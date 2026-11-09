Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, San Siro’da Como karşısında alınan ikna edici 2-0’lık galibiyetin ardından takımının direncinden duyduğu gururu dile getirdi. Chivu, takımının yalnızca 27 günde dokuz maça çıktığı zorlu fikstürün üstesinden gelmenin kendisini rahatlattığını da kabul etti.

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Yoğun maç takviminin üstesinden gelmek

Chivu, zorlu bir maç takvimini geride bırakan takımının fiziksel durumuna ilişkin açık sözlü bir değerlendirme yaptı. Inter, pazar günü kritik bir üç puan aldı ve Serie A tablosunun zirvesindeki yarışta iddiasını güçlü biçimde sürdürdü. Bu sonuç, son bir ayda sınırlarını zorlamak zorunda kalan kadroya çok ihtiyaç duyduğu bir nefes alma fırsatı sundu. Teknik direktör, performans düzeyleri dalgalansa da asıl hedeflerinin bu yorucu dönemi atlatıp tüm kulvarlarda rekabetçi kalmak olduğunu kabul etti.

Bu zorlu dönemi değerlendiren Chivu, oyuncularının çıktığı maç sayısına dikkat çekti. “Öncelikle 27 günde dokuz maç oynadığımızı belirtmek isterim. Bu, çok fazla enerji tüketmemize neden oldu ve beraberinde birçok iniş çıkış getirdi. Her zaman gelişmeye çalışmak istiyoruz ama bazen gururunuzu bir kenara bırakıp çok çalışmanız ve önünüzdeki maçlara doğru zihniyetle hazırlanmanız gerekiyor” diye konuştu Sky Sport Italia'ya.

Taktik disiplin galibiyeti getirdi

Como karşısındaki galibiyetin temelinde etkili bir başlangıç vardı. Ev sahibi ekip, maçın başlarında önemli bir üstünlük kurdu. Hücum bölgesindeki isabetli oyun, Inter'in tempoyu belirlemesini ve zamanla maçın hızını kesmesini sağladı. Chivu, oyuncularının taktik talimatlarını San Siro'daki ilk düdükten itibaren uygulamasından özellikle memnun kaldı.

Chivu, “Bugün tempoyu ve yoğunluğu artırdık. Hazırlığımız, oyun kalitesi ve baskı açısından bize fayda sağladı. Takım olarak oynadık. İlk yarıda her açıdan iyiydik. Sonrasında ise bazen maçın farklı anlarını nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekir. Bugün harika olan oyuncuları kutluyorum” diye ekledi.

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Derbi yenilgisini geride bırakmak

Inter için bu galibiyet, Milan derbisindeki acı yenilginin etkisini üzerinden atmak açısından da önemliydi. Böylesine ses getiren bir mağlubiyetin ardından toparlanmak, soyunma odasındaki morali korumak için gerekliydi. Chivu, bu sezon büyük hedefleri olan Inter'in geçmişteki başarısızlıklara takılıp kalamayacağını vurguladı.

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“Her zaman gelişime açık alanlar vardır. Her şeye her zaman sahip olamaz, her seferinde mükemmel olamazsınız. Sezonun uzun olduğunu ve oynanacak çok ama çok maç bulunduğunu kabul etmelisiniz” dedi. Oyuncularının mental dayanıklılığını öven teknik direktör, “Derbiyi kaybettik ama yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Aynı hedef doğrultusunda hareket etmeli ve büyük hedeflerimizin olduğu bu sezonda ilerlemeyi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Takım hâlinde savunma çabasına odaklanmak

Inter, savunmada da dirençli kalarak bu sezon zaman zaman hücum kalitesini gösteren Como'yu etkisiz hâle getirdi. Chivu, savunma çabasını başlatan forvetlerinin arka dörtlünün işini önemli ölçüde kolaylaştırdığını belirtti. Inter, pas bağlantılarını erkenden keserek rakibinin uzun süreli bir oyun ritmi yakalamasını önledi.

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Chivu sözlerini şöyle tamamladı: “Her şey forvetlerle başlıyor. Odaklarını korudular ve baskıda doğru zamanda doğru yerde bulunarak topu rakipten aldılar. Pas kanallarını kapatmak için kompakt oynamamız gerektiğini biliyorduk. Como'nun savunma yapmaktansa hücum etmeyi tercih ettiğini biliyorduk. Oyun planımızdaki unsurlardan yararlanmayı başardık.”