Real Madrid efsanesi Raul'ün Schalke'ye sansasyonel vedası
2012 yazında Schalke'den Al-Sadd'a ayrılmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra Raul, Katar kulübüyle birlikte Veltins-Arena'ya geri döndü. Bu sadece bir hazırlık maçıydı ama buna rağmen stat tamamen doluydu; bu yüzden binlerce Schalke taraftarı da karşılaşmayı, bu özel gün için kurulan dev ekranlardan izlemek üzere dışarıda toplandı.
Katılımı daha da dikkat çekici kılan ise Raul'ün Al-Sadd'a katılmadan önce Gelsenkirchen'de sadece iki sezon geçirmiş olmasıydı. Bir kulüpte ikonik statüye ulaşmak nadir görülen bir şeydir; bunu bu kadar kısa sürede başarmak ise gerçekten şaşırtıcıdır. Raul'ün Schalke'ye imza attığında artık futbolunun sonuna geldiğinin düşünülmesi, bu başarıyı daha da etkileyici hâle getiriyor.
'Kaçmam gerekiyordu'
Raul, Real Madrid'de yaşayan bir efsane olabilirdi ancak 33 yaşına yeni basmıştı ve bizzat Jose Mourinho tarafından Bernabeu'da gözden çıkarılmıştı. 2009-10 sezonu onun için iyi geçmemişti; hem form hem de fiziksel durum açısından zorlandı, bu yüzden sezonu ayak bileği sakatlığı nedeniyle erken sona ermeden çok önce oyuna sonradan etki edebilecek bir yedek rolüne itilmişti.
Madrid'in kadrosunda zaten Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Gonzalo Higuain vardı ve Raul, forvet rotasyonunda bu üç takım arkadaşının da gerisine düşmüştü. Mourinho döneminde de işlerin değişmeyeceği belliydi.
Raul, kulübün yeni teknik direktörü olarak göreve gelmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla sadece bir kez konuştu, ancak bu, zamanının dolduğuna ikna olması için yeterliydi. Mourinho, Madrid tarihinin en golcü oyuncusuna, Manuel Pellegrini dönemine kıyasla kendi yönetiminde daha da az süre alacağını açıkça söyledi. "O andan itibaren, yeni bir meydan okuma aramak için kararımı vermiştim," diye daha sonra itirafta bulundu Raul.
Raul zaten geleceğini değerlendiriyordu ancak Madrid'den ayrılma düşüncesini kabullenmek zordu. İspanyol oyuncu, 17 yaşından beri Real Madrid'in A takımında forma giyiyordu. Bu süre içinde kitaptaki neredeyse her rekoru kırmış ve kulüp kaptanı olmuştu. Madrid onun bir parçasıydı, o da Madrid'in bir parçasıydı.
Kulüp başkanı Florentino Perez'in dediği gibi, "Real Madrid efsanesinin parçası olan çok sayıda adam vardır ama kulübü temsil etmesi seçilen çok az kişi olur. Raul da onlardan biri."
Yine de Raul yorgundu. 'Madridismo'nun sembolü olmak, hem profesyonel hem de kişisel olarak onu yıpratıyordu. Artık futboldan keyif almıyordu. Elbette artık kesin bir ilk 11 oyuncusu olmamasının bunda payı vardı, ancak Raul'u yoran sadece bu değildi; kaptanlık pazubandının ağırlığı ve onunla birlikte gelen tüm sorumluluklar da onu tüketmişti.
"Sonunda bu enerjini emiyor," dedi. "Sadece antrenmana ve oynamaya odaklanmaya ihtiyacım vardı. Kaçmam gereken bir noktaya gelmiştim." Peki ama nereye?
Çok sayıda hayranı var
Masada, adı verilmeyen bir Rus kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda kazançlı teklif vardı ve iddiaya göre bu kulüp Raul'a fiyatını söylemesini söyledi. Ancak o, en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyordu ve sonuçta tercih Premier League ile Bundesliga arasında net bir seçime dönüştü.
