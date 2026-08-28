Mika Godts’un yerine geçebilecek 5 olası isim: Ajax kimi almalı?
Viktor Tsygankov ile birlikte Ajax, sağ kanatta farklı bir kanat oyuncusu tipini tercih etti. Sol ayaklı Ukraynalı oyuncu özellikle fırsat yaratma, kombinasyon oyunu ve takım arkadaşlarını tehlikeli pozisyonlarda bulma konusunda güçlü. Farklı silahlara sahip olmak isteyen Ajax, diğer kanatta ise bunu tamamlayacak bir profil arıyor: genişlik ve derinlik sağlayabilecek, hızlı bir bire bir uzmanı. Ajax'ın sol kanatta Edvardsen, Ouazane ve Gloukh ile halihazırda çeşitli seçenekleri var, ancak bu spesifik profile sahip bir oyuncu hâlâ eksik.
Bu çıkış noktalarından hareketle konuk editör Peer Berwers, Voetbalzone için bu profile muhtemelen uyan beş oyuncuyu araştırdı. Önce doğrudan katkı verebilecek üç oyuncuyu ele alıyor, ardından iki büyük yeteneği ve son olarak da anılmaya değer birkaç ilginç ismi sıralıyor.
Bu elbette tam kapsamlı bir scout raporu değil, genel okur için bir giriş niteliğinde. Rakamlar ve oyuncu profilleri, bu futbolcuların Ajax için neden ilgi çekici olabileceğine dair öncelikle ilk bir fikir veriyor. Bir oyuncu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan, bir ismin eksik olduğunu düşünüyorsan ya da herhangi bir noktada aynı fikirde değilsen, bunu yorumlarda mutlaka belirt.
Bir kanat oyuncusu bire birde ne zaman hızlı ve güçlü olur?
Oyuncuları sağlıklı şekilde karşılaştırabilmek için en yüksek süratlerine ve başarılı dripling yüzdelerine odaklanıyoruz. Aşağıdaki tabloda scoutların ve analistlerin futbol dünyasında bu istatistikleri genellikle nasıl yorumladığını görebilirsiniz.
Değerlendirme
En yüksek sürat
Başarılı driplingler
Düşük
<30 km/sa
<30%
Makul/ortalama
30–32 km/sa
30–40%
İyi
32–33 km/sa
40–45%
Güçlü
33–34 km/sa
45–50%
Çok güçlü
34–35 km/sa
50–55%
Olağanüstü
35+ km/sa
55%+
Karşılaştırma için: Mika Godts, 2025/26 sezonunda Eredivisie'de 33,0 km/sa'lik bir en yüksek sürate ve %46,7'lik bir dripling yüzdesine ulaştı. Bu da onun iki alanda da güçlü kategorisine girmesini sağlıyor.
Başarılı dripling yüzdesinde hacim, en az yüzdenin kendisi kadar önemlidir. Örneğin beş denemede %80, yüz denemede %48'den daha az şey söyler. En yüksek sürat de her şeyi anlatmaz: patlayıcılık, ilk metreler ve hızın kullanımı en az bunun kadar önemlidir.
Beş oyuncunun en yüksek süratleri tahmindir ve başarılı dripling yüzdeleri mevcut en ilgili sezona dayanmaktadır. Bu nedenle rakamlar, öncelikle oyuncuları kendi aralarında ve Godts'a kıyasla karşılaştırmak için bir araç olarak düşünülmelidir. Görüntü izlemek ise nihayetinde vazgeçilmez olmaya devam ediyor.
1. Yann Gboho (25) - Toulouse
Tahmini azami hız: 32–33 km/s | Başarılı dripling: %49,7
Ajax bu listeden Godts’un yerini doğrudan doldurabilecek tek bir oyuncu almak zorundaysa, benim tercihim Yann Gboho olur. Bu listedeki en hızlı oyuncu değil, ancak güçlü bir ilk ivmeyi mükemmel top hakimiyeti ve fiziğini iyi kullanmasıyla birleştiriyor. Bu sayede rakibini geçtikten sonra topu ondan almak zorlaşıyor. Bire bir oyunu en büyük silahlarından biri: hem dıştan hem içten gidebiliyor ve driplingleriyle kendisi için alan yaratmayı biliyor.
Verimliliği de geçen sezon yükseldi. Ligue 1’de 2025/26 sezonunda 8 gol ve 3 asist üretti. Bu nedenle piyasa değeri ciddi şekilde arttı, ancak 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunduğu için muhtemelen 15 ila 20 milyon avroya alınabilir. Bu da onu Ajax için kısa vadede ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor.
2. Andrés Gómez (23) - Vasco da Gama
Tahmini en yüksek hız: 33–34 km/s | Başarılı dribbling oranı: %40,2
Andrés Gómez özellikle girdiği bire birlerin sayısıyla dikkat çekiyor. Kolombiyalı oyuncu, doğrudan rakibinin üzerine gitmeye devam ediyor ve dribbling yeteneğini hızlı yön değişiklikleriyle birleştiriyor. Bu sayede kendi alanını yaratabiliyor ve ardından hızıyla kaleye doğru etkili şekilde ilerleyebiliyor. %40,2’lik dribbling oranı da bu noktada sağlam görünüyor; özellikle de denediği aksiyon hacmi düşünüldüğünde.
