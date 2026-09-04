Casemiro, Inter Miami'deki tanıtım basın toplantısında bir şeyi açıkça ortaya koydu: Elinde çok sayıda başka seçenek vardı.

Dünyanın dört bir yanından kulüpler onu istiyordu: İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Avrupa'nın başka yerleri. Muhtemelen bir yerde Şampiyonlar Ligi futbolu oynuyor da olabilirdi. Ancak MLS ve daha spesifik olarak Lionel Messi, onu Güney Florida'ya çekti. Casemiro burada olmak istedi. Bu lig, kariyerinin son demlerindeki bir oyuncu için ideal bir uyumdu.

Bu Miami takımı için doğru tercih olup olmadığı tartışılabilir de, tartışılmalıdır da. Casemiro yaşlı ve yavaş. Miami'nin gençliğe ve hıza ihtiyacı var. Ancak bu transfer, lig açısından fazlasıyla mantıklı. Uzun süredir büyük isimleri çekme kapasitesiyle övünen MLS, Casemiro'yu bunun somut kanıtı olarak gösterebilir: üç La Liga şampiyonluğu, beş Şampiyonlar Ligi, bir Copa América; hepsi güçlü kuvvetli bir Brezilyalı ön liberoda toplanmış durumda. Bir Galactico değil, Casemiro. Ama herkesin tanıdığı bir isim ve oldukça rahat biçimde Real Madrid forması giymiş en yetenekli orta sahalardan biri.

Ancak 2026 yılında, bir Dünya Kupası'nın ardından, Casemiro denizde bir damla olmalıydı. Onlarcadan biri olmalıydı, korkutucu derecede kısa bir listenin parçası değil. Bir süredir, Dünya Kupası'nın MLS kulüplerinden çok sayıda büyük isim transferini beraberinde getireceği varsayılıyordu. Bu turnuva yeni bir futbol taraftarı çağını doğuracak, lig de buna karşılık transfer piyasasında agresif ve kararlı davranacaktı. Ve bireysel kulüpler iştahlı şekilde harcama yapmış olsa da, MLS'in kendi evindeki bir Dünya Kupası'nın dopamin patlamasıyla desteklenen yıldızlarla dolu bir manzaraya dönüşeceği fikrinin hedefin çok uzağında kaldığı görüldü.