Hedefi tutturamadı: MLS, Dünya Kupası ivmesini somut transfer başarısına dönüştüremedi
Casemiro, Inter Miami'deki tanıtım basın toplantısında bir şeyi açıkça ortaya koydu: Elinde çok sayıda başka seçenek vardı.
Dünyanın dört bir yanından kulüpler onu istiyordu: İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Avrupa'nın başka yerleri. Muhtemelen bir yerde Şampiyonlar Ligi futbolu oynuyor da olabilirdi. Ancak MLS ve daha spesifik olarak Lionel Messi, onu Güney Florida'ya çekti. Casemiro burada olmak istedi. Bu lig, kariyerinin son demlerindeki bir oyuncu için ideal bir uyumdu.
Bu Miami takımı için doğru tercih olup olmadığı tartışılabilir de, tartışılmalıdır da. Casemiro yaşlı ve yavaş. Miami'nin gençliğe ve hıza ihtiyacı var. Ancak bu transfer, lig açısından fazlasıyla mantıklı. Uzun süredir büyük isimleri çekme kapasitesiyle övünen MLS, Casemiro'yu bunun somut kanıtı olarak gösterebilir: üç La Liga şampiyonluğu, beş Şampiyonlar Ligi, bir Copa América; hepsi güçlü kuvvetli bir Brezilyalı ön liberoda toplanmış durumda. Bir Galactico değil, Casemiro. Ama herkesin tanıdığı bir isim ve oldukça rahat biçimde Real Madrid forması giymiş en yetenekli orta sahalardan biri.
Ancak 2026 yılında, bir Dünya Kupası'nın ardından, Casemiro denizde bir damla olmalıydı. Onlarcadan biri olmalıydı, korkutucu derecede kısa bir listenin parçası değil. Bir süredir, Dünya Kupası'nın MLS kulüplerinden çok sayıda büyük isim transferini beraberinde getireceği varsayılıyordu. Bu turnuva yeni bir futbol taraftarı çağını doğuracak, lig de buna karşılık transfer piyasasında agresif ve kararlı davranacaktı. Ve bireysel kulüpler iştahlı şekilde harcama yapmış olsa da, MLS'in kendi evindeki bir Dünya Kupası'nın dopamin patlamasıyla desteklenen yıldızlarla dolu bir manzaraya dönüşeceği fikrinin hedefin çok uzağında kaldığı görüldü.
"Dünyaya ne kadar ilerlediğimizi göstereceğiz"
Dünya Kupası, bir süredir ligin iş dünyasındakilerin tabiriyle bir "kuzey yıldızı" olmuştu. Ve 2026'nın, futbolun Amerika'da gerçekten de havalı olabileceğini gösterme fırsatının lige doğacağı MLS'in yılı olması gerekiyordu. Açık olmak gerekirse bu, Amerikan futbolunun hâlâ spor dünyasının geri kalanına büyüklerle aynı masaya oturabileceğini kanıtlamaya çalışan güvensiz küçük kardeş olduğuna dair bir yazı değil. MLS zaten küresel ölçekte önemli. Örneğin Hull City'nin, MLS'te yalnızca 1.500 dakika oynamış 18 yaşındaki bir oyuncu için 20 milyon doların üzerinde ödeme yapmaya razı olmasının bir sebebi var.
Hayır, buradaki mesele yerleşiklikten ziyade büyüme meselesi. Komiser Don Garber, Aralık 2025'te, MLS Cup'tan 48 saatten az bir süre önce yaptığı State of the League konuşmasında, Lionel Messi ile Thomas Muller'in ligin en büyük ödülü için karşı karşıya gelmeye hazırlandığını vurguladı. Açılış konuşmasında yalnızca "Dünya Kupası" sözlerini 20 kez kullandı. Ancak turnuvaya dair hislerini en iyi özetleyen ifade, konuşmanın ortalarına gizlenmiş güçlü bir net cümleydi:
"2026'da, dünyaya ne kadar yol kat ettiğimizi ve sporumuzun gelecekte ne kadar daha büyük, daha iyi ve daha popüler olacağını göstereceğiz" dedi.
Ancak dokuz ay sonra komiser, vurguyu daha uzun bir zaman çizelgesine kaydırdı. Finalden iki haftadan kısa süre sonra verdiği bir röportajda, daha doğru ölçütün önümüzdeki yıllar olabileceğini söyledi. Şimdiyi unutun, önemli olan gelecek.
Garber, "Asıl ölçü, MLS'in beş ve 10 yıl sonra nasıl görüneceği olacak" dedi. "Ligimiz daha popüler olacak mı? Kültürel etkileşimimiz daha fazla olacak mı? Takımlarımız daha değerli olacak mı? Bizi takip eden ve bize dikkat eden daha fazla medya olacak mı? Ve bir lig olarak sahada, bugün olduğumuzdan daha iyi ya da daha üst seviyede rekabetçi olarak mı görüleceğiz? Bu ölçütlerin sonuç vermesi biraz zaman alacak."
