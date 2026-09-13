Diego Forlan nasıl Manchester United'ın kült kahramanı oldu
Diego Forlan, kendi neslinin en iyi santrforlarından biriydi. Villarreal ve Atletico Madrid'deki harika dönemlerinde 155 gol attı; La Liga'da gol kralı olarak iki kez Pichichi Kupası'nı kazandıktan sonra 2004-05 ve 2008-09 sezonlarında da Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı.
Bu arada Uruguay, büyük ölçüde Forlan sayesinde 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamladı; Forlan, adidas'ın kötü şöhretli derecede öngörülemez Jabulani topunu kontrol altına alarak Gol Kralı ödülünü ortaklaşa kazandı ve Turnuvanın Oyuncusu seçildi. Bir yıl sonra ise La Celeste'nin 16 yıl aradan sonraki ilk Copa America şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve Paraguay'a karşı 3-0 kazanılan finalde iki gol attı.
İnce bir lastik saç bandıyla geriye tutturduğu uzun, dalgalı sarı saçlarıyla Forlan, aynı zamanda 2000'lerin klasik futbol estetiğini de yansıtıyordu; bu da onu anında tanınan ve kültürel açıdan ikonik bir figür hâline getiriyordu. Gittiği her yerde taraftarlar tarafından sevildi, buna Sir Alex Ferguson yönetiminde iki buçuk yıl geçirdiği Manchester United da dahildi.
Forlan, Old Trafford'da hiçbir zaman çok gol atan bir oyuncu olmadı ve acımasız Hollandalı golcü Ruud van Nistelrooy'un gölgesinde kaldı. Nitekim Manchester United formasıyla 98 maçta sadece 17 gol attı ve kulüp, onu Villarreal'e satarken ilk yatırımında 5 milyon £ zarar etmeyi kabul etti. Ancak Forlan, kulübün daha başarılı yabancı transferlerinin çoğu kadar Manchester United'ın temel değerlerini de iyi anladığı için United'da hâlâ bir kült kahraman olarak görülüyor.
Arjantin'de yükseliş
Forlan, Uruguay adına 1966 ve 1974 Dünya Kupaları'nda forma giyen babası Pablo'yu örnek almak yerine ilk başta tenisçi olmak istiyordu, ancak 12 yaşında odağını futbola çevirdi. Bu karar, Arjantinli efsane Diego Maradona'ya duyduğu hayranlıktan kaynaklandı. Maradona, Forlan'ın kız kardeşi Alejandro'nun erkek arkadaşının hayatını kaybettiği ve kendisinin felç kaldığı korkunç bir trafik kazasına karışmasının ardından ailenin sağlık masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için kendi parasından bağışta bulunmuştu.
Kendisi de maddi destek sağlama arzusuyla hareket eden Forlan, daha sonra Uruguay'ın önde gelen iki kulübü Penarol ve Danubio'nun akademilerinde zaman geçirdi. 1995'te ise Nancy'de yedi aylık deneme süreci için Fransa'ya gitti, ancak sonunda kendisine tam zamanlı bir sözleşme teklif edilmedi. Yılmayan 16 yaşındaki Forlan, Güney Amerika'ya geri döndü ve aile bağlantıları ile menajer Jose Omar Pastoriza'nın yardımıyla Arjantin'in 'Büyük Beşli' kulüplerinden biri olan Independiente'nin altyapı sistemine girdi.
Forlan, 1998'de 18 yaşındayken A takım debutunu yaptı ve Independiente formasıyla 91 maçta attığı etkileyici 40 golle kıtanın en iyi genç, iki ayağını da kullanabilen forvetleri arasında kendine yer edindi. Avrupa'dan yeniden ilgi görmeye başladı ve Ocak 2002'de Premier League ekibi Middlesbrough, Uruguaylı genç yıldız için 6,9 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptı.
Ancak United, Forlan İngiltere'ye vardığında 'Boro'nun önüne geçti; aynı bonservis bedelini tek seferde ödemeyi ve çok daha yüksek bir maaş paketi sunmayı teklif etti. Daha da önemlisi, Ferguson da Forlan'ın fikrini değiştirmek için bizzat devreye girdi.
Forlan, 2015'te The National için yazdığı köşede, "Middlesbrough menajerime ulaştı, United'dan önce beni görmek istiyorlardı. Sir Alex Ferguson bunu öğrendi. Bir gün banyodayken telefon aldım. Oda arkadaşım yatakta uyuyordu, bu yüzden sessizdim" dedi.
