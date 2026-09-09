Parma'nın yükselişi, düşüşü ve yeniden doğuşu

12 Mayıs 1999 akşamında, Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda 61 bin kişinin önünde Parma, UEFA Kupası finalinde Marsilya’yı 3-0 yendi. Maç, skorun da gösterdiği gibi tek taraflıydı ve buna en ufak bir şaşıran olmadı. Parma, varlığının neredeyse tamamında gururlu bir taşra kulübünden biraz fazlası olmayabilirdi ancak o dönemde Serie A’nın “yedili kız kardeşleri”nden biri olarak kendini kabul ettirmişti.

İkonik sarı-lacivert çubuklu formaları, yıldızlarla dolu kadrosu ve göz alıcı oyun tarzıyla Emiliani dünya çapında tanınırlık kazanmıştı. Bu anlamda başarıları, yerel süt üreticisiyken küresel bir markaya dönüşen sahipleri Parmalat’ınkini yansıtıyordu ve şirketin kurucusu Calisto Tanzi’nin ateşli desteği sayesinde Parma, 10 yıldan kısa bir sürede Serie B’de zorlanan bir takımdan Avrupa’da parlayan bir ekibe dönüşmüştü.

Tanzi, memleketinin kulübünü 1990’da satın aldığında iki hedefi vardı: Çok sevdiği Parma’yı futbolun elitleri arasına yerleştirmek ve aynı zamanda parlak bir iş insanı olarak itibarını güçlendirmek. Bu yüzden Moskova, bu iki hedefin gerçekleşmesi gibi hissettirdi ancak Parma’nın coşkulu taraftarlarının da en iyisinin henüz gelmediğine inanmak için her türlü sebebi vardı.

Gialloblu savunma hattında Gigi Buffon, Fabio Cannavaro ve Lilian Thuram vardı; orta sahada Juan Sebastian Veron oyunu yönlendiriyor, ileride ise Hernan Crespo ile Enrico Chiesa savunmacılara zor anlar yaşatıyordu. Öte yandan Parma, Alberto Malesani ile oyunun en ilerici teknik direktörlerinden birine sahipti; Luzhniki’de Gialloblu’nun üçüncü ve son golünde de heyecan verici biçimde görüldüğü üzere, “Güzel Oyun”un bir temsilcisiydi. O pozisyonda Crespo, Veron’un ortasını zekice bacaklarının arasından bırakmış, Chiesa da topu üst köşeye sert bir vuruşla göndermişti.

“Harika bir goldü, izlemekten asla sıkılmayacağınız türden bir gol,” Malesani geçen yıl Gazzetta di Parma’ya söyledi. “Bununla gurur duyuyorum çünkü futbolun özü buydu. Buna böyle diyorum çünkü o finalde, bir takımın uluslararası bir turnuvayı kazanması için gerekli tüm unsurların bir araya geldiğini düşünüyorum.

“O takım her şeyi kazanabilirdi: Omurgayı korumaları ve kalite sıçramasını sağlayabilecek en az birkaç şampiyonu daha kadroya katmaları gerekiyordu.” Bunun yerine Parma dramatik bir düşüş yaşadı ve kulüp, Moskova’daki o tarihi maçın ardından geçen 16 yılda iki kez iflas ettiğini açıkladı.

İşte GOAL, Parma’nın dikkat çekici yükselişini, düşüşünü ve yeniden doğuşunu anlatıyor...