Kulüplerin büyük harcamalar yapması için dua ediyorlar
Garber'ın burada ille de haksız olduğu söylenemez.
Nitekim sorumluluk gerçekten de kulüplerin, piyasanın hareketine uygun şekilde adım atmasında yatıyor. Ve MLS'in ikinci transfer döneminin çarşamba akşamı kapanmasının ardından, tek tek kulüplerin ve dolayısıyla ligin imajını güçlendirme açısından kayda değer bir ilerleme sağladığını söylemek zor.
MLS'teki sorunların bir kısmı da burada yatıyor. Sistem kapalı bir modelle işliyor ve temelde ancak kulüplerinin göstermek istediği kadar iddialı olabiliyor. MLS'in dünya çapındaki markası, küresel pazarda Montreal'in hırs göstermesine ne kadar bağlıysa Cincinnati'ye de o kadar bağlı. Kulüpler her zaman tek bir çatı altında birlikte hareket etmek zorunda kaldı ve ligin kendisi de başlıca düzenleyici olarak görev yaptı.
Bu simbiyotik ilişki, MLS'i yirmi yıldır mali açıdan sağlam ve yeterince istikrarlı tuttu. Ancak söz konusu hırs olduğunda bir tür engel işlevi de gördü. Harcama kuralları kısıtlayıcı. Takımlar, kadrolarını nasıl kuracakları konusunda dikkatli, ölçülü ve titiz olmak zorunda. Elbette bazıları sınırları zorluyor. Inter Miami, piyasada agresif davranıyor ve bir yıl sonra yüksek tutarlı bir sözleşme önermeden önce, belirlenmiş oyuncu kalitesinde bir yeteneği kiralık olarak kadroya katma açığından yararlandı. Diğer kulüpler ise daha muhafazakâr. Örneğin Montreal'in bu transfer döneminin başlarında Alexis Sanchez'i transfer etmek için bu denli iddialı davranması, bir bakıma küçük çaplı bir mucizeydi.
Anı değerlendirememe
Bu da bizi buradaki asıl soruna getiriyor.
MLS vaatlerde bulundu. Ancak takımlar, bireysel yapılar olarak, bunu tam anlamıyla karşılayamadı.
Yanlış anlaşılmasın, MLS'in tesisleri dünyadaki en iyiler arasında. Columbus Crew forveti Wessam Abou Ali, ocak ayında Medya Günü'nde bunu bana olabilecek en iyi şekilde anlattı; sandalyesine yaslandı, gülümsedi ve şöyle dedi:
"Kesinlikle en üst seviye dostum."
Dünya Kupası için ülkeleriyle gelen oyuncuların buradaki kültürden etkileneceği, tesislerin cazibesine kapılacağı ve topluca Amerika'ya geleceği yönünde bir varsayım vardı. Taraftarlar ve belki de ligin geneli, yaz boyunca ABD'de top koşturan küresel süperstarların yolunu MLS'e düşüreceğini hayal etti. Bu yazar da buzları ilk kimin kırabileceğine dair tartışmalara katıldı. Mo Salah makul bir tercih gibi görünüyordu ve hatta Sporting KC ile görüşmelerde bulunmuştu, ancak Türkiye ekibi Trabzonspor'a imza attı. Ama öne çıkarılan tek isim o değildi. Christian Pulisic, Weston McKennie, Neymar, Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne de Dünya Kupası öncesi çılgınlıkta söylenti kazanı kaynarken adı geçen oyuncular arasındaydı.
Hiçbiri buraya gelmedi. Hatta ligin sağladığı verilere göre, transfer döneminin kapanışında 2026 Dünya Kupası'nda oynamış sadece 10 futbolcu MLS'e geldi. Bunlardan biri olan Casemiro, turnuva başlamadan önce bile MLS'e transferiyle ilişkilendiriliyordu. Gelen isimlerin bazıları makuldü. Breel Embolo İsviçre adına ilk 11'de başladı ve Atlanta United için gol atması beklenen bir isim olacak. Tunuslu kanat oyuncusu Elias Saad, Nashville için derli toplu bir transfer hamlesi. Angus Gunn, İskoçya'nın kalesinde ilk 11'de yer aldı ve San Jose Earthquakes'in açık ihtiyaç duyduğu bir pozisyonu doldurdu.
Peki gelen yerleşik yıldız isimler, yani Antoine Griezmann ile Robert Lewandowski? Bunlardan biri 2024'te milli takımı bıraktı, diğeri ise turnuvaya katılma hakkı kazanamadı. İkisi de takımlarına katkı sağlayan iyi oyuncular. Ancak MLS için ikisi de pek özel ya da sıra dışı hissettirmiyor; zira lig daha önce Thierry Henry ve David Villa gibi benzer transferleri de çekmişti.
Elijah Just için gerekçe
Yine de belki de bu beklentiler biraz gerçek dışı. Son yıllarda yıldızlara ağırlık verip kadronun geri kalanına daha az önem veren MLS kulüpleri sahada zorlandı. Nitekim, kadronun geri kalanı rekabet edecek seviyede değilse, örneğin Pulisic'i transfer etmenin pek bir anlamı yok. Hatta yıldız oyuncusu bile vasat bir takımı kurtaramıyorsa, bu durum bir ekibe aktif olarak zarar verebilir.