"İngilizceyi çok küçük yaştan itibaren anlayabiliyordum ama telefondaki adamı neredeyse hiç anlayamıyordum. Çok hızlı konuşuyordu ve aksanı çok ağırdı. Bana İngilizceyi, aksanları çok net olan insanlar öğretmişti. Anlamak için büyük çaba sarf ettim ve benim onun için oynamamı istediğini çözdüm. 'Seni istiyoruz' dedi. 'Bu sadece bir ilgi değil, seni istiyoruz. Bizim için harika bir oyuncu olabilirsin. Bizi bekle. Manchester United için oynayacaksın.'"
Sinir bozucu başlangıç
Teddy Sheringham ve Andy Cole'un ayrılıklarının ardından bir 9 numara daha transfer etmek United için bir zorunluluktu ve Forlan'ın gelişi büyük heyecan yarattı. Bir sonraki hafta ilk kez sahaya çıktı; Premier League'de Bolton Wanderers'a karşı 4-0 kazanılan maçın son 15 dakikasında oyuna girerken, akıllı hareketliliği, çalışma temposu ve hızıyla hemen umut verdi ve Van Nistelrooy'un onayını aldı.
Van Nistelrooy, "Diego ile birlikte çok genç ve yetenekli bir oyuncuya sahibiz" dedi. "Sadece son 15 dakikada oynadı ama büyük bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyordunuz. Çok ama çok hızlı, iki ayağını da çok iyi kullanıyor ve bence 22 yaşında harika bir geleceği var."
O gün Reebok Stadyumu'ndaki maçta skoru, Ole Gunnar Solskjaer'in hat-trick'inin ardından Van Nistelrooy tamamladı. Hollandalı oyuncunun bu olumlu sözlerine rağmen Forlan, United'daki kariyeri boyunca onun ve Solskjaer'in arkasında üçüncü planda kaldı.
Forlan ilk 11'deki ilk şansını ancak mart ayı başında aldı; sakat Solskjaer'in yerine Old Trafford'da Tottenham'a karşı oynanan maçta görev yaptı. Manchester United bir başka 4-0'lık galibiyete rahat ulaştı ve Forlan savunma arkasına yaptığı koşularla sürekli tehdit yarattı, ancak birkaç net fırsatı değerlendiremedi ve gol önünde endişe verici bir soğukkanlılık eksikliği gösterdi.
2001-02 sezonunu 18 maçla tamamladı ama tek bir gol bile atamadı. Sezon Ferguson'ın takımı için de tam bir hayal kırıklığıydı; Premier League'i üçüncü sırada bitirdiler, hem FA Cup'tan hem de Lig Kupası'ndan erken elendiler ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sürpriz Bayer Leverkusen'e kaybettiler.
Buna rağmen Forlan'ın topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışkanlığı onu United taraftarının gözünde sevilen bir isim yaptı ve 2002 Dünya Kupası için Uruguay kadrosuna çağrıldı. Güney Kore/Japonya'da grup aşamasında küçük düşürücü bir şekilde elendiler, ancak Forlan Senegal'e karşı turnuvanın gollerinden birini atarak kaybolan özgüveninin bir kısmını geri kazandı; yaklaşık 18 metreden yaptığı harika voleyle topu uzak köşeye gönderdi.
Uzun süredir beklenen atılım
Ancak Forlan Manchester'a döndükten sonra hemen bir çıkış yakalayamadı; 2002-03 sezonu başladıktan sonra da oyuna sonradan giren bir isim olmayı sürdürdü. United'ın Premier League'deki ilk altı maçının tamamında ve Zalaegerszeg'e karşı Şampiyonlar Ligi elemesinde elde edilen galibiyetin iki ayağında da sonradan oyuna dahil oldu ve 26 maça golsüz ulaştıktan sonra Britanya medyası tarafından "Forlorn" diye anılmaya başlandı.
Hayati önem taşıyan kırılma anı nihayet Forlan'ın United formasıyla 27. maçında, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maç gününde Maccabi Haifa'ya karşı iç sahada oynanan karşılaşmada geldi. 23 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar 4-1 öndeyken 60. dakikaya yaklaşılırken oyuna girdi ve her zamanki gibi hücum bölgesinde çok çalıştı, ancak altın dokunuş yine ondan uzak kaldı; Van Nistelrooy'un pasında yakaladığı çok net bir fırsatta topu açık farkla üstten auta gönderdi.
