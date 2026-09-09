Parma'nın yükselişi, düşüşü ve yeniden doğuşu
12 Mayıs 1999 akşamında, Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda 61 bin kişinin önünde Parma, UEFA Kupası finalinde Marsilya’yı 3-0 yendi. Maç, skorun da gösterdiği gibi tek taraflıydı ve buna en ufak bir şaşıran olmadı. Parma, varlığının neredeyse tamamında gururlu bir taşra kulübünden biraz fazlası olmayabilirdi ancak o dönemde Serie A’nın “yedili kız kardeşleri”nden biri olarak kendini kabul ettirmişti.
İkonik sarı-lacivert çubuklu formaları, yıldızlarla dolu kadrosu ve göz alıcı oyun tarzıyla Emiliani dünya çapında tanınırlık kazanmıştı. Bu anlamda başarıları, yerel süt üreticisiyken küresel bir markaya dönüşen sahipleri Parmalat’ınkini yansıtıyordu ve şirketin kurucusu Calisto Tanzi’nin ateşli desteği sayesinde Parma, 10 yıldan kısa bir sürede Serie B’de zorlanan bir takımdan Avrupa’da parlayan bir ekibe dönüşmüştü.
Tanzi, memleketinin kulübünü 1990’da satın aldığında iki hedefi vardı: Çok sevdiği Parma’yı futbolun elitleri arasına yerleştirmek ve aynı zamanda parlak bir iş insanı olarak itibarını güçlendirmek. Bu yüzden Moskova, bu iki hedefin gerçekleşmesi gibi hissettirdi ancak Parma’nın coşkulu taraftarlarının da en iyisinin henüz gelmediğine inanmak için her türlü sebebi vardı.
Gialloblu savunma hattında Gigi Buffon, Fabio Cannavaro ve Lilian Thuram vardı; orta sahada Juan Sebastian Veron oyunu yönlendiriyor, ileride ise Hernan Crespo ile Enrico Chiesa savunmacılara zor anlar yaşatıyordu. Öte yandan Parma, Alberto Malesani ile oyunun en ilerici teknik direktörlerinden birine sahipti; Luzhniki’de Gialloblu’nun üçüncü ve son golünde de heyecan verici biçimde görüldüğü üzere, “Güzel Oyun”un bir temsilcisiydi. O pozisyonda Crespo, Veron’un ortasını zekice bacaklarının arasından bırakmış, Chiesa da topu üst köşeye sert bir vuruşla göndermişti.
“Harika bir goldü, izlemekten asla sıkılmayacağınız türden bir gol,” Malesani geçen yıl Gazzetta di Parma’ya söyledi. “Bununla gurur duyuyorum çünkü futbolun özü buydu. Buna böyle diyorum çünkü o finalde, bir takımın uluslararası bir turnuvayı kazanması için gerekli tüm unsurların bir araya geldiğini düşünüyorum.
“O takım her şeyi kazanabilirdi: Omurgayı korumaları ve kalite sıçramasını sağlayabilecek en az birkaç şampiyonu daha kadroya katmaları gerekiyordu.” Bunun yerine Parma dramatik bir düşüş yaşadı ve kulüp, Moskova’daki o tarihi maçın ardından geçen 16 yılda iki kez iflas ettiğini açıkladı.
İşte GOAL, Parma’nın dikkat çekici yükselişini, düşüşünü ve yeniden doğuşunu anlatıyor...
“Halk parkında doğan takım”
Görece küçük bir şehir olan Parma'da, centro storico'ya yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Parco della Cittadella'yı bulursunuz. Adından da anlaşılacağı gibi burası bir zamanlar 16. yüzyıla uzanan beşgen planlı kışlasıyla heybetli bir kaleydi. Ancak bir dönem Avrupa'nın en iyi takımlarından biri de Cittadella'da antrenman yapıyordu.
90'ların başından ortasına uzanan dönemde, Parma Associazione Calcio futbolcuları Stadio Ennio Tardini'de üzerlerini değiştirir, ardından parkın halka açık sahalarına minibüsle beş dakikalık yolculuk yapardı. Bu minibüsü de çoğu zaman Brezilyalı kaleci Claudio Taffarel kullanırdı. Yıldız golcü Faustino Asprilla'ya da birkaç kez direksiyon başına geçme izni verildi ancak renkli Kolombiyalının, direksiyon başında da ayağında topla olduğu kadar çılgınca öngörülemez olduğu kısa sürede anlaşıldı.
