına oturtmak için cesur bir hamle gerekiyordu ve tam olarak bu yapıldı. Deportivo, en büyük bölgesel rakibi Celta Vigo'da heyecan verici bir Avrupa bileti serüvenine önderlik eden ve büyük övgü toplayan bir futbol anlayışı oturtan Javier Irueta'yı kadrosuna kattı. Bu hamle fazlasıyla karşılık verdi, çünkü Irueta, Iglesias'ın gerçek halefi olduğunu gösterecekti.
La Liga'yı fethetmek
Irueta, taktiklerini her rakibe göre uyarlayan titiz ve soğukkanlı bir teknik direktördü, ancak savunma disiplini ile orta saha kontrolünü şart koşuyordu. Ayrıca felsefesine uyacak transferleri de özenle seçti; bunların birçoğu Diego Tristan, Roy Makaay, Juan Carlos Valeron, Joan Capdevilla ve Jorge Andrade dahil kült isimler hâline geldi.
Naybet'ten Brezilyalı hücum orta saha oyuncusu Djalminha'ya kadar birçok oturmuş ismi de geliştirdi ve Deportivo, kıtanın en korkulan takımlarından biri hâline geldi. Ancak bu bir gecede olmadı.
Deportivo, Irueta'nın göreve geldiği ilk yılda La Liga'yı şampiyon Barcelona'nın 16 puan gerisinde altıncı sırada tamamladı. Şampiyonluk yarışına girecek ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılacak kadar istikrarlı değillerdi, ancak UEFA Kupası'na geri döndüler ve Irueta, istikrar için bir zemin sağlayan 4-2-3-1 dizilişini uygulamaya koydu.
1999-2000 sezonu öncesinde Irueta, Tenerife'den €8,6 milyon karşılığında alınan Makaay ve Racing Santander kanat oyuncusu Victor Sanchez dahil altı yeni transfer yaptı. Bu iki oyuncu, özellikle Deportivo'nun bir üst seviyeye çıkmasında hayati önem taşıdı.
Los Herculinos, 1998-99'daki puan toplamını sadece altı puan geliştirdi, ancak bu, Barcelona, Valencia, Real Zaragoza ve Real Madrid'in de yarışın içinde olduğu, organizasyon tarihinin en açık yarışlarından birinin ardından La Liga'yı kazanmalarına yetti. Barcelona, Depor'u en çok zorlayan takım oldu, ancak son iki maçında sadece berabere kalabildi ve Irueta'nın ekibi, son hafta Espanyol'u yenerek şampiyonluğu ilan etti.
Acımasız Hollandalı forvet Makaay, attığı 22 golle kahraman oldu, ancak Djalminha ile Sanchez hücumda üst düzey destek verdi, Maurco Silva ve Flavio Conceicao çift ön liberoda devleşti, Donato ise savunmada örnek olarak takımı sürükledi.
"1994 takımının işini tamamladık," dedi Irureta, şampiyonluk kesinleştikten sonra.
Şampiyonlar Ligi kahramanlıkları
Kazandıklarıyla yetinmeyen Deportivo, o yaz yeni oyunculara 40 milyon euro harcadı; Valeron, Tristan, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila ve Emerson'u kadrosuna kattı. Irueta, 2000-01 sezonunda başarılı bir şampiyonluk savunması yapmayı tam olarak başaramadı, ancak Deportivo yine de Real Madrid'in ardından ikinci sırayı aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek unutulmaz bir serüven yaşadı.
Deportivo, sonraki sezon bu iki başarıyı da tekrarladı ve kupalarına bir yenisini daha ekledi; Copa Del Rey finalinde Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 yenerek kulübün 100. yıl kutlamalarını gölgeledi. Irueta, her yıl en büyük kupalar için mücadele edebilecek bir takım yaratmıştı.
2002-03 sezonunda La Liga'yı yine ilk üç içinde bitirdikten sonra Deportivo rotasını Şampiyonlar Ligi zaferine çevirdi. Bir kez daha son sekize kaldılar ve tarihlerindeki ilk yarı final bileti yolunda karşılarına son şampiyon AC Milan çıktı. İtalyan ekibi, o noktaya kadar turnuvada henüz gol bile yememişti.
