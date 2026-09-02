Henrik Larsson nasıl Kralların Kralı oldu?

Dünya futbolunun en saygın isimlerinden bazılarının hayranlığını kazanan Henrik Larsson, gittiği her yerde başarı yaşadı. Lig şampiyonluklarından yerel kupalara, Avrupa finallerinden gol dolu bir kariyere kadar İsveçli yıldız; Celtic, Barcelona ve Manchester United'da iz bıraktı.

Birçok kişi için Larsson bir tanrı. Yine de eski golcünün efsanesinin abartıldığı bugün hâlâ savunuluyor. İnanan olmayanlara göre en iyi yıllarını Glasgow'da harcadı, bu yüzden Celtic'teki olağanüstü istatistikleri İskoç futbolunun seviyesi nedeniyle fazlasıyla şişti.

Ancak Larsson'un ilahi yeteneğine dair tek gerçek kanıt var. Bu, İskoç Premier Ligi, La Liga, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyalarını içeren kupa dolabı değil. Bu, 2001 Avrupa Altın Ayakkabı ödülü ya da İsveç'te Yılın Futbolcusu ödülleri de değil. Hatta kulüp ve milli takım kariyerinde attığı, kupalar kazandıran sayısız muhteşem gol bile değil; bunlardan biri Euro 2004'te Turnuvanın Golü seçilmişti.

Şöyle ki, İskoç toplumundaki bölünme çok derin. Mesele Celtic ile Rangers arasındaki rekabetten çok daha fazlası. Yeşil-mavi ayrımının iki tarafında da yer almayanlardan bile bir favori seçmeleri istenir. “Morton taraftarı olduğunu söylüyorsun ama gerçek takımın hangisi?” diye karşılık gelebilir. Tarafsızlığında ısrar ederseniz, yine de sizden birini seçmeniz istenir. Bazen bu sorgulama, hangi okulda okuduğunuza ve muhtemelen dininize kadar uzanır. Bir yere bağlı olduğunuzdan emindirler.

Birçok kişi karşı tarafı küçümsemeye öylesine takıntılıdır ki bu, günlük hayattaki önemsiz kararları bile etkiler: yeşil renkli şekerleri yemeyi reddeden akrabalarımız var ve çocukluğumuzda ailesi eve turuncu rengin girmesine izin vermeyen arkadaşlarla büyüdük.

Tüm bu ufak hesaplara ve komplo teorilerine rağmen, Old Firm fanatiklerinin en koyusu bile tek bir konuda hemfikirdir: Henrik Larsson bir fenomendi.