David Beckham'ın 88. dakikada bir penaltı kazandırmasına kadar bunun Forlan adına bir başka hayal kırıklığı gecesi olacağı düşünülüyordu. O gece takıma kaptanlık yapan United kanat oyuncusu ilk başta penaltıyı kullanmak için topu aldı, ancak Forlan ona kenara çekilmesi için yalvardı; İngiliz oyuncu da onun çaresizliğini anlayarak bunu nazikçe kabul etti.
"Lütfen, lütfen. Bir parça insanlığı olan herkes onun adına lütfen der," ITV yorumcusu Peter Drury, Forlan hakemin düdüğünü beklerken ve Old Trafford'daki neredeyse tamamen dolu tribünler topluca nefesini tutmuşken böyle dedi. Vücut diline yoğun bir kaygı yansımış olsa da Forlan kaleciyi ters köşeye yatırdı ve net bir iç vuruşla skoru 5-2'ye getiren golü attı.
Daha sonra Beckham ve takım arkadaşları Forlan'ın etrafını sardı, ev sahibi ekibin kulübesindeki herkes de büyük bir rahatlama ile gülümsedi. Beckham maçtan sonra, "Ben kullansaydım ve gol atsaydım 67 bin kişi benden nefret ederdi," dedi. "Antrenmanlarda ve maçlarda çok sıkı çalışıyordu ve bunu gerçekten hak etmişti."
Ferguson da kaptanın duygularını paylaştı: "Diego'nun hareketliliği birinci sınıf ve bu golü hak etti. Sahada kaldığı yarım saatte bile yarım düzine fırsat yarattı. Bu kadar çaba gösterirsen bir karşılığını alman gerekir. Umarım artık rahatlar ve daha fazlasını atar. Bunun onu harekete geçireceğinden eminim, harika işler yaptı."
Üstsüz harika
Ancak Forlan'ın tepkisi ölçülüydü. Uruguaylı oyuncu için bu, daha sonra da itiraf ettiği gibi, zorlu geçen uyum sürecinin ardından yalnızca bir başlangıç noktasıydı: "Kendimi Premiership'e ve farklı bir kültüre adapte etmek zorundaydım. Ayrıca bazen çok fazla süre alamıyorum ve böyle durumlarda daha fazla gol atmaktan çok topu kontrol etmek daha önemli oluyor. Baskı kişisel bir baskı ama gollerin geleceğinden eminim. O golü bir atak sonrasında atmış olmak daha iyi olurdu ama yine de sayılıyor."
Kendini de Ferguson'ı da haklı çıkaracaktı. Forlan, United'ın tüm kulvarlardaki sonraki yedi maçında gol atamadı, ancak 26 Ekim'de sezonun Premier League'deki yalnızca ikinci maçına ilk 11'de başladı ve Aston Villa karşısında takımına hayati bir puanı kazandırdı.
Villa, Old Trafford'da son 13 dakikaya girilirken tek gollü üstünlüğe sahipti ve ceza sahasının uzak tarafında önünde bir savunmacı kalabalığıyla topu alan Mikael Silvestre için çok da tehlikeli bir durum varmış gibi görünmüyordu. Ancak Fransız oyuncu, anlaşılmaz şekilde bomboş bırakılan Forlan'a bir orta çıkarmayı başardı ve Forlan da çaresiz Villa kalecisi Peter Enckelman'ın üzerinden köşeye müthiş bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi; böylece Premier League'deki ilk golü için dokuz aylık bekleyişini sona erdirdi.
Forlan bu kez çok daha coşkuluydu; daha sonra imza kutlaması haline gelecek şekilde formasını çıkardı. Enerjisini nereye yönelteceğinden emin değilmiş gibi, iç saha taraftarına gitmek yerine deplasman tribünündeki Villa taraftarlarına doğru da koştu. Açık oyunda Premier League'de 23 maç gol atamamanın ardından bu anlaşılabilir bir hataydı.
United, sonraki hafta Southampton'ı ağırladı ve Ferguson Forlan'ı yeniden yedek kulübesine çekmesine rağmen, maçın sonucuna yine son sözü o söyledi. Bitime yalnızca beş dakika kala skor 1-1'ken, Juan Sebastian Veron kaleye yaklaşık 25 yard uzaktaki Forlan'ı topla buluşturdu. Forlan da kendini ayarlamak için iki dokunuş yaptıktan sonra, bir göz açıp kapayıncaya kadar Southampton'ın 1 numarası Annti Niemi'nin yanından geçip giden durdurulamaz bir şut çıkardı.