Kaka önderliğindeki Milan, San Siro'daki ilk maçta Depor'u 4-1 dağıttı ve çoğu kişi eşleşmenin bittiğini düşündü. Ancak Irueta'nın takımı, tıklım tıklım dolu Riazor'da müthiş bir geri dönüşe imza attı; Pandiani, Valeron ve Albert Luque'nin golleriyle devre arasına girilmeden önce üç farklı üstünlüğü yakaladı.
Tecrübeli yedek Fran, son bölümde yön değiştiren şutuyla skoru 4-0'a getirdi ve Deportivo turu geçmeyi başararak modern Şampiyonlar Ligi döneminde eleme turu ilk maçında oluşan üç gollü farkı tersine çeviren ilk takım oldu. Bu galibiyet, Depor'un altın jenerasyonunun zirve noktasıydı. Irueta da şöyle diyordu: "Burada bir mucize yarattık... Bu tarihî bir sonuç. Biz kahramanız."
Milan orta saha oyuncusu Andrea Pirlo da daha sonra otobiyografisinde Depor'un göz korkutan temposunu şöyle anlattı: "Beni en çok etkileyen şey, devre arasında bile koşmaya devam etmeleriydi. Hepsi, istisnasız... Nefes alman için özel olarak tasarlanan o 15 dakikalık bölümde bile yerlerinde duramıyorlardı."
Deportivo'nun yolculuğu ise bir sonraki turda, Jose Mourinho'nun Porto'suna toplamda 1-0 yenilince sona erdi; iki takımı ayıran tek şey Derlei'nin penaltısı oldu. Irueta, "kader bize karşıydı" derken bunu doğrulayan gelişme de Porto'nun finalde Monaco'yu yenerek Avrupa Kupası'nı kazanması oldu.
Döngünün sonu
O dönemde Deportivo’yu izlemek büyük bir keyifti. Valeron, sahada süzülerek ilerleyen ve pas çeşitliliğiyle her savunmanın kilidini açabilen bir sihirbazdı; Tristan, bir matador edasıyla oynuyordu; Makaay, verimliliğin vücut bulmuş hâliydi ve Silva da onlara ortalığı kasıp kavurmaları için alan açan soğukkanlı bir bekçiydi. Djalminha da yerini Valeron’a kaptırmadan önce seyir zevki çok yüksek bir oyuncuydu; geniş bir numara repertuvarına sahip agresif bir oyun kurucu olarak, tam akışını bulduğunda onu çok az savunmacı durdurabiliyordu.
Ancak her güzel şeyin bir sonu vardır ve Irueta’nın yaşlanan kadrosu 2004-05’te yüksek standartlarını koruyamadı; La Liga’da sekizinci sıraya gerilerken Şampiyonlar Ligi’ne de grup aşamasında veda etti. Depor kalecisi Jose Molina, takımın durakladığını kabul ederken, “Uzun yıllardır evli bir çift gibi, rutin hepimizi yavaş yavaş öldürüyor” dedi.
Irueta da döngünün sonuna gelindiğini kabul etti. Sezon sonunda görevinden ayrılırken, “Hem kulüp hem de benim için değişim adına doğru zaman” itirafında bulundu.
Ancak temiz bir sayfa da yeniden yükselişi getirmedi. Depor geriye gitmeyi sürdürürken ve Avrupa’dan gelen para ödülleri kururken, başkan Augusto Cesar Lendoiro kulübü yıllarca devasa banka kredileriyle finanse etti ve zararı hafifletmek için en iyi oyuncularını satmak zorunda kaldılar. Deportivo, 2013’te 156 milyon avro borçla resmen gönüllü kayyuma girdi ve bu da onların ligler arasında gidip geldikleri on yıllık “asansör” dönemini tetikledi.
Yükselişte
2020'de beş bölgesel ligde 102 takımın yer aldığı profesyonel olmayan üçüncü kademeye düştükten sonra Deportivo'nun hemen geri dönmesi bekleniyordu. Ancak takım, üst üste gelen sezonlarda play-off üzerinden yükselmeyi kaçırarak iki yıl boyunca çıkış yolu bulamadı.