Skor katkısı ise hâlâ bir geliştirme alanı. 2026 itibarıyla Gómez, Vasco formasıyla Série A’da 4 gol ve 1 asist üretti. Sözleşmesi Ocak 2031’e kadar devam ettiği için Vasco da Gama güçlü bir pazarlık konumuna sahip. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Gómez’in muhtemelen yaklaşık 12 ila 15 milyon avroluk bir bonservis bedeli getirmesi gerekecek.
3. Matheus Martins (23) - Botafogo
Tahmini en yüksek hız: 33-34 km/s | Başarılı dripling: %39,6
Matheus Martins, bu üçlü arasında daha çok teknik ve hareketli bir kanat oyuncusu. Gboho topu ayağından çıkarması neredeyse imkânsız bir isimken ve Gómez yüksek dripling hacmiyle dikkat çekerken, Martins özellikle dar alanlarda kombinasyon oyunundaki başarısıyla öne çıkıyor. Soldan içeri kat etmeyi seviyor, verkaçı arıyor ve tekniği sayesinde baskı altında da topu kontrolünde tutabiliyor. Bu da onu kompakt savunmalara karşı ilgi çekici kılıyor.
Ajax'ın son haftalarda takım arkadaşı Álvaro Montoro ile ilgilendiği iddia edilmişti, ancak bunun mali açıdan mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bu ayın başlarında Botafogo, Martins için Dinamo Moskova ile 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı, ancak transfer maaşı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle gecikti. Martins'in yine de benzer bir bedelle alınabileceği tahmin ediliyor.
4. Leonel Flores (19) - Boca Juniors
Tahmini azami hız: 34-35 km/s | Başarılı dripling: %52,8
Doğrudan katkı verecek takviyeler transfer döneminin sonlarında kıt olduğu için Ajax'ın büyük yeteneklere de yönelmesi gerekecek; bu noktada Leonel Flores açık ara bir numara. Boca Juniors'un gözbebeği, kulübündeki çok sayıdaki sağ ayaklı hücum oyuncusu nedeniyle şu sıralar sık sık sağda kullanılıyor, ancak sol kanatta da son derece etkili oynayabiliyor. Hızının yanı sıra isabetli pasları ve baskı altında oyunun genelini görebilmesiyle de dikkat çekiyor. Ancak en büyük silahı, duran pozisyondan yaptığı patlayıcı hızlanmayla kompakt savunmaları açabilmesi.
Asıl büyük soru işareti, üst düzey deneyimi. Avrupa'ya atacağı adımın elbette bir uyum süresi gerektireceği kesin. Sadece 700 dakikada 2 gol ve 1 asist üretti; bu, on dokuz yaşındaki bir oyuncu için oldukça iyi bir verim. Gelişimi artık Manchester City tarafından da takip ediliyor. İddialara göre Flores'in 13 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu, Ajax için ciddi bir yatırım, ancak onun gelecek hafta Godts'un yerini hemen almasını bekleyemezsiniz. Yine de uzun vadede bu rakamın katbekat fazlasına ulaşabilecek bir oyuncu.
5. Seung-soo Park (19) - Newcastle United
Tahmini en yüksek hız: ±34-35 km/s | Başarılı dripling: %52,6
Seung-soo Park listedeki en hızlı oyuncu ve şakayla karışık şekilde zaman zaman Koreli Mbappé olarak da anılıyor. Bire birde tam anlamıyla bir uzman olan Park, öngörülemezliği ve vücut çalımlarını kullanmasıyla dikkat çekiyor. Hızıyla birleştiğinde bir savunmacıyı ters ayakta bırakabiliyor ve ardından doğrudan savunma arkasındaki boşluğa saldırabiliyor. Park Seung-soo, Ajax’ın aradığı profile belki de en çok uyan oyuncu olabilir.
Aynı zamanda Park bu listedeki en büyük joker. Premier League 2’de geçirdiği bir sezonun ve en üst seviyede hâlâ sınırlı deneyimin ardından, gelişimini ne kadar hızlı sürdüreceğini kestirmek zor. Newcastle’da ise iyi bir izlenim bırakıyor ve kulüp onda açıkça potansiyel görüyor, ancak Ajax’a geçiş belki de henüz erken olabilir. Bu nedenle satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması ilgi çekici olabilir: Park, Ajax’ta Eredivisie seviyesinde tecrübe kazanabilir ve gerektiğinde Jong Ajax’ta da süre alabilir.