Bu, adrenalini tavan yapmış Forlan'ın bir kez daha çıplak göğsünü göstermesine neden olan muhteşem bir andı, ancak hemen ardından daha da gülünç bir sahne yaşandı. O sezon United'ın Nike tarafından üretilen çift katmanlı formaları karşısında afallamış görünen Forlan, formasını yeniden giymekte zorlandı ve oyun yeniden başladığında, formayı elinde tutarken topu geri kazanmak için tam gaz rakibine daldı.
Olay hakkında yorum yapması istendiğinde Forlan, "Onu hızlıca geri giymeye çalışıyordum ama bazen acele ettiğinizde işler daha kötüye gidebiliyor" dedi. "Bunu bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Olduğunda göreceğiz." Duygularıyla oynayan ve içgüdüleriyle parlayan bir oyuncu olarak, kendini yine kaptırması uzun sürmeyecekti.
Liverpoolluları ağlatmak
Forlan daha sonra Newcastle karşısında alınan nefes kesen 5-3'lük galibiyette United adına ilk 11'de kilit bir rol oynadı, Van Nistelrooy'a iki asist yaptı ve sekiz gün sonra Liverpool deplasmanında da Ferguson'ın kadrosundaki yerini korudu. Onun Kırmızı Şeytanlar'daki mirasını nihayetinde tanımlayan da Anfield'daki o kader cumartesi öğleden sonrası oldu.
Maçın ilk 60 küsur dakikası dağınık geçti ve kilidi ancak bireysel bir sihir anının ya da büyük bir hatanın açabileceği hissediliyordu. Sonunda ikincisi oldu.
Jamie Carragher seken topu Jerzy Dudek'e kafa ile geri gönderdi; bu, normalde basit bir tutuş olmalıydı. Ancak Liverpool kalecisi bir şekilde topu bacaklarının arasından kaçırdı ve Forlan da boş kaleye göndermek için çabuk tepki verdi. United forveti büyük bir coşkuyla koşarak uzaklaştıktan sonra formasını çıkarmaya yöneldi, ancak son anda kendini tutup formayı yeniden aşağı çekti.
O gol her şeyden çok şansla ilgili olsa da Forlan'ın ikincisi teknik açıdan çok net bir ustalık örneğiydi. Aradan henüz üç dakika bile geçmemişti ki Ryan Giggs iki müdahaleye rağmen ayakta kaldı ve topu ceza sahasının çizgisindeki Forlan'a doğru dürttü; Forlan da Dudek'in kapattığı direğin dibinden müthiş bir şut çıkardı. Evet, Dudek daha iyisini yapmalıydı ama Forlan'ın vuruşu kusursuzdu.
Sami Hyypia Liverpool adına farkı bire indirdi, ancak United tarihi bir galibiyet için direndi; Fabian Barthez de son bölümde Dietmar Hamann'ın şutunu çıkararak inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Yine de asıl kurtarıcı Forlan'dı.
Forlan, 2022'de United'ın medya kanalına o maçı anlatırken, "Biliyorsunuz, hatırladığım şey tabii ki goller; onları televizyonda her gördüğümde. Ama asıl maçtan sonraydı, Gary [Neville] yanıma gelip ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Yıllarca hatırlanacaksın," ifadelerini kullandı.
Nitekim United taraftarı, Dean Martin'in Volare şarkısının melodisiyle Forlan için özel bir tezahürat yarattı. "Diego, whoooah, Diego, whoooah, He came from Uruguay, and made the Scousers cry" sözleri o günden bu yana tribünlerin değişmezlerinden biri oldu; hatta Nisan 2017'de Sunderland'e karşı oynanan maçta bile söylendi ve bu durum o dönemki Kırmızı Şeytanlar patronu Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi.
Forlan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun önemli bir şey olduğunu biliyordum ama o anda, biliyorsunuz, şimdiye kadar, 20 yıl sonra bile hâlâ adımı söyleyeceklerini bilmiyordum. İnanılmaz." Ayrıca 2019'da GQ'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Onu her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Ben Ryan Giggs, Paul Scholes ya da başka bir United efsanesi değilim; Anfield'da gol atan tek oyuncu da ben değilim, bu yüzden hatırlanmak bir ayrıcalık gibi geliyor. Takımda o kadar az süre alıyordum ki o maça kadar kendimi gerçek bir futbolcu gibi bile hissetmiyordum."
