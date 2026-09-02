Henrik Larsson nasıl Kralların Kralı oldu?
Dünya futbolunun en saygın isimlerinden bazılarının hayranlığını kazanan Henrik Larsson, gittiği her yerde başarı yaşadı. Lig şampiyonluklarından yerel kupalara, Avrupa finallerinden gol dolu bir kariyere kadar İsveçli yıldız; Celtic, Barcelona ve Manchester United'da iz bıraktı.
Birçok kişi için Larsson bir tanrı. Yine de eski golcünün efsanesinin abartıldığı bugün hâlâ savunuluyor. İnanan olmayanlara göre en iyi yıllarını Glasgow'da harcadı, bu yüzden Celtic'teki olağanüstü istatistikleri İskoç futbolunun seviyesi nedeniyle fazlasıyla şişti.
Ancak Larsson'un ilahi yeteneğine dair tek gerçek kanıt var. Bu, İskoç Premier Ligi, La Liga, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyalarını içeren kupa dolabı değil. Bu, 2001 Avrupa Altın Ayakkabı ödülü ya da İsveç'te Yılın Futbolcusu ödülleri de değil. Hatta kulüp ve milli takım kariyerinde attığı, kupalar kazandıran sayısız muhteşem gol bile değil; bunlardan biri Euro 2004'te Turnuvanın Golü seçilmişti.
Şöyle ki, İskoç toplumundaki bölünme çok derin. Mesele Celtic ile Rangers arasındaki rekabetten çok daha fazlası. Yeşil-mavi ayrımının iki tarafında da yer almayanlardan bile bir favori seçmeleri istenir. “Morton taraftarı olduğunu söylüyorsun ama gerçek takımın hangisi?” diye karşılık gelebilir. Tarafsızlığında ısrar ederseniz, yine de sizden birini seçmeniz istenir. Bazen bu sorgulama, hangi okulda okuduğunuza ve muhtemelen dininize kadar uzanır. Bir yere bağlı olduğunuzdan emindirler.
Birçok kişi karşı tarafı küçümsemeye öylesine takıntılıdır ki bu, günlük hayattaki önemsiz kararları bile etkiler: yeşil renkli şekerleri yemeyi reddeden akrabalarımız var ve çocukluğumuzda ailesi eve turuncu rengin girmesine izin vermeyen arkadaşlarla büyüdük.
Tüm bu ufak hesaplara ve komplo teorilerine rağmen, Old Firm fanatiklerinin en koyusu bile tek bir konuda hemfikirdir: Henrik Larsson bir fenomendi.
Erken yükseliş
Larsson'un yükselişi, İsveç'in güneyinde Helsingborg'un dış mahallelerindeki bir toplu konut bölgesinin dışında başladı. Futbol oynamayı orada öğrendi, ancak Cape Verdeli bir baba ile İsveçli bir annenin oğlu olarak ayrımcılıkla karşılaştı.
"Bu bölgede koyu tenli olan tek kişi bendim. Burada birkaç kavgaya karıştım," dedi The Guardian'a. "Size [N-kelimesi] ya da başka bir şey derlerse, eskiden onlara vururdum. Bence bu zihniyet evden geliyor. Kendin için ayağa kalkmalısın. Kolay bir çocukluk değildi. Ama iki seçeneğin var: yere yatıp ağlarsın ya da yoluna devam edersin. Ben ikinci seçeneği seçtim."
Yetişme tarzı ona aşılmaz bir iç zırh kazandırmış olabilir, ancak dikkat çekici dreadlock saçları ve dil çıkararak yaptığı gol sevinciyle Larsson, kaygısız bir bohemin havasıyla oynuyordu. Gerçek çıkışını 20'li yaşlarının başında, ikinci ligdeki Helsingborg'da yaptı. Takımının yükselme kazanmasına yardımcı olduktan ve üst ligde de parladıktan sonra, etkileyici gol karnesi Feyenoord'un dikkatini çekti ve Hollanda ekibi 22 yaşındaki oyuncuyu 1993'te kadrosuna kattı.
