Raul, Real Madrid'de yaşayan bir efsane olabilirdi ancak 33 yaşına yeni basmıştı ve bizzat Jose Mourinho tarafından Bernabeu'da gözden çıkarılmıştı. 2009-10 sezonu onun için iyi geçmemişti; hem form hem de fiziksel durum açısından zorlandı, bu yüzden sezonu ayak bileği sakatlığı nedeniyle erken sona ermeden çok önce oyuna sonradan etki edebilecek bir yedek rolüne itilmişti.

Madrid'in kadrosunda zaten Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Gonzalo Higuain vardı ve Raul, forvet rotasyonunda bu üç takım arkadaşının da gerisine düşmüştü. Mourinho döneminde de işlerin değişmeyeceği belliydi.

Raul, kulübün yeni teknik direktörü olarak göreve gelmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla sadece bir kez konuştu, ancak bu, zamanının dolduğuna ikna olması için yeterliydi. Mourinho, Madrid tarihinin en golcü oyuncusuna, Manuel Pellegrini dönemine kıyasla kendi yönetiminde daha da az süre alacağını açıkça söyledi. "O andan itibaren, yeni bir meydan okuma aramak için kararımı vermiştim," diye daha sonra itirafta bulundu Raul.

Raul zaten geleceğini değerlendiriyordu ancak Madrid'den ayrılma düşüncesini kabullenmek zordu. İspanyol oyuncu, 17 yaşından beri Real Madrid'in A takımında forma giyiyordu. Bu süre içinde kitaptaki neredeyse her rekoru kırmış ve kulüp kaptanı olmuştu. Madrid onun bir parçasıydı, o da Madrid'in bir parçasıydı.

Kulüp başkanı Florentino Perez'in dediği gibi, "Real Madrid efsanesinin parçası olan çok sayıda adam vardır ama kulübü temsil etmesi seçilen çok az kişi olur. Raul da onlardan biri."

Yine de Raul yorgundu. 'Madridismo'nun sembolü olmak, hem profesyonel hem de kişisel olarak onu yıpratıyordu. Artık futboldan keyif almıyordu. Elbette artık kesin bir ilk 11 oyuncusu olmamasının bunda payı vardı, ancak Raul'u yoran sadece bu değildi; kaptanlık pazubandının ağırlığı ve onunla birlikte gelen tüm sorumluluklar da onu tüketmişti.

"Sonunda bu enerjini emiyor," dedi. "Sadece antrenmana ve oynamaya odaklanmaya ihtiyacım vardı. Kaçmam gereken bir noktaya gelmiştim." Peki ama nereye?