şampiyon
Forlan, o aralık ayında üç önemli gol daha attı. Bunların ilki, Lig Kupası dördüncü turunda Burnley karşısında alınan 2-0'lık galibiyetteki soğukkanlı bitiriciliğiydi; ikincisi ise United'ın Chelsea ile oynadığı çeyrek final eşleşmesinde geldi, Carlo Cudicini'ye bacak arasından gönderdiği topla maçın tek golünü kaydetti.
Manchester United, ayı Old Trafford'da Birmingham City'yi 2-0 yenerek moralli kapattı. Forlan, Beckham'ın ceza sahası içine kafayla çevirdiği topa gelişine sert vurarak takımının ilk golünü attı. Forlan o sezon Premier League'de yalnızca bir maça daha ilk 11'de başladı, ancak Chelsea 18 Ocak'ta şampiyonluk yarışındaki kritik bir maç için Manchester'a geldiğinde taraftarlara unutulmaz bir an daha yaşattı.
Arsenal, günün erken saatlerinde West Ham'ı yenerek zirvede United'ın beş puan önüne geçmişti ve Chelsea de üçüncü sırada bunun üç puan gerisindeydi. Chelsea ilk yarıyı kontrol etti ve Eidur Gudjohnsen'in 30. dakikadaki golüyle öne geçince, tabloda United'ı geride bırakma yolunda görünüyordu; ancak devre arasından önce Cudicini'nin yaptığı hata gidişatı değiştirdi. Dengesini kaybeden Chelsea kalecisi, topu Beckham'a kötü bir pasla çıkardı ve Beckham'ın ortasında Scholes skoru 1-1'e getirdi.
United ikinci yarıda oyununu yükseltti, ancak Cudicini de öyle yaptı. Van Nistelrooy, İtalyan kalecinin onun sektirdiği kafa vuruşunu bir şekilde direğin dibinden çıkarmasıyla kesin gözüken bir golden oldu. Chelsea, uzatma dakikalarının üçüncü dakikasına kadar direndi, sonra sahneye Forlan çıktı.
Van Nistlerooy'un yerine oyuna giren Forlan, Veron'un nefis ara pasına yetişmek için Chelsea stoperlerinin arasına ustaca sızdı ve sol ayağıyla kusursuz ayarlanmış bir vuruş yaparak Ferguson'ın takımına üç puanı kazandırdı. Bu kez Forlan, formasını çıkarıp ev sahibi taraftarların kulakları sağır eden tezahüratları eşliğinde koşarak uzaklaşırken bir an bile tereddüt etmedi.
United menajeri daha sonra gazetecilere, "Bu yüzden onu hep son 20 dakika için oyuna alıyoruz. Bu yıl attığı önemli gollerle gerçekten çok önemli bir oyuncuya dönüştü" dedi. Premier League kupası dört ay sonra yeniden Old Trafford'a geldi ve Forlan da o sevinç görüntülerinin tam merkezindeydi. 25 maçta altı gol ve iki asistlik performansı hâlâ mütevazıydı, ancak bu maçların sadece yedisinde ilk 11'de başladığı düşünülürse Forlan, böylesine belirleyici bir katkı vermek adına gerçekten harika iş çıkarmıştı.
Gözden çıkarıldı
Yine de Forlan'ın kaderinde United'da uzun vadeli bir süperstar olmak hiçbir zaman yoktu. 2003-04 sezonu öncesinde Juventus'a karşı oynanan hazırlık maçında yüzyılın kaçırılan gollerinden birine imza attı; kaleyle karşı karşıyayken, altıpasın içinden topu bir şekilde yan ağlara gönderdi. Bu da kulüpteki hayal kırıklığı yaratan son yılına adeta yön verdi.
Ferguson, Van Nistelrooy'un Forlan üzerinde daha da büyük bir gölge oluşturduğu tek forvetli sisteme yöneldi. Yine de onun eşsiz yeteneğini hatırlatan bazı parlak anlar vardı. Bunlar arasında Şampiyonlar Ligi'nde Rangers karşısında alınan 3-0'lık galibiyette attığı harika vole golü, United'ı eleme aşamasına taşıyan Panathinaikos deplasmanındaki galibiyet golü ve Premier League'de United'ın Villa'yı 4-0 yendiği maçta oyuna sonradan girip kaydettiği müthiş iki gol yer aldı. Forlan ayrıca kariyerine bir de FA Cup şampiyonluk madalyası ekledi; United'ın dördüncü turda Northampton'ı 3-0 yendiği maçta da skor katkısı verdi.