Ayrıca ilginç: Lucca Marques (19) - São Paulo
Tahmini azami hız: 33-34 km/sa | Başarılı driplingler: %54,5
Marques, hızı teknik ve güçlü bir dripling yeteneğiyle birleştiriyor. São Paulo'da artık giderek daha fazla süre alıyor ve bu açıdan takım arkadaşı Tetê'nin şimdiden bir adım önünde. Yüksek dripling yüzdesi de dikkat çekiyor. Ajax daha önce Brezilyalı oyuncuyla anılmıştı, bu nedenle kesinlikle takip edilmesi gereken bir isim.
Ayrıca ilginç: Tetê (19) - São Paulo
Tahmini azami hız: 33-34 km/s | Başarılı driplingler: XX%
Tetê, hızı ve tekniği güçlü bire bir aksiyonlarla birleştiriyor. Ağırlıklı olarak sağ kanatta oynuyor ve henüz en üst seviyede çok az deneyime sahip olduğu için güvenilir bir dripling yüzdesi bulunmuyor. Ajax daha önce onu Jong Ajax için kadrosuna katmak istemiş ve satın alma opsiyonu 10 milyon euro olan bir kiralama için iddialara göre 500 bin euro teklif etmişti. Bu nedenle özellikle gelecek için ilgi çekici bir seçenek.
Ayrıca ilgi çekici: Noah Adedeji-Sternberg (21) - KRC Genk
Tahmini en yüksek hız: 33-34 km/s | Başarılı driplingler: %36,1
Sternberg de daha önce Ajax ile anılmıştı. Belçikalı oyuncu, hızını ve patlayıcılığını doğrudan rakibinin üzerine gitme cesaretiyle birleştiriyor. Dripling yüzdesi %36,1 ile düşük tarafta kalıyor, ancak bu durum biraz da girdiği yüksek sayıdaki bire bir aksiyonun sonucu. Bu noktada anlarını daha iyi seçmeyi öğrenmesi gerekecek. Ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor, ancak sağda da görev yapabiliyor. Genk'in yaklaşık 10 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.
Ayrıca ilgi çekici: Soriba Diaoune (19) - Lille OSC
Tahmini azami hız: 32-33 km/s | Başarılı driplingler: %45,5
Diaoune özellikle hızlanması, doğrudan oyunu ve yaptığı koşularla dikkat çekiyor. Hızını hem topla hem de topsuz kullanıyor ve kendi başına aksiyon yaratabilecek kadar dripling becerisine sahip. Antrenörleri ayrıca onun çalışma azmini ve gol önündeki gelişimini vurguluyor. Sınırlı süre almasına rağmen, sadece 350 dakikada attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle şimdiden iyi bir verim ortaya koyuyor.
Ayrıca ilgi çekici: Robinho Jr. (18) - Santos
Tahmini azami hız: 33-34 km/s | Başarılı driplingler: %66,7
Eski Brezilya millî oyuncusu Robinho’nun oğlu, özellikle tekniği, dripling yeteneği ve bire bir aksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Şu anda sağ kanatta oynuyor, ancak iki ayağını da etkili kullanabildiği için gelecekte sol kanatta da görev yapabilir. Santos’ta ayrıca Neymar’dan öğrenme fırsatı buldu, ancak ikili zaman zaman da karşı karşıya geldi.
SonuçPro Shots
Ajax için ideal senaryo, bir değil iki sol kanat oyuncusunun gelmesi olurdu: biri doğrudan katkı verecek bir takviye, diğeri ise gelecek için yetenekli bir oyuncu. Ancak şu anda iki oyuncunun da bonservisiyle kadroya katılması mali açıdan mümkün görünmüyor. Bu nedenle ikinci takviye için satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasına bakardım.
Doğrudan takviye için tercihim Gboho olurdu. Hızı, dripling becerisi, tecrübesi ve skor katkısıyla hemen değer katabilecek bir oyuncu. Ayrıca kendisini zaten bir ilk beş ligde kanıtladı. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunduğu için muhtemelen ‘yalnızca’ 15 ila 20 milyon avro karşılığında alınabilir.
İkinci seçenek için ise Park’ı getirmeye çalışırdım. Onun için satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması tüm taraflar açısından ilgi çekici olabilir. Park, daha üst seviyede maç tecrübesi kazanmaktan fayda sağlar; Newcastle ise onu hemen bonservisiyle göndermek zorunda kalmaz. Ayrıca bu durum Ajax’a, onun seviyeye sakin şekilde alışmasını sağlama ve gerektiğinde Jong Ajax’ta da süre almasına imkan verir. Gboho bugün için, Park ise gelecek için. Benim için ideal senaryo bu olurdu.
Okuduğunuz için teşekkürler! Daha önce de belirttiğim gibi bu elbette tam kapsamlı bir scouting raporu değil, daha çok genel okuyucu için bir giriş niteliğinde. Bir oyuncu hakkında daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz, eksik olduğunu düşündüğünüz biri mi var ya da herhangi bir noktada bana katılmıyor musunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin ya da X üzerinden @PeerBerwers hesabına mesaj gönderin.