"İsviçre'den Grasshoppers ilgi gösterdi," dedi ElfVoetbal'a. "Buraya geldiler ve iyi bir görüşme yaptık. Yurt dışında harika bir fırsattı. Ama birden menajerim aradı. Beklemem gerekiyordu. Feyenoord'un oyuncu menajeri Jan Mastenbroek benimle iletişime geçmişti. Beni gerçekten transfer etmek istiyorlardı.
"Bu seçimi yapmak zor değildi. Hollanda kulüp futbolu Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele ediyordu ve Feyenoord da kısa süre önce şampiyon olmuştu. Feyenoord'u her açıdan daha yukarıda görüyordum. Porto'ya karşı oynanan Avrupa Kupası maçını (imzadan hemen önce, kasım ayında) De Kuip'te izledim. Mike Obiku ve John van Loen ileri uçta oynuyordu. Onlardan birinin yerini almam gerekiyordu. Dolu bir stadın atmosferini hemen hissettim... Transferimle birlikte bir rüya gerçek oldu."
Larsson'u transfer eden Wim Jansen, kulüple yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle onun gelişinden kısa süre sonra ayrıldı; bu yüzden Rotterdam'da ritim bulması zaman aldı. İlk sezonunda yalnızca bir gol atabilen Larsson, ikinci sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda daha verimliydi ve Feyenoord'un çeyrek finale uzanan yolculuğunda sık sık gol attı.
Ancak Larsson'un sık forma giymesi ve gelişen gol istatistiğine rağmen, Arie Haan döneminde işler kötüye gitti. Feyenoord ligde Ajax ve PSV ile boy ölçüşemedi ama iki Hollanda Kupası kazandı. Larsson, "Sahada Feyenoord'da hiçbir zaman tamamen mutlu hissetmedim; saha dışında ise kaçırmak istemeyeceğim harika yıllardı" dedi.
Dördüncü yılında sürekli oyundan alınmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadı ve ayrılmaya karar verdi. Dick Advocaat'ın PSV'sine transferi, Feyenoord'un talepleri nedeniyle engellendi, ancak daha düşük bir bonservis bedeliyle yurt dışındaki bir takıma gitmesine izin veren bir anlaşmaya da uymadılar. Konuyu mahkemeye taşıdı ve davayı kazandı; bu da Temmuz 1997'de £650.000'luk Celtic transferinin önünü açtı.
Kral geliyor
Feyenoord'daki birlikteliklerinin üzerinden dört yıl geçmişken Jansen, Celtic teknik direktörlüğüne yeni atanmıştı ve İsveçli oyuncuyla hemen yeniden bir araya gelmek istiyordu. Celtic genel menajeri Jock Brown o dönemde, "İstediği oyuncu Hollanda futbolundaki 1 numaralı isim Larsson'du" demişti. "O, tam anlamıyla bir Wim Jansen oyuncusu."
Bu, büyük bir yeniden yapılanmanın parçasıydı. Glasgow devinde korku hakimdi: Rangers art arda dokuzuncu lig şampiyonluğunu yeni kazanmıştı ve yakın olan 10'uncuyu şimdiden dillendiriyordu. Celtic böylesi bir aşağılanmayla yüzleşemezdi.
Larsson, Stick to Football podcastinde, "O dönemde İskoç Ligi'ne gitmek geriye atılmış bir adım olarak görülüyordu" dedi ve ekledi: "Ben Pierre van Hooijdonk'un yerine geldim ve orada harika zaman geçirdim. Celtic'te de takımın çıkarlarını her zaman ilk sıraya koydum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve her maç çok çalıştım."