Ama dipler yıkıcıydı. Forlan, gole çevirdiklerinden çok daha fazla fırsatı harcadı. Özellikle de Northampton eşleşmesinde bir penaltıyı kaçırdı. Ferguson'un onu ilk 11'de sahaya sürdüğü ender anlarda da iz bırakmayı başaramadı. Nisan ayında Leicester karşısındaki özellikle ağır performansının ardından 57. dakikada oyundan alındı ve nadir görülen bir öfke patlamasıyla doğruca tünele yönelmeye çalıştı.
Ocak 2024'te Louis Saha'nın Old Trafford'a gelişi ve o yaz Wayne Rooney'nin Everton'dan transfer edilmesi de işini kolaylaştırmadı. Forlan, United'ın 2024-25 sezonunun Chelsea deplasmanındaki açılış maçında 17 dakika oynadı, ancak Ferguson'un krampon çivilerini değiştirme isteğini görmezden geldi ve 1-0'lık yenilgide kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayıp düşünce teknik direktörün öfkesiyle karşılaştı.
Forlan, "Ferguson benden uzun çivili, ıslak zeminlere uygun değiştirilebilir olanlarla oynamamı istedi ama ben kısa olanlarla daha rahat hissediyorum" dedi. "Değiştirmeyi kabul ettim ama değiştirmedim ve bir fırsatı harcadım. Sonrasında kramponları değiştirmek için soyunma odasına koştum ama Ferguson beni yakaladı. Kramponları eline alıp fırlattı. Bu, United formasıyla son maçımdı."
Kalıcı miras
Forlan, birkaç gün sonra hayal kırıklığı yaratan bir transfer olarak Theatre of Dreams'ten ayrıldı ve Villarreal'e düşük bedelli 2 milyon sterlinlik bir anlaşmayla katıldı. Ancak Ferguson'la kalıcı bir kırgınlık yaşanmadı; Ferguson, otobiyografisinde Forlan'ın kulüpteki dönemine dair düşündürücü bir değerlendirme yaparken, Van Nistelrooy'un "tek odaklı" yapısının Uruguaylı yıldızın aleyhine işlediğini kabul etti.
"Ruud bir numaralı bitirici olmak istiyordu, bu onun doğasında vardı. Diego Forlan onun radarına hiç girmedi, bu yüzden ikisini birlikte sahaya sürdüğünüzde aralarında sıfır kimya vardı. Diego bir partnerle daha iyiydi," dedi Ferguson. "Ama çok değerli goller attı. İyi bir oyuncuydu ve müthiş bir profesyoneldi."
Villarreal'de Forlan, takımın başrolüne yükseltilince adeta yeniden doğdu. Bu rol United'da ona hiç uygun değildi ve kariyerinin büyük bölümünde Solskjaer'in olduğu gibi oyuna sonradan girip fark yaratan bir isim olacak yapıda da değildi. Ferguson'ın değerlendirmesinin ne kadar doğru olduğu, Atletico'da Sergio Aguero ile kurduğu ölümcül ortaklığın yanı sıra milli takım seviyesinde Luis Suarez ve Edinson Cavani ile yakaladığı telepatik uyumla da kanıtlandı.
United taraftarı Forlan'ın en iyi halini göremedi, ama yine de onun mücadeleci ruhuna hayran kaldı. "Diego Forlan geldiğinde her şey onun için tam olarak yolunda gitmiyordu, bunu hatırlıyorum. Bir oyuncu çabalıyorsa, ki Diego çabalıyordu, onu yanımızda sürüklerdik; ona yardım etmeye çalışırdık," dedi eski United kaptanı Roy Keane 2023'te, Daily Mirror'a göre.
Evet, Liverpool'u ağlattı ama Forlan'ın inanılmaz kararlılığı, Old Trafford'un gözdesi olma statüsünü perçinledi. Arma için her zaman her şeyini verdi ve kulübün Ferguson sonrası dönemde tam da eksikliğini hissettiği karakter buydu. Futbolda romantizm sayılarla değil, adanmışlıkla ölçülmeli ve Forlan'ınki eşsizdi.