Raul, eski Madrid takım arkadaşı Fernando Morientes'i Liverpool formasıyla izlemeye gitmiş ve Anfield'daki "özel" atmosferi sevmişti, ancak Raul'u transfer etmeyi ciddi şekilde düşünen kulüp Manchester United oldu.
"Kural olarak genç oyuncuları transfer etmeyi tercih ederiz ama böyle bir tecrübeyi kadronuza katma fırsatı çıktığında buna bakmanız gerekir," Sir Alex Ferguson daha sonra itiraf etti. "Bazı oyuncular için istisna yapabilirsiniz çünkü tecrübe çok değerlidir. Michael Owen'ı transfer ettiğimizde de aynı şeyi düşündük; kendisi bizim için müthiş bir profesyonel oldu ve Raul'u getirmek de birkaç yıl önce Henrik Larsson'ı kısa bir süreliğine kadromuza katmayı başardığımız zamana benzerdi.
"Real Madrid'deki döneminin sona erdiği açıktı ama etkili olmak için kesinlikle fazla yaşlı değildi. Olası bir transfer hakkında menajeriyle konuştuk ancak o noktada Javier Hernandez zaten bizdeydi ve Wayne Rooney, Dimitar Berbatov ile Michael Owen da elimizde olduğu için bu fırsatı geçmemizin göze alınabilir olduğunu düşündük.
"Ama o dönemde kulüpte Michael olmasaydı, büyük ihtimalle onu transfer ederdim."
"Böylesine sevilen bir profesyonel"
Tottenham ve Newcastle da Raul'a İngiliz futbolunun sert rekabetini yaşama fırsatı sunuyordu ancak onun ilgisini Almanya çekti; hem de sadece taraftarlar yüzünden değil. O dönemde Bundesliga'nın ne kadar "dengeli" olduğundan da "etkilenmişti".
Ancak sonunda belirleyici faktör, Schalke'nin "kendimi istenen biri gibi hissettirmek" için herkesten daha fazla çaba göstermesiydi; Raul için asıl mesele de buydu. Madrid'de geri plana itildikten sonra, sportif bir projenin merkezinde olduğunu hissetmek istiyordu ve Schalke de bunu memnuniyetle sağladı.
"FC Schalke 04 için harika bir haber," dedi teknik direktör Felix Magath, Raul'un imzasının ardından kulübün internet sitesine. "Böylesine sıra dışı bir futbolcuyu ve dünya çapında bir golcüyü Bundesliga'ya ve Schalke'ye gelmeye ikna edebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
"Raul'un özellikleri ilerlememize yardımcı olacak. Onun transferi, önümüzdeki görevler için kadromuzu güçlendirme ve yeniden yapılandırma çabalarımızda belirleyici bir adımı temsil ediyor ve böylesine sempatik bir profesyonelle çalışacak olmaktan dolayı heyecan duyuyorum."
Raul, Schalke taraftarlarının hayal edebileceğinden bile daha fazla "sempatik bir profesyonel" olduğunu kanıtladı. O, dünya çapında bir ikondı, o dönemde futbolun en tanınmış yüzlerinden biriydi ve buna rağmen bundan daha mütevazı olamazdı.
Raul, çalışkan olduğu kadar alçakgönüllüydü; üstelik hâlâ gol de atabiliyordu. Gençlik yıllarında onu böylesine baş döndürücü yapan hızının bir kısmını kaybetmişti ama zekâsı hâlâ eskisi kadar hızlıydı; bu da olağanüstü akıllı hareketliliği sayesinde hem kendisi hem de takım arkadaşları için alan yaratmayı sürdürdüğü anlamına geliyordu.
Forvetteki takım arkadaşı Edu'nun dediği gibi, "Raul, bu seviyede her zaman fark yaratabilecek bir oyuncu." Schalke için yaptığı da tam olarak buydu. Hem de defalarca.
'İnanılmaz oyuncu'
Raul'un Schalke'deki ilk sezonu yavaş başlamış olabilir ancak Noel'e gelindiğinde çoktan iki Bundesliga hat-trick'i yapmıştı. Yine de etrafındaki herkes onun kadar iyi oynamıyordu ve Schalke Avrupa'da iyi giderken ligde zorlandığı için Magath'ın görevine 16 Mart'ta son verildi.