26 yaşına girmek üzere olan ve hâlâ kendini kanıtlayamamış Larsson, kurtarıcı olarak görülmekten çok uzaktı. Taraftarlar, İsveçli oyuncu ilk lig maçında oyuna sonradan girip Hibernian'a galibiyet golünü hediye edince bir fiyasko transfer yapıldığını düşünmüştü. İlk golünü, üç hafta sonra St Johnstone'a karşı dalarak yaptığı kafa vuruşuyla attı ancak bunu kısa süre sonra Tirol'e karşı oynanan Avrupa elemesindeki bir kendi kalesine gol izledi. Yine de yeni transfer muhteşemdi ve Celtic'in 6-3 kazandığı maçta dört golde kilit rol oynadı.
"Kendi kaleme attığım gol inanılmazdı ve Hibs'in ilk lig maçını kazandıran hatam yüzünden Chic Charnley'yi İskoçya'da bu kadar büyük bir adam hâline getirdikten sonra, yine kendi hatam yüzünden UEFA Kupası'ndan elenmek istemedim" dedi. "Büyük manşetleri görüyordum: 'Larsson, Celtic'i Avrupa'nın dışına itti!' ve ben bunu istemedim."
Bunu, ligde art arda gelen önemli goller izledi; bunlar arasında Aberdeen'e karşı 2-0 kazanılan maçtaki iki gol, Hearts'a karşı atılan sonradan galibiyeti getiren gol ve Kilmarnock karşısındaki kıl payı galibiyette açılış golü vardı. Sezonun son maçında Larsson, St Johnstone karşısında ilk golü attı. Bu, ligdeki 16'ncı golüydü. Celtic böylece Rangers'ın iki puan önünde bitirerek yurt içindeki sıkıntısına son verdi. Bu, Larsson'un İskoçya'da kazandığı ikinci kupaydı; daha önce Dundee United'a karşı kazanılan Lig Kupası finalinde de fileleri havalandırmıştı.
Jansen sezonun sonunda ayrıldı ve yerine teknik direktör Jozef Venglos geldi ancak sonraki sezon Celtic için çok sıkıntılı geçti. Larsson'un ligde attığı 28 gole, Old Firm derbilerindeki üç gol de dahil olmasına rağmen Rangers ligi altı puan farkla kazandı.
Larsson, kupa organizasyonlarında da göz kamaştırıyordu. İskoçya Kupası finaline giden yolda Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker ve Craig Burley gibi isimler, ikinci kademe ekiplerinden Morton ile oynanacak çeyrek final için Greenock'a gitti. Viduka'nın dokuzuncu dakikada attığı şık golün, yani Celtic formasıyla ilk golünün ardından, vites yükseltmelerine gerek kalmayacağı belliydi. Morton, 60. dakikaya kadar daha fazla hasarı önlemeyi başardı ancak o anda Larsson topu Paul Fenwick'in üzerinden aşırdı ve savunmacının Ally Maxwell'e doğru yapmaya çalıştığı kafa pasını kusursuz şekilde sezip topu rahatça kalecinin üzerinden aşırdı. Larsson'un kalitesi, maçın sonlarına doğru ceza sahasında bir pas alıp dönerek topu kaleye sert şekilde yolladığında yine ortaya çıktı. Top Viduka'ya çarpıp ağlara gitti ve durum 3-0 oldu.
Mart ayında hafta içi oynanan o soğuk ve yağmurlu akşamda Cowshed'in ön sıralarında, duvarın üzerinden görmeye çalışarak ayakta duran kişi bu satırların yazarıydı. Yedi yaşındayken Morton'un dünyanın en iyileri olmadığını zaten anlamaya başlamıştım ama stadyumdan, gözlerimin önünde farklı bir seviyede futbol izlediğimi bilerek ayrıldım. Çocukluk kahramanlarım kolayca kenara itilmişti. Cappielow'da bundan daha iyi bir takımın oynadığını görmedim, Larsson'dan daha iyi bir bireyi ise kesinlikle görmedim.
Bacak kırığından Avrupa Altın Ayakkabı'sına
Larsson, Rangers üçlemeyi kazanmasına rağmen, o sezonki performansıyla dört İskoç Premier Lig Gol Krallığı ödülünün ilki de dahil olmak üzere birçok bireysel ödül kazandı.
