Diego Forlan, kendi neslinin en iyi santrforlarından biriydi. Villarreal ve Atletico Madrid'deki harika dönemlerinde 155 gol attı; La Liga'da gol kralı olarak iki kez Pichichi Kupası'nı kazandıktan sonra 2004-05 ve 2008-09 sezonlarında da Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

Bu arada Uruguay, büyük ölçüde Forlan sayesinde 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamladı; Forlan, adidas'ın kötü şöhretli derecede öngörülemez Jabulani topunu kontrol altına alarak Gol Kralı ödülünü ortaklaşa kazandı ve Turnuvanın Oyuncusu seçildi. Bir yıl sonra ise La Celeste'nin 16 yıl aradan sonraki ilk Copa America şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve Paraguay'a karşı 3-0 kazanılan finalde iki gol attı.

İnce bir lastik saç bandıyla geriye tutturduğu uzun, dalgalı sarı saçlarıyla Forlan, aynı zamanda 2000'lerin klasik futbol estetiğini de yansıtıyordu; bu da onu anında tanınan ve kültürel açıdan ikonik bir figür hâline getiriyordu. Gittiği her yerde taraftarlar tarafından sevildi, buna Sir Alex Ferguson yönetiminde iki buçuk yıl geçirdiği Manchester United da dahildi.

Forlan, Old Trafford'da hiçbir zaman çok gol atan bir oyuncu olmadı ve acımasız Hollandalı golcü Ruud van Nistelrooy'un gölgesinde kaldı. Nitekim Manchester United formasıyla 98 maçta sadece 17 gol attı ve kulüp, onu Villarreal'e satarken ilk yatırımında 5 milyon £ zarar etmeyi kabul etti. Ancak Forlan, kulübün daha başarılı yabancı transferlerinin çoğu kadar Manchester United'ın temel değerlerini de iyi anladığı için United'da hâlâ bir kült kahraman olarak görülüyor.