Bu anlamda Magath'ın halefi Ralf Rangnick de çok şeyi değiştirmedi; takım Bundesliga'yı 14. sırada bitirdi. Ancak bu biraz da sezonun kritik bölümünde neredeyse tamamen kupa organizasyonlarına odaklanmalarından kaynaklanıyordu ve bunun için de geçerli nedenleri vardı.
Lyon ve Benfica'nın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunu lider tamamlayan Schalke, son 16 turunda Valencia'yı toplamda 4-2 mağlup etti; Raul da Mestalla'daki ilk maçta attığı kritik beraberlik golüyle fileleri havalandırdı. Ancak çeyrek finalde yaşananlar gerçekten dikkat çekiciydi.
Inter, Mourinho'nun halefi Rafa Benitez yönetiminde sezona korkunç bir başlangıç yapmış ve Noel'den hemen önce görevden alınmış olsa da son şampiyon, Leonardo yönetiminde yeniden toparlanmıştı ve San Siro'da Schalke ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açık ara favoriydi.
Ancak Rangnick'in takımı Milano'da adeta şov yaptı. Gece içinde iki kez geriye düşmesine rağmen Raul'un devre arasında kısa süre sonra attığı bir başka kritik gol sayesinde 5-2 kazandılar. İspanyol ikon, Veltins-Arena'daki rövanşta da perdeyi açtı ve Schalke 2-1 kazanarak toplamda 7-3 üstün geldi.
"Raul antrenmanda gol atıyor, maçlarda gol atıyor, o inanılmaz bir oyuncu," diyerek Edu hayranlığını dile getirdi.
'Mavi ve beyaz ömür boyu'
Schalke'nin Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale uzanan tarihi serüveni Ferguson'ın United'ı tarafından sona erdirildi ancak Bayern Münih'e karşı Raul'un attığı tek gol sayesinde, sezonun son maçında onları hâlâ bir DFB-Pokal finali bekliyordu.
Tecrübeli forvet, daha sonra Berlin'de Duisburg'a karşı alınan 5-0'lık farklı galibiyeti Schalke'deki iki yıllık döneminin "zirvesi" olarak nitelendirdi ama bu yalnızca sportif açıdandı. Raul için kulübün ve taraftarlarının kendisini bağrına basma şekli "her türlü kupadan daha iyiydi".
"2010 yazında buraya geldiğimde," diye açıkladı, "evimi ve kulübümü geride bırakmıştım. Beni tam olarak neyin beklediğini bilmiyordum. Bu yüzden sadece her şey için minnettarım. Schalke'yi kendi çocuğummuş gibi seviyorum. Çok iyi yönetilen bir kulüp ama aynı zamanda bir aile ve parçası olmaktan son derece gurur duyduğum bir aile."
Bunu gerçekten de kastetmişti. Veltins-Arena'daki son maçında, "kelimelerle bile ifade edemeyeceğiniz kadar derin duygular" nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.
Schalke, özünde Raul'un yüzünü yeniden güldürmüş, ona sadece futbol sevgisi için oynadığı günlerdeki gibi "yeniden küçük bir çocukmuş gibi" hissettirmişti. "Bu iki yıl kesinlikle olağanüstüydü," dedi. "Onları asla unutmayacağım. Ve belki de taraftarlar da beni o kadar çabuk unutmaz."
Bunun yaşanma ihtimali hiç yoktu. Sonuçta çok az oyuncu, Raul'un 2010'da Inter'i eledikleri o destansı maçın ardından yaptığı gibi tribünlere çıkar. Schalke 2021'de küme düştüğünde de Raul desteğini gönderdi ve kendisini "ömür boyu mavi-beyaz!"
Ve şaşırmamak gerek: Madrid'de yaşayan bir efsane olabilir ama Raul gerçekten Gelsenkirchen'de yeniden doğdu.