Teklifler geldi. Kendisi de The Guardian'a şöyle anlattı: "1990'larda Celtic'ten Manchester United'a gitme fırsatım vardı. Daha fazla kazanırdım, belki haftada £10.000 ya da £15.000 daha fazla. Ama Feyenoord'da üç buçuk yılın ardından inişli çıkışlı bir dönemden yeni çıkmıştım. [Celtic'te] yeni yeni kendimi bulmuştum ve bunu sürdürmek istiyordum. UEFA Kupası'nda oynamıştık, İsveç Milli Takımı'nda oynuyordum, başka bir yere gitmem gerektiğini hissetmedim... Barcelona'da bir süperstar olmadım, Celtic'te süperstar oldum."
Larsson, John Barnes'ın teknik direktör olarak talihsiz döneminin ilk aşamalarında, 1999-2000 sezonuna 13 maçta 12 gol atarak müthiş bir başlangıç yapmıştı. Yine de hikâyenin burada bitmemesi bir mucize.
Celtic'in UEFA Kupası ikinci turunda Lyon ile oynadığı maç neredeyse onu bitiriyordu. İlk 10 dakikada Serge Blanc ile girdiği mücadelede forvetin bacağı iki yerden kırıldı. Korkunç bir görüntüydü. Celtic orta saha oyuncusu Lambert maçtan sonra şöyle dedi: “Henrik için gerçekten korkunç bir durum. Bacağını gördüm ve hiç hoş bir manzara değildi. Onun için büyük bir trajedi. Burada bulunduğum süre boyunca hep harika bir oyuncu oldu. Onu sadece bir an önce geri dönmüş halde görmek istiyoruz."
Barnes, "Yakınındaki oyuncuların tepkisinden bunun ciddi olduğunu hemen anlayabiliyordunuz" dedi. "Ne kadar kötü olduğunu oyunculara maçtan sonrasına kadar söylemedik."
Yıllar sonra Larsson, topu diğer ayağıyla kazanırken Blanc'ın müdahalesini sol bacağıyla engellemeye çalıştığını anlattı. "Yanlış ayakkabıları giymiştim. Birisi maç için ayakkabılarımı toplamayı unutmuştu. Üstelik [maçtan önce] sol bacağımda bir stres kırığı vardı" dedi. "Bir anda kendimi yerde yatarken buldum. Müdahale o kadar sert değildi; daha çok hangi açıdan müdahaleye maruz kaldığımla ilgiliydi."
Sadece sekiz ay sahalardan uzak kalması büyük şans olarak görüldü ve sezonun son lig maçında geri döndü. İnanılmaz şekilde, bir şekilde eskisinden de iyi döndü. Geri dönüşünün ilk yılında 50 maçta 53 gol: insanüstüydü!
Larsson'u özel kılan sadece ağları sarsabilmesi değildi, bunu nasıl yaptığıydı. Yumuşak bir dokunuş, harika bir aşırtma, dar açıdan bir şut ya da savunmaları tamamen küçük düşüren bir hareket, topla akıl almaz işler yapıyor ve topsuz oyunda da büyük bir zekâ sergiliyordu. Larsson, öldürücü olduğu kadar zarifti.
Bu kez üçlemeyi Celtic kazandı. 7 numaralı formanın sahibi herkesin Yılın Oyuncusu'ydu. SPL'de 35 golle gol kralı oldu ve bu ona Avrupa Altın Ayakkabı'yı getirdi; her golü, Lazio'dan Hernan Crespo, AC Milan'dan Andriy Shevchenko, Real Madrid'den Raul ve Chelsea'den Jimmy Floyd Hasselbaink'in gollerinden daha düşük ağırlıktaydı. Ayrıca İskoçya Kupası finalinde de iki gol attı ve Celtic, Hibs'i 3-0 yendi. Lig Kupası finalinde Kilmarnock'a karşı yaptığı hat-trick ise maçı tek kişilik gösteriye çevirdi.