Bu makul. Ancak burada ideal bir orta yol olmalı.
Yeni Zelanda'nın çıkış yapan kanat oyuncusu Elijah Just, MLS'in hedeflerinden biri olmalıydı. 26 yaşındaki oyuncu, Motherwell formasıyla yedi gol ve sekiz asist kaydettikten sonra Dünya Kupası'nda üç kez ağları sarstı, ardından İskoç ekibi için kulüp rekoru bonservis bedeliyle Swansea City'ye katıldı. O, küresel bir süperstar değildi ve böyle bir oyuncu için ayrılan türde bir mali taahhüt de gerektirmezdi. Sadece üretken, kariyerinin en verimli çağındaki ve değeri yükselen bir oyuncuydu; MLS kulüplerinin tam da yapabilecek durumda olması gereken türden bir transfer.
Aynı durum başka yerlerde de geçerli. Haissem Hassan, Mısır ile geçirdiği etkileyici turnuvayı Celtic'e transfer olarak taçlandırdı. Tecrübeli Cabo Verde kalecisi Vozinha ise performanslarını ve yeni kazandığı viral popülariteyi Colo-Colo ile bir anlaşmaya dönüştürdü. Hiçbiri tek başına MLS'i dönüştürmezdi. Ancak her ikisi de kalite, merak uyandıran bir unsur ve turnuvayla somut bir bağ eklemek için fırsat niteliğindeydi.
Yaz boyunca 260'tan fazla Dünya Kupası katılımcısı kulüp değiştirdi. Bunlardan yalnızca 10'unun MLS'e katılmış olması, hem dikkat çekici hem de endişe verici.
Elbette bu oyuncuların hiçbiri yıldız transfer kategorisine girmiyor. Ancak mesele de tam olarak bu. MLS'in bir ürün olarak eksiği, büyük isimleri çekememesi değil; her pozisyona ortalamanın üzerinde yeteneği ekleme konusunda neredeyse hiç esnekliğe sahip olmaması. Bu kadro kısıtlamaları, MLS kulüplerinin CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda yaşadığı sıkıntıların nedeni olarak sık sık gösteriliyor.
Zaman alıyor
Peki, Dünya Kupası'nın etkisi ne oldu? Açıkçası bunu söylemek zor.
Transfer dönemi kapanmışken, Dünya Kupası'na katılan oyuncularla ilgili rakamlar oldukça kasvetli görünüyor. Katılım verileri de henüz herhangi bir MLS kulübü için kapsamlı çıkarımlar yapmaya yetecek kadar tamamlanmış değil. Lig, turnuvayı bir bakıma kendi ürünü için bir giriş kapısı olarak sunmaya çalıştı. Ancak finalin üzerinden altı hafta geçmesine rağmen, New York/New Jersey Stadyumu'ndaki İspanya-Arjantin maçından MLS'e yönelik ilgide anlamlı bir artışa uzanan bağlantıyı görmek zor.
Belki de beklentilerimiz en baştan yanlıştı. Her şeyden önce, MLS takvimi Dünya Kupası'yla çakışırken doğru transferleri belirlemek gerçekten çok zor. Oyuncu transferi; kapsamlı hazırlık, scouting ve "büyük isim al" yaklaşımından çok daha fazla süreç gerektiriyor. Tarihsel olarak, büyük turnuvalarda birkaç iyi maçın ardından oyuncular için büyük riskler almak her zaman akıllıca bir hamle olmadı. Bir turnuva yıldızını alıp onu sezon ortasında bir takıma atmayı düşünün. Bu, başarı için kusursuz bir formül olmayabilir.
Daha geniş açıdan bakıldığında, MLS ile Dünya Kupası'nın iki ayrı futbol evreninde var olması mümkün, hatta muhtemel. Amerikan futbolunun cazibesi ve laneti her zaman buydu. Farklı, sıra dışı ve alışılmadık. Avrupa gibi "davrandığında" "sahici değil" deniyor. Amerikalılığına yaslandığında ise "cringe" bulunuyor.
Buradaki asıl nokta şu: MLS çok eğlenceli. İstediğiniz kadar kalite tartışması yapın; bu lig, doğası gereği kaotik ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yapıyor. Bir ürün olarak, üzerine dayatılan katı mali kuralların çok ötesinde performans gösteriyor. MLS'in daha geniş futbol dünyasıyla mücadelesi ille de kaliteyle değil, algıyla ilgili. Eğer Dünya Kupası'nın ligi algılama biçimini değiştirmesi bekleniyorduysa, o zaman tüm paydaşlar hedefi ıskaladı. Ligin yapabileceği tek şey zaman içinde gelişmek. Ve Dünya Kupası olsun ya da olmasın, bunun için biraz daha zamana ihtiyacı olabilir.