Yine de Galisya'nın bankacılık devi Abanca'nın kulübü devralmasıyla iyi haber geldi. Abanca, geleneksel kurumsal borç tahsilatından uzaklaşıp bunun yerine borcun sermayeye çevrilmesi ve stratejik sermaye artırımları yolunu seçerek kulübün mali toparlanmasını sağladı. Eski Real Zaragoza ve Leganes teknik direktörü Imanol Idiakez de Temmuz 2023'te takımın başına geçti ve ekip yeniden yükselişe başladı.
Idiakez, Depor'u ilk denemesinde Primera Federacion şampiyonluğuna taşıdı; eski Arsenal forveti Lucas Perez'in dramatik frikiği sayesinde son hafta maçlarında Barcelona B'yi yenerek Grup 1'i (Kuzey) zirvede tamamladı. 2024-25 Segunda sezonunda inişler çıkışlardan fazlaydı, ancak bu dönem daha çok istikrar sağlamakla ilgiliydi ve orta sıralarda bitirilen sezon, gerçek bir yükselme hamlesinin temelini attı.
Kulübede bir değişim daha yaşandı; Idiakez'in yerine Oscar Gilsanz geldi, ardından geçen yaz Riazor'da Antonio Hidalgo'ya bir yıllık sözleşme verildi. Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinden yetişen, ayrıca Tenerife ve Malaga'da da görev yapan Hidalgo, Irueta'nın çok etkili şekilde kurduğu yapısal pragmatizm ile hücum özgürlüğü arasındaki aynı dengeyi kurarak Depor'u bir karşı pres makinesine dönüştürdü.
Depor, 2025-26 sezonunda İspanya Segunda'da Racing Santander'in ardından ikinci sırayı aldı. Takımın yükselişi, Real Valladolid deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından resmileşti; Kamerunlu golcü Bil Nsongo iki golü de kaydetti. A Coruna'daki kutlamalar çılgına dönerken, baskın duygu rahatlamaydı.
"O uzun sekiz yılın üçünde buradaydım ve hedef buydu, şimdi de bunu başardık. Ama burada olduğunuzda, Depor'un La Liga'da olmasının şehir için ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz" dedi Depor CEO'su Massimo Benassi, La Gazetta Dello Sport'a. "Her gün hissedilen sağlıklı bir baskı vardı: La Liga'sız geçen her gün, sanki eksik olan bir şeyin sürdüğü bir gün gibiydi."
Güçlü bir yaz
Bir kez daha üst ligde uzun süre kalmayı garanti altına almak isteyen Deportivo, iddialı bir yaz transfer stratejisi uyguladı; hem vitrin yıldızlarına hem de serbest kalma bedeli bulunan Avrupa'nın önde gelen genç yeteneklerine yöneldi. Kulüp, toplamda yalnızca 25 milyon € harcayarak 10 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu tutarın en büyük kısmı ise Mallorca kalecisi Leonardo Román Riquelme için ödendi (9 milyon €).
Depor ayrıca Bayern Münih'ten Jonathan Asp Jensen'i ve Fiorentina'dan Lorenzo Amatucci'yi sırasıyla 6'şar milyon € karşılığında transfer etti; Marsilya'dan Pierre Emerick Aubameyang'ı sadece 1,5 milyon €'ya alarak da tüm dönemin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı. Aubameyang, 37 yaşında ve en iyi döneminin epey gerisinde olabilir, ancak eski Arsenal ve Borussia Dortmund santrforu geçen sezon Ligue 1'de 10 gol atarak ceza sahası içindeki içgüdülerinin hâlâ keskin olduğunu gösterdi.
Bu arada Adama Traore, West Ham'dan ayrıldıktan sonra bonservissiz olarak geldi ve Hidalgo'nun kadrosuna üst düzeyde çok önemli bir deneyim daha kattı. Deportivo ayrıca son transfer gününde yaptığı üçakıllı kiralık transferle Jose Maria Gimenez, Angelino ve Marc Casado'yu da kadrosuna kattı. Depor'un Casado için satın alma opsiyonu da bulunuyor ve Barcelona orta sahasının, oyunun temposunu belirleyen yapısı ve bitmek bilmeyen çalışma disipliniyle yeni gelenler arasında en büyük etkiyi yaratma potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.
Hidalgo, kulübün transfer çalışmalarından memnun kaldı ancak 2026-27 sezonunun başlangıcı öncesinde kimliklerini korumanın önemini vurguladı. "Aubameyang ve Adama Traore gibi oyuncuların katılması bu takımın teknik profilini değiştiriyor, ancak bizi yeniden La Liga'ya taşıyan ana projeyi değiştirmiyor. Aubameyang ve Gimenez gibi liderlerin üst lig tecrübesine büyük ölçüde yaslanıyoruz; böylece genç oyuncularımıza bu ligin talepleri karşısında rehberlik edebiliyorlar."
Süper Depor 2.0
Gimenez, Riazor’daki yaşama umut verici bir başlangıç yaptı, ancak geç katıldığı için şu ana kadar sadece üç maçta oynadı. Bu arada Aubameyang ise Hidalgo’nun sözlerini adeta ciddiye aldı ve yılları geri sardıran çarpıcı bir performans sergiledi.
Takım, La Liga’daki ilk beş maçında yenilgi yüzü görmeyince şimdiden “Super Depor 2.0” olarak anılmaya başlandı. Deportivo, bu süreçte Elche, Malaga ve Getafe ile 1-1 berabere kalırken, arada Valencia ve Villarreal karşısında heyecan verici galibiyetler aldı ve çarşamba günü Sevilla’ya yenilerek ilk mağlubiyetini tattı.
Aubemayang son derece üretken bir görüntü çizdi ve Barcelona formasıyla 2009-10’da Zlatan Ibrahimovic’ten bu yana açılıştaki ilk beş maç haftasının tamamında gol atan ilk oyuncu oldu. En dikkat çekici performansını ise Villarreal karşısında sergiledi. Luismi Cruz ve Zakaria Eddahchouri’ye asist yaptıktan sonra Aubameyang, Depor’un üçüncü golünü 89. dakikada El Madrigal’de kaydederek 3-2’lik galibiyeti getirdi.
Hidalgo, onun etkisi için, “Aubameyang’ın yaptıkları kesinlikle inanılmaz. Tek bir antrenmanı bile kaçırmıyor ve herkesten daha çok çalışıyor. Özel bir yeteneği var” dedi.
Depor şu anda puan tablosunda yedinci sırada yer alıyor ve Aubameyang bu olağanüstü formunu sürdürürse en azından üst sıralarda kalma konusunda şanslı olduklarını düşüneceklerdir. Öte yandan Cruz geçen sezon bıraktığı yerden devam ederek takımın yaratıcılık merkezi olmayı sürdürdü, Amatucci orta sahada üstünlük kurmak için hızlı uyum sağladı ve Roman da yeni 1 numara olarak güven veren bir performans ortaya koyuyor. Gimenez gibi Casado da kulüpteki ilk iki maçında etkileyici bir görüntü verdi.
Taraftarlar yaz aylarında takımın adını Deportivo de 'La Coruña'dan Galiçya dilindeki 'A Coruna' versiyonuna çevirmek için oy kullandı, ancak yeni oyuncu grubu kulübe 1990’lar ile 2000’lerin başı arasında büyük başarı getiren değerleri yeniden canlandırıyor. Ayrıca odaklarının dağılmasına izin vermeyecek, ne yaptığını bilen bir teknik direktörleri de var.
Hidalgo, “Her hafta niyetimiz belli şekilde sahaya çıkıyoruz; zorluğun farkında olarak, büyük bir tevazuyla, bu [sezonun] çok uzun olduğunu bilerek ve her zaman ayaklarımızı yere basmamız gerektiğinin farkında olarak. Ama bunun yanında büyük bir özgüvenle de oynuyoruz” dedi.
Bu, bir başka özel yolculuğun başlangıcı olabilir. Deportivo geri döndü ve bu da La Liga tutkunları için ancak iyi bir haber olabilir.