Celtic, sonraki sezon SPL şampiyonluğunu 103 puanla rahat şekilde kazanırken, Larsson da John Hartson ile oluşturduğu muhteşem ikilinin parçası olarak tüm kulvarlarda 47 maçta 35 gol attı. Yine de iki kupa finalini Rangers'a kaybettiler.
Rangers teknik direktörü Advocaat, "Larsson Avrupa'nın, belki de dünyanın en iyi forvetlerinden biri" dedi. “ [Gabriel] Batistuta'yı izlerseniz bazen 90 dakika boyunca ortada görünmez ama iki gol atar. Larsson bundan da fazlasına sahip çünkü iyi bir oyuncu ve golcü olmasının yanı sıra müthiş bir çalışma temposu var."
Bhoys Sevilla'da
2002-03 sezonu oldukça akıl almazdı. Yine, Larsson'ın ya gol atmadığı ya da asist yapmadığı çok az maç vardı. Hatta Rangers ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iki gol attı. SPL şampiyonluk yarışı sezonun son gününe kaldı; Celtic 4-0 kazandı ve Larsson bir asist yaparak takımı 97 puan ve +72 averajla bitirmesini sağladı, Rangers ise Dunfermline'ı 6-1 yenerek 97 puan ve +73 averajla sezonu tamamladı.
Ancak Celtic için o yıl bununla da bitmedi. Avrupa'da da önüne geleni geçiyordu, özellikle de Larsson. Blackburn, Celta Vigo, Liverpool ve Boavista onun kurbanları oldu; Larsson, UEFA Kupası'nda çıktığı dokuz maçta dokuz gol atarak Martin O'Neill'in takımını finale taşıdı.
Jose Mourinho'nun Porto'suna karşı Larsson, Celtic'in hem başlıca oyun kurucusu hem de en büyük gol tehdidiydi; devre arasından kısa süre sonra beraberlik golünü kafayla attı. O'Neill'in takımı yeniden geriye düştükten 10 dakika sonra bunu bir kez daha tekrarladı, ancak Porto uzatmalarda kazanmayı başardı.
"[Final konusunda] hiç mutlu değildim," dedi. "O iki golü atmamayı ve maçı bizim kazanmamızı tercih ederdim. Bu mutlu bir hatıra değil ama artık bununla yaşamayı öğrendim. Bunu atlatmam uzun zaman aldı. Yıllardan bahsediyoruz, çünkü o maçı kaybetmemeniz gerekir. Porto'ya karşı iki gol atıyorsunuz. Kaybetmemeliyiz. Onlar bir yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, yani çok iyi bir takımdılar ama yine de onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Onları yenebilirdik."
Yola devam
Sonraki sezonda Glasgow ekibi yine yurt içinde domine etti; Larsson, ligde 37 maçta 30 gol attı ve Dunfermline'a karşı kazanılan kupa finalinde duble yaptı. SPL'yi Rangers'ın 17 puan önünde tamamlayan takımda Larsson, sezonun son maçında Dundee United'a karşı 2-1 kazanılan karşılaşmada iki gol attı. Yine de bu hüzünlü bir gündü: Celtic Park'taki son maçıydı. O gün, Kralların Kralı ayrılırken stat içinde ve dışında gözyaşları sel olmuştu.
Larsson o sırada 34 yaşındaydı ve Premier League'den birçok teklifi geri çevirmişti. “İngiltere'ye gidip belki biraz daha fazla para kazanmaya hiçbir zaman ilgi duymadım çünkü Celtic'te iyi bir sözleşmem vardı” dedi. “Bununla ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Buna nasıl pişman olabilirim ki? Celtic'teki kariyerim, attığım gol ve yaptığım asist sayısı, taraftarlarla ve kulüple kurduğum ilişki... Buna pişman olamam. Bu, yaşadığım sürece değerini bileceğim bir şey.”
