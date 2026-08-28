Viktor Tsygankov ile birlikte Ajax, sağ kanatta farklı bir kanat oyuncusu tipini tercih etti. Sol ayaklı Ukraynalı oyuncu özellikle fırsat yaratma, kombinasyon oyunu ve takım arkadaşlarını tehlikeli pozisyonlarda bulma konusunda güçlü. Farklı silahlara sahip olmak isteyen Ajax, diğer kanatta ise bunu tamamlayacak bir profil arıyor: genişlik ve derinlik sağlayabilecek, hızlı bir bire bir uzmanı. Ajax'ın sol kanatta Edvardsen, Ouazane ve Gloukh ile halihazırda çeşitli seçenekleri var, ancak bu spesifik profile sahip bir oyuncu hâlâ eksik.

Bu çıkış noktalarından hareketle konuk editör Peer Berwers, Voetbalzone için bu profile muhtemelen uyan beş oyuncuyu araştırdı. Önce doğrudan katkı verebilecek üç oyuncuyu ele alıyor, ardından iki büyük yeteneği ve son olarak da anılmaya değer birkaç ilginç ismi sıralıyor.

Bu elbette tam kapsamlı bir scout raporu değil, genel okur için bir giriş niteliğinde. Rakamlar ve oyuncu profilleri, bu futbolcuların Ajax için neden ilgi çekici olabileceğine dair öncelikle ilk bir fikir veriyor. Bir oyuncu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan, bir ismin eksik olduğunu düşünüyorsan ya da herhangi bir noktada aynı fikirde değilsen, bunu yorumlarda mutlaka belirt.