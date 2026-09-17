Temmuz 2020'de Deportivo La Coruna dibe vurdu. İspanya Segunda'da 19. sırada yer aldıktan sonra, 40 yıl sonra ilk kez üçüncü lige düştüler; üstelik bu, ilk ve tek üst düzey lig şampiyonluklarının 20 yıl sonrasına denk geldi.

O dönemde büyük bir tartışma da vardı. Deportivo'nun son maçı, birkaç Fuenlabrada oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ertelendi ve Lugo ile Albacete'nin aldığı galibiyetler, onlar topa bile vuramadan kaderlerini belirledi. Deportivo yöneticileri, takımların eşit şartlarda oynayabilmesi için tüm haftanın maçlarının yeniden planlanması gerektiğini savundu, ancak sonunda La Liga'ya, RFEF'e ve Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptıkları itirazlar reddedildi.

Deportivo, 2011, 2014 ve 2018'de de La Liga'dan düşmüştü ve tüm bu süreçte ezici borç yüküyle mücadele ediyordu, ancak bu kez alınan darbe öylesine yıkıcıydı ki hızlı bir toparlanma imkânsızdı. Yine de kademeli ve iyi planlanmış bir yeniden yapılanma gerçekleşti; bu süreçte, kulübün yerel Galiçya topluluğundaki taraftarlarının sarsılmaz bağlılığını tanımlamak için kullanılan Deportivismo, takımı heyecan verici yeni bir döneme taşımaya yardımcı oldu.

Bugüne geldiğimizde ise Deportivo sadece La Liga'ya dönmekle kalmadı, ilk işaretler sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım için mücadele edebileceğini de gösteriyor. Yeniden doğan bir kulüp olarak lakabının hakkını veren Deportivo, unutulmaz 'Süper Depor' projesinin parçası olan efsanelerin izinden gitmek isteyen yeni yıldız grubuyla dikkat çekiyor.