Bu sırada Barcelona, 1999'dan beri tek bir kupa bile kazanamamıştı ve Frank Rijkaard'ın ikinci sezonu başlamak üzereyken, diğer yeni transferler Ludovic Giuly ve Samuel Eto’o'ya katılacak güvenilir, tecrübeli bir santrfora ihtiyaç duyuyordu. Euro 2004'te İsveç ile turnuvanın golü ödülünü yeni kazanmış bir serbest oyuncu olan Larsson, ikinci yıl opsiyonlu bir yıllık sözleşmeyle kadroya katıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Celtic'e karşı gol attıktan sonra ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve şampiyonlukla sonuçlanan ilk sezonunun büyük bölümünü kaçırdı, ancak ikinci sezonunda başardıkları nedeniyle Barcelona'da hâlâ çok seviliyor.
Larsson, 2005-06'da Barcelona La Liga'yı kazanırken goller konusunda önemli katkı verdi, ancak en büyük katkısı Arsenal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde oyuna sonradan girerek geldi. Barcelona 1-0 gerideyken 60. dakikada Mark van Bommel'in yerine girer girmez yakınına gelen her topun peşine düştü. Yaklaşık çeyrek saat sonra, eşitlik golünde topu Eto'o'ya aktarmak için sol kanattaydı. Ardından sağ kanattan attığı keskin pas, Juliano Belletti'yi tehlikeli bir bölgede buldu ve bir anda skor 2-1 oldu.
Thierry Henry maçtan sonra, “İnsanlar her zaman Ronaldinho'dan ve diğer her şeyden bahsediyor ama ben bugün onu görmedim, ben Henrik Larsson'u gördüm. Oyuna girdi; maçı değiştirdi, maçı bitiren de buydu” dedi. “Sürekli Ronaldinho'dan, Eto’o'dan ve böyle isimlerden bahsediyorsunuz. Fark yaratan gerçek insanlardan bahsedelim; iki asist yapan Henrik Larsson buydu. Ben Ronaldinho'yu görmedim ve Eto’o'yu da görmedim.”
Brezilyalı fenomen ve iki kez Ballon d’Or kazanan Ronaldinho da daha sonra, o yaz Barcelona'dan 62 maç ve 22 golle ayrılan isim için şunları söyledi: “Barcelona'ya geldiğinde Henrik benim hakkımda güzel şeyler söyledi ama ayrıldığı zamana gelindiğinde o benim idolümdü. Aslında ondan önce de idolümdü. Onu 1994 Dünya Kupası'nda İsveç formasıyla oynarken hatırlıyorum. Henrik bana futbol hakkında çok şey öğretti ve ondan bir insan olarak daha da fazlasını öğrendim. İsveç'e dönmesi beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü onunla daha uzun süre oynamayı çok isterdim.”
Helsingborg, 2006'da Larsson'u evine döndürmeyi başardı ve şaşırtıcı olmayan şekilde o da onlar için oldukça harikaydı; ligde sık sık gol atıyordu. Şaşırtıcı olan ise aralık ayında Manchester United'a kiralık gitmesiydi.
Sir Alex Ferguson, Ole Gunnar Solskjaer sakat olduğu için hücum hattında bir takviyeye ihtiyaç duyuyordu; bu da Wayne Rooney ile Louis Saha'yı düzenli olarak sağlıklı kalan tek forvetler bırakıyordu. Bu nedenle İsveç'teki sezon arası dönemde üç aylık bir kiralık anlaşması ayarlandı. Larsson'un etkisi sınırlı kalmış olabilir ama neredeyse 36 yaşındayken Old Trafford'dan Premier League şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu olarak ayrıldı.
Ferguson, “Larsson'a her zaman hayran olmuşumdur. Celtic'teyken onun için bir hamle yapmıştım ama sonra onu kalmaya ikna etmeyi başardılar” dedi. “O harika bir oyuncu. Bu bizim için müthiş bir iş. Maçın gidişatını değiştirebilecek birini getiriyoruz.”
Yine de Henrik Larsson'ın ilahi yeteneğini görmek için İskoç olmaya gerek yok. Kralların Kralı'nı bütün dünya hatırlayacak.