Yine de genel olarak o dönem Parma'da her şey daha rahattı, daha açıktı ve daha erişilebilirdi. Bu, dünyaya açılmış taşra kulübüydü ama kimsenin kendini fazla büyük görmesine de izin vermiyordu.
1995'te bir önceki yılın Ballon d'Or kazananı Hristo Stoichkov'u bile transfer etmişlerdi ama buna rağmen hâlâ Cittadella'da antrenman yapıyorlardı. "Tam orada doğan, halka açık bir parkın ortasında büyüyen bir takımdı," savunmacı Luigi Apolloni söyledi. "Bütün şehir birlikte işin içindeydi."
Kaptan Lorenzo Minotti ve Parma'nın Serie A'ya yükselmesinden önce de kulüpte forma giyenler için, bazı yerel sakinler izlerken bazılarının da günlük işlerine devam ettiği bir ortamda futbolcuların teknik direktör Nevio Scala tarafından çalıştırılmasında olağandışı hiçbir şey yoktu. Her şey "tamamen normaldi"; taşralı Parma'nın saf haliydi.
Ancak bugün modern bir bakışla geriye dönüp bakıldığında, bu son derece gerçeküstü görünüyor. Altyapıdan yetişip kulüp tarihinin en büyüklerinden biri haline gelen Buffon'un Sky Sport Italia'ya söylediği gibi, "Sahanın etrafında duran, çite yaslanan ya da banklarda oturup iskambil oynarken ekmek ve salam yiyen onca insanı düşündüğünüzde, Parma'nın tekrarlanması mümkün olmayan bir gerçeklik olduğunu anlıyorsunuz."
“Parma’nın yarısı Wembley’deydi”
Parma'nın Avrupa futbolunda büyük bir güç olarak ortaya çıkışında gerçekten de masalsı bir yan vardı. Arrigo Sacchi, Gialloblu'yu Serie A'ya yükselmenin üç puan uzağına taşıdıktan sonra 1987'de AC Milan tarafından göreve getirilmeden önce, hem kendi hem de takımın potansiyelini göstermişti.
Ancak paranın futbolda henüz belirleyici etken olmadığı bir dönemde bile, Scala'nın Tardini'deki altı yıllık görev süresinde başardıkları gerçekten olağanüstüydü. Venedikli teknik adam 1989'da göreve geldi ve ilk denemesinde, üstelik kulüp tarihinde ilk kez, Serie A'ya çıkmayı başardı. Ertesi yıl da yeni bir tarih yazıldı; Parma, ligde elde ettiği çarpıcı altıncılıkla UEFA Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Avrupa'daki ilk maceraları uzun sürmedi, Scala'nın takımı ilk engelde elendi ancak 1992 Coppa Italia'da sonuna kadar gittiler ve finalde Sandro Melli ile Marco Osio'nun golleri sayesinde Juventus'u toplamda 2-1 mağlup ederek sürprize imza attılar. Bu, Parma tarihindeki ilk büyük kupa oldu ve hemen ardından bir yenisi geldi; Gialloblu, daha sonraki yıl Antwerp'i 3-1 yenerek Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı.
Kaptan Lorenzo Minotti, Wembley'deki inanılması güç gecede skoru çok uygun bir şekilde açtı ve hemen takımın olağanüstü yükselişinin en başından beri yanında olanlarla kutlamak için "Parmigiani ile dolu bir tribüne" koştu.
"Onlar ne yaptığımızı tamamen anlayan insanlardı," eski savunmacı açıkladı, "çünkü birkaç yıl önce üç ya da dört bin kişinin önünde oynuyorduk. Ama o final için Parma'nın yarısı Wembley'deydi!"
Buffon da oradaydı; Parma altyapısının en umut verici ürünlerinden biri olarak ve 19 Kasım 1995'te Serie A tarihinin en unutulmaz ilk maçlarından birine dönüşen karşılaşmasına çıktığında, bir anda etkileyici hale gelen kupa koleksiyonuna Avrupa Süper Kupası ve UEFA Kupası da eklenmişti.
Ancak Tanzi'nin Parma için daha da büyük planları vardı. Serie A şampiyonluğunu ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyordu, kelimenin tam anlamıyla.
'Ama hangi parayla?!'
“2001’de Parma’daki ilk günümde,” eski yönetici Luca Baraldi, Sky’a şöyle dedi: “Kulübün merkezinde başkan yardımcısı Fulvio Ceresini ve o dönemde hâlâ çok iyi tanımadığım Calisto Tanzi ile son derece tuhaf bir toplantı vardı.
“Bir sonraki yazın transfer piyasasını konuşuyorlardı ve Calisto Tanzi, Francesco Toldo ile Rui Costa’yı transfer etmeye çalışmamız için onay verdi ama ben o aşamada hesapları bizzat görmüş biri olarak içimden sadece, ‘Ama hangi parayla?!’ diye geçirdim.”
Ancak Baraldi bile Parma’nın hassas ekonomik durumunu tam olarak kavrayamamıştı.
Kulüp yıllardır pervasızca yönetiliyordu. Calisto’nun oğlu Stefano Tanzi, 1996 ile 2004 yılları arasında Parma başkanı olarak görev yaptı ve görev süresi boyunca operasyonel stratejinin, sorunları çözmeye ve hedeflere ulaşmaya her zaman biraz daha fazla para harcayarak çalışmak olduğunu kabul etti. “Bunu yaparak da maaş bütçesi sadece beş yılda beş kat arttı.”
Kulübün hesapları üzerindeki baskıyı hafifletmek için yıldız oyuncuları elden çıkarma girişimlerinde bulunulmuştu: Veron, ikinci UEFA Kupası zaferinin hemen ardından ayrıldı; Crespo bir sonraki yaz satıldı ve Buffon ile Thuram da 2002’de Juventus’a gitti.
Ancak sonraki yüksek profilli ayrılıklara rağmen kulüp, İtalyan tarihinin tartışmasız en sarsıcı mali skandalının sonuçlarıyla başa çıkabilecek durumda hâlâ uzaktan yakından değildi.
Hesaplarda 8 milyar euroluk bir açık
15 Aralık 2003'te, Parmalat'ı çevreleyen aylardır süren ekonomik belirsizliğin ardından Calisto Tanzi, şirketin başkanlığı ve CEO'luğu görevlerinden ayrıldı. İki haftayı biraz aşkın bir süre sonra ise çok uluslu şirketin hesaplarında €8 milyarlık (£6,9 milyar/$9,3 milyar) bir açık olduğunu kabul etti; sonradan ortaya çıktığı üzere bu rakam neredeyse bunun iki katıydı. O aşamada Parmalat kayyuma devredilmişti; bunun sonucunda binlerce hissedar birikimlerini, binlerce çalışan da işini kaybetti.
Parma'nın da kendisini vahim bir durumda bulması şaşırtıcı değildi. Brezilyalı hücum oyuncusu Adriano, ocak transfer döneminde Inter'e satıldı ancak kulüp öylesine parasızdı ki yeni bir forma sponsoru bulduktan sonra bile (Cariparma), yeterli paraları olmadığı için yeni formalar üretemediler ve çalışanlar eski Parmalat logosunu kapatmak için bant ve çıkartma kullanmak zorunda kaldı.
Yine de durumun korkunç gerçeğini gizlemek mümkün değildi ve 28 Nisan 2004'te Parma AC'nin iflas ettiği açıklandı.
Kulüp o yılın haziran ayında Parma FC adıyla yeniden yapılandırılsa da üç yıl boyunca özel yönetim statüsü altında kalmaya devam etti; bu süre zarfında takımın en önemli oyuncuları da en yüksek teklifi verene satılmayı sürdürdü.
Esasen, 1999'da Moskova'da Marsilya'yı darmadağın eden o yıldız ekip, kilit oyuncuları teker teker satılarak bizzat parçalanmıştı. Yine de binlerce bütçe kesintisiyle gelen o yavaş ve acı dolu ölüm, 2015'te Parma'nın uzun süredir acı çeken taraftarlarının başına gelenlerle kıyaslanamazdı.
Buzdağının görünen kısmı
Tommaso Ghirardi'nin Ocak 2007'de gelişi, Parma'nın acı verici kayyum sürecinin sona erdiğine işaret etti ve taraftarlar için daha parlak bir geleceğin habercisi gibi göründü. Ghirardi gençti (31) ve hırslıydı ama aynı zamanda olgun ve temkinli de görünüyordu. Geçmişin hatalarından kaçınmaktan, Parma'nın kendi imkânlarıyla yaşamasından söz ediyordu ve bunu yapmalarına yardımcı olmak için genç oyuncuları tespit edip geliştirerek daha sonra iyi bir kârla satmayı amaçlıyordu. Sonuç olarak, takımın sahadaki performansı dalgalansa da Parma saha dışında sağlam ve istikrarlı görünüyordu.
Ancak ilk sorun işareti, 2014-15 sezonu başlamadan önce ortaya çıktı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 300.000 €'luk vergi borcunun ödenmemesi nedeniyle kulübe Avrupa Ligi'nde mücadele etme lisansı vermeyi reddetti. Ghirardi öfkeliydi ve Parma'nın büyük bir haksızlığa uğradığını savunuyordu.
"Çalışanlarım her şeyi kurallara uygun yaptı," diye ısrar etmişti o dönemde. "Bunun 300.000 € tasarruf etmek için yapılmış kurnazca bir hamle olduğunu ancak bir aptal düşünebilir. Biz, düzeni iyi olan bir evi yöneten iyi insanlarız.
"Ama beni futboldan uzaklaştırmayı başardılar. Futbolla işim bitti. Parma başkanlığından istifa ediyorum ve gelecek yılın 1 Temmuz'undan itibaren yeni bir hikâye başlayacak. Parma artık satılık."
Yine de Ghirardi zorla gönderilmiyordu. O sadece batmakta olan bir gemiyi terk ediyordu. Takım menajeri Melli'nin daha sonra Corriere dello Sport'a kabul ettiği üzere, Parma aslında Titanik'ti ve "UEFA lisansı meselesi buzdağının sadece görünen kısmıydı".
'Pek çok şey ters gidiyor'
Ghirardi'nin Parma'sı, oyuncu satışlarından elde edilen sermaye kârlarına fazlasıyla bağımlı bırakan kusurlu bir iş modeli nedeniyle özünde parasını tüketmişti. Aylarca alıcı aradıktan sonra kulübü, tuhaf koşullar altında, Kıbrıs-Rus Dastraso Holding Limited'e sattı; üstelik 1 €'ya. Bu rakam, Ghirardi'nin bir önceki yazdan bu yana maaşlara ödediğinden daha fazlaydı.
Parma, nihayetinde ana yatırımcı olduğu ortaya çıkan Arnavut petrol zengini Rezart Taci'de bir kurtarıcı bulduğunu umdu. Ancak oyuncular onu bir kez bile görmedi. Kaptan Alessandro Lucarelli, Taci hakkında söylenebilecek tek olumlu şeyin oyunculara hiçbir şey vadetmemiş olması olduğunu ifade etti; onlara verdiği de tam olarak buydu.
Şubat 2015'e gelindiğinde tablo giderek daha da kararmıştı. Parma, Serie A'nın dibine demir atmıştı ve küme düşme tehlikesi yaşayan kadro, saha içindeki meselelere odaklanmakta zorlanıyordu. Genç orta saha oyuncusu Jose Mauri o dönemde GOAL'e şöyle demişti: "Bu çok zor. Ters giden o kadar çok şey var ki. Neyse ki buradaki insanlar sakin ve hâlâ bizi cesaretlendiriyor. Çok şükür, yoksa kafayı yerdik. Duyduğumuz tüm söylentileri düşünerek gerçekten delirmek istemiyorum."
Yine de durum zaten yeterince kötüydü. Mauri ve takım arkadaşları kendi malzemelerini kendileri yıkarken, Hernan Crespo'nun genç takım oyuncuları da ödenmemiş elektrik faturaları nedeniyle antrenman tesisinde soğuk duş almak zorunda kalıyordu.
"Yaşayan bir kâbus"
Parma, 2015 Şubat'ında aylar içinde ikinci kez sadece 1 euroya satıldı; bu kez alıcı Giampietro Manenti'ydi. Ancak Lucarelli, hem kendisinin hem de takım arkadaşlarının yeni sahibi gördükleri anda kulübün sonunun geldiğini anladıklarını itiraf etti.
"Soyunma odasına, üzerinde 100 milyon euro yazan boş bir kâğıtla geldi ve bunun borçları kapatıp maaşlarımızı ödeyebileceğini kanıtladığını iddia etti. Biz de birbirimize dönüp, 'Mahvolduk!'" dedi.
"İki hafta sonra da bize parayı göndermesi için ona yanlış IBAN verildiğini söyledi! O bir palyaçoydu. Her şey bir Fantozzi filmi gibi geliyordu. Oysa gerçekti: yaşayan bir kâbus."
Bu hiç de büyük bir abartı değildi. Oyuncuların etrafında koskoca bir kulüp çöküyordu. Parma, 19 Mart 2015'te iflasını açıkladığında her şey satışa çıkarıldı; oyuncuların soyunma odasında oturduğu koltuklardan, 1992 ile 2002 arasındaki eşi benzeri görülmemiş başarı döneminde kazanılan kupalara kadar.
"Nereye gittiğimizi bilmeden yürüyen zombiler gibiyiz," Melli, CNN'e söyledi. "Her gün işimizin bir kısmını ve kalbimizin bir parçasını elimizden alıyorlar. Kulübün parçalarına her gün haciz geliyor ve biz buraya sadece işimizi ve takımımızı sevdiğimiz için çalışmaya geliyoruz, ama işimizi yapamıyoruz.
"Çünkü mesele sadece para değil; bunu görmezden gelemeyiz ama elimizden alınan çok daha fazlası var: onur, gülümsemelerimiz. Saygımızı da aldılar ve bu can yakıyor."
Ve bunun nedeni tamamen anlaşılabiliyordu: her şeyi kazanabilecek takım, her şeyini kaybetmişti.
Parma yeniden doğdu!
Tüm bunlara rağmen Melli, Parma'nın ayakta kalabileceğine ya da belki daha doğru bir ifadeyle yeniden yükselebileceğine dair umudunu hiç kaybetmedi. Ve bunu başardılar.
Parma FC'nin Haziran 2015'teki uzun süren çöküşünün ardından kulüp, İtalya futbolunun dördüncü kademesinde Parma Calcio 1913 adıyla yeniden doğdu ve art arda gelen üç yükselişten sonra Emiliani, 2018'de kendisini yeniden Serie A'da buldu.
Kısa süre sonra bir kez daha ikinci lig dönemi yaşandı ancak 2026-27 sezonu Parma'nın üst üste üçüncü Serie A sezonu olacak, bu da kulübün Krause Group yönetiminde, önceki sahipler döneminde bariz şekilde eksik olan istikrara yaklaşmış olduğu anlamına geliyor. Ancak Parma'nın bir zamanlar olduğu şeye yeniden dönüşüp dönüşemeyeceği şüpheli.
Zaman değişti. Oyun da öyle. Parma taraftarlarının çok iyi bildiği gibi, para yozlaştırma eğilimi taşır ve modern futbolda finans artık her zamankinden daha fazla belirleyici. Kulübü yeniden Avrupa'nın elitleri arasına sokmak için devasa miktarda para gerekirdi ve bu durumda bile aynı şey olmazdı.
"Bizim zamanımızda, tüm bir ailenin güçlü ve zayıf yönleriyle bir aileydik," Scala, Gazzetta dello Sport'a söyledi. "Saygı vardı, net kurallar vardı, diyalog vardı. İşimizi ciddiye alıyorduk ama aynı zamanda rahattık da. Cittadella'da, kağıt oynayan emeklilerin ve çocuklarını gezdiren annelerin arasında antrenman yapıyorduk ve eğleniyorduk. Gücümüz buydu." Parma'yı bu kadar özel yapan da buydu.
Kulübün sahipleri, kulübü en başta büyük yapan şeyi gözden kaçırmadan önce, ilham veren başarı hikayesi bir ibret öyküsüne dönüşmeden önce, rüya bir kâbusa dönüşmeden önce Parma tekrar edilemez bir gerçeklikti; halka açık bir parkta doğup Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